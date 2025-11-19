ICC ODI Ranking मध्ये रोहित शर्माची घसरण, नंबर 1 चा मुकुट उतरला, 'या' खेळाडूने घेतली जागा

ICC Ranking : आयसीसीने 19 नोव्हेंबर रोजी बुधवारी या आठवड्याची ताजी रँकिंग शेअर केली आहे. तीन आठवड्यांपर्यंत नंबर 1 वनडे फलंदाज असणारा हिटमॅन रोहित शर्माच्या रँकिंगमध्ये आता घसरण झाली आहे. न्यूझीलंडच्या डेरिल मिचेल याला त्याच्या लागोपाठ केलेल्या जबरदस्त प्रदर्शनाचं फळ मिळालं आहे. तर टी 20 फलंदाजांच्या रँकिंगमध्ये अभिषेक शर्माने मात्र त्याच नंबर 1 चं स्थान कायम ठेवलं आहे.
न्यूझीलंडच्या डेरिल मिचेलचे 782 रेटिंग पॉईंट्स आहेत तर रोहित शर्माकडे 781 रेटिंग पॉईंट्स आहेत. रोहित सोबतच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या टेस्टमध्ये फ्लॉप होणाऱ्या यशस्वी जयस्वालला नुकसान सहन करावं लागलं. डावखुरा भारतीय सलामीवीर यशस्वी आता कसोटी फलंदाजांच्या क्रमवारीत दोन स्थानांनी घसरला आहे. तो आता पहिल्या पाचमधून बाहेर पडला आहे आणि जो रूटच्या मागे सातव्या स्थानावर आहे. तर जो रूटने नंबर 1 चं स्थान काबीज केलं आहे.
गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झाल्यास, भारतीय फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीचा टी-20 मधील दबदबा या आठवड्यातही कायम राहिला. स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेटमध्ये नंबर 1 चा गोलंदाज राहिला आहे, तर अफगाणिस्तानचा रशीद खान वनडे क्रिकेटमध्ये नंबर 1 चा गोलंदाज आहे.
आयसीसी ऑलराउंडर्सच्या रँकिंगमध्ये टेस्ट क्रिकेटमध्ये रवींद्र जडेजा हा नंबर 1 वर आहे. तर अफगाणिस्तानचा अजमतुल्लाह ओमरजई हा वनडेमध्ये नंबर 1 आणि टी20 क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानचा सईम अय्यूब नंबर 1 वर आहे.
टीम रँकिंगवर नजर टाकली तर इंग्लंड नंबर तीन वरून नंबर दोन वर आली आहे. दरम्यान, कोलकाता टेस्टमध्ये टीम इंडियाला पराभूत करणारा दक्षिण आफ्रिका संघ दुसऱ्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रमवारीत अव्वल क्रमांकाचा संघ राहिला आहे. वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाचे वर्चस्व कायम आहे.
डेरिल मिशेल (न्यूझीलंड)- 782
रोहित शर्मा (भारत)- 781
इब्राहिम जादरान (अफगानिस्तान)- 764
शुभमन गिल (भारत)- 745
विराट कोहली (भारत)- 725
बाबर आजम (पाकिस्तान)- 722
हैरी टेक्टर (आयर्लंड)- 708
श्रेयस अय्यर (भारत)- 700
चरिथ असलंका (श्रीलंका)- 690
शाई होप (वेस्टइंडीज)- 689
रोहित शर्मा वनडे रँकिंगमध्ये कितव्या स्थानावर आहे?
रोहित शर्मा वनडे रँकिंगमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे.
अभिषेक शर्मा टी२० रँकिंगमध्ये कितव्या स्थानावर आहे?
अभिषेक शर्मा टी२० रँकिंगमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे.
टीम रँकिंगमध्ये कोणता देश पहिल्या स्थानावर आहे?
ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम रँकिंगमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे, तर भारत वनडे आणि टी२० टीम रँकिंगमध्ये पहिल्या स्थानावर आहे.