/ICC Ranking : गिल टॅाप 10 मधून बाहेर होणार, श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेनंतर क्रमवारीत मोठे बदल! बुमराहनेही स्थान गमावलं

ICC Top 10 Ranking : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये कसोटी मालिका पार पडली तर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांग्लादेश यांच्यामध्ये देखील मालिका झाली. या दोन्ही मालिकांनंतर आयसीसीने नवी क्रमवारी जाहीर केली आहे, यामध्ये अनेक खेळाडूंनी टॅाप 10 मध्ये प्रवेश केला आहे. आता कोणते खेळाडू टॅाप 10 मध्ये आहेत यासंदर्भात तुम्हाला सांगणार आहेत. आयसीसीच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने फार काही प्रगती केली नाही. श्रीलंकेविरुद्ध झालेल्या मालिकेमध्ये कर्णधार शुभमन गिल फार काही प्रभावी कामगिरी करु शकला नाही, त्यामुळे त्याच्या क्रमवारीमध्ये घसरण झाली आहे. त्याने दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावामध्ये 50 धावा केल्या होत्या.
बांग्लादेशविरुद्ध केलेल्या कामगिरीनंतर आता ऑस्ट्रेलियाचा स्टीव्ह स्मिथ हा क्रमावारीमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. आयसीसीच्या नव्या क्रमवारीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, इंग्लंडचा स्टार फलंदाज हॅरी ब्रुक हा पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे, तो 856 रेटींगसह पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे. त्याने इंग्लंडचा कर्णधार आणि त्याचाच साथी जो रुटला मागे टाकून पहिल्या स्थानावर कब्जा केला आहे. जो रुट आता तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. पाकिस्तानविरुद्ध सुरु असलेल्या कसोटी मालिकेमध्ये जो रुटच्या धावा कमी पडल्या त्यामुळे त्याला पहिल्या स्थानावरुन खाली यावे लागले. पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम हा सध्या 15 व्या स्थानावर आहे.
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आगामी सामन्यांमध्ये शुभमन गिलची कामगिरी अशीच निराशाजनक राहिली तर त्याला टॅाप 10 मधून बाहेर केले जाऊ शकते. तो सध्या 9 व्या स्थानावर 709 रेटींगसह आहे तर संघाचा विकेटकिपर आणि फलंदाज रिषभ पंत हा सातव्या स्थानावर 713 रेंटींगसह सातव्या स्थानावर आहे. भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह हा दुसऱ्या स्थानावरुन तिसऱ्या स्थानावर गेला आहे तर देवदत्त पडिक्कलने मोठी झेप घेतली आहे. श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेमध्ये दोन शतके झळकावल्यानंतर त्याच्या रॅंकिंगमध्ये सुधारणा झाली आहे तो आता 54 व्या स्थानावर पोहोचला आहे.
मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने जसप्रीत बुमराहला दुखापतीचा सामना करावा लागत आहे. गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे श्रीलंका दौऱ्याला मुकलेल्या 32 वर्षीय बुमराहची अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. तथापि, त्याची उपलब्धता तंदुरुस्तीच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे. ही मालिका 13 ते 17 सप्टेंबर दरम्यान दिल्लीत खेळवली जाईल.