Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /ICC Ranking : गिल टॅाप 10 मधून बाहेर होणार, श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेनंतर क्रमवारीत मोठे बदल! बुमराहनेही स्थान गमावलं

ICC Ranking : गिल टॅाप 10 मधून बाहेर होणार, श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेनंतर क्रमवारीत मोठे बदल! बुमराहनेही स्थान गमावलं

भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये मालिका झाली त्यानंतर आता आयसीसी रॅंकिंगमध्ये महत्त्वाचे बदल झाले आहेत, काही खेळाडूंच्या खराब कामगिरीनंतर त्यांना टॅाप 10 मध्ये राहणे देखील कठिण झाले आहे. नव्या क्रमवारीमध्ये कोणते बदल झाले आहेत यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 02, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:16 PM IST
ICC Ranking : गिल टॅाप 10 मधून बाहेर होणार, श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेनंतर क्रमवारीत मोठे बदल! बुमराहनेही स्थान गमावलं
Image Credit: आयसीसीने जाहीर केली श्रीलंकेविरुद्ध मालिकेनंतर नवे बदल (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: बाळासाहेबांचं पद ते उद्धव ठाकरेंचा मनमानी कारभार! सुप्रीम कोर्टात शिंदेच्या वतीने जबरदस्त युक्तिवाद, 12 मुद्द्यात समजून घ्या
2
3
4
5