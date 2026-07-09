/ICC T20 Ranking: टीम इंडियाचा लागोपाठ पराभव, पण कर्णधार श्रेयस अय्यरला रँकिंगमध्ये बंपर फायदा

ICC T20 Ranking: भारतीय पुरुष संघाचा टी20 कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात संघाला पहिल्या विजयाची प्रतीक्षा आहे. आयर्लंड विरुद्ध 2-0 ने झालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये सुद्धा टीम इंडियाचा परफॉर्मन्स हा चांगला नाहीये. इंग्लंड विरुद्ध आतापर्यंत झालेल्या तीन सामन्यांपैकी एक सामना हा पावसामुळे रद्द झाला तर उर्वरित दोन सामने हे इंग्लंडने जिंकले. आता भारत विरुद्ध इंग्लंड पाच सामन्यांच्या या टी20 सीरिजमधील उर्वरित दोन सामने भारत जरी जिंकला तरी सामना जिंकून ते सीरिज जिंकू शकणार नाहीत. मात्र टीम इंडियाचा लागोपाठ पराभव होत असला तरी कर्णधार श्रेयस अय्यरला मात्र आयसीसी टी20 रँकिंगमध्ये बंपर फायदा झालेला आहे.
आयर्लंड दौऱ्यात खेळवण्यात आलेल्या टी20 सीरिजमध्ये कर्णधार श्रेयस अय्यर हा दोन्ही सामन्यात फ्लॉप ठरला. पहिल्या सामन्यात त्याने तीन तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने10 धावा केल्या. इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात श्रेयस अय्यरने 68 धावांची जबरदस्त खेळी केली. पावसामुळे हा सामना रद्द झाला. दुसऱ्या सामन्यात कर्णधार श्रेयस अय्यरने 37 धावांची महत्वाची खेळी केली. टीम इंडिया मात्र या सामन्यात पराभूत झाली. तिसऱ्या सामन्यात सुद्धा श्रेयस अय्यर हा पाच धावा करू शकला आणि टीम इंडियाचा संघ 76 धावांवर ऑलआउट झाला.
कर्णधार बनण्यापूर्वी श्रेयस अय्यरने तीन वर्षे टी20 क्रिकेट खेळले नव्हते, ज्यामुळे त्याचे रँकिंग मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. आता पुनरागमन केल्यानंतर त्याने पहिल्या 100 खेळाडूंच्या यादीत स्थान मिळवले आहे. 425 रेटिंगसह त्याने 425 स्थानांची प्रगती करत 93 व्या क्रमांकावर मजल मारली आहे.
भारताचा माजी टी20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव सध्या टी20 संघाचा भाग नसल्यामुळे त्याच्या क्रमवारीत सातत्याने घसरण होत आहे आणि आता तो अव्वल 10 खेळाडूंच्या यादीतून बाहेर पडला आहे. आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीनुसार टी20 फलंदाजीच्या यादीत सूर्या 8 व्या स्थानावरून थेट 13 व्या स्थानावर घसरला आहे. दुसरीकडे इंग्लंडच्या जेकब बेथेलने सात स्थानांची प्रगती करत 8 वे स्थान गाठून अव्वल 10 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळवले आहे.