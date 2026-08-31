/ICC चा श्रीलंकेला मोठा धक्का! 2027 महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं यजमानपद काढून घेतलं, नेमकं कारण काय?

ICC Womens Champions Trophy 2027 : आयसीसीने श्रीलंकाच्या क्रिकेट बोर्डाला मोठा धक्का देत त्यांच्याकडून आयसीसी महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 चं यजमानपद काढून घेतलं आहे. बोर्ड आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यांच्यात सुरू असलेल्या प्रशासकीय वादामुळे श्रीलंकेला हा तोटा सहन करावा लागला आहे. मात्र हे पहिल्यांदाच नाही की श्रीलंकेला नुकसान झालं असेल. यापूर्वी 2023-24 मध्ये सुद्धा श्रीलंका क्रिकेटमधील राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांना आयसीसीने काही महिन्यांसाठी सस्पेंड केलं होतं. सरकार आणि क्रिकेट बोर्डामध्ये भ्रष्टाचार आणि खराब प्रशासनाच्या आरोपांमुळे अनेक महिन्यांपासून वाद रंगला होता. याच दरम्यान श्रीलंकेकडून 2024 पुरुष अंडर 19 संघाचं यजमानपद काढून घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेमध्ये याचे आयोजन करण्यात आले होते.
श्रीलंका क्रिकेट सध्या सरकारच्या वतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या रूपांतरण समितीच्या अंतर्गत कार्यरत आहे, त्यामुळे श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाचे यजमानपद काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही प्रशासकीय रचना आयसीसीच्या नियमांशी पूर्णपणे विसंगत आहे. आयसीसीचा कठोर नियम आहे की, त्यांच्या सर्व सदस्य देशांच्या क्रिकेट मंडळांनी कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय स्वतंत्रपणे कामकाज चालवले पाहिजे.
महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 चं यजमानपद केल्यावर आता 6 संघांत खेळवण्यात येणाऱ्या या स्पर्धेत श्रीलंका महिला क्रिकेट संघाच्या सहभागाविषयी सुद्धा अनिश्चितता आहे. सुरुवातीच्या नियमांनुसार यजमान संघासोबत रँकिंगमध्ये टॉपवर असणाऱ्या संघाला स्पर्धेत सहभागी होण्याची संधी मिळते. श्रीलंका सध्या आयसीसी रँकिंगमध्ये सहाव्या स्थानी असून आयसीसीने आतापर्यंत हे स्पष्ट केलं नाही की यजमानपद बदलल्यावर क्वालिफिकेशनच्या नियमांमध्ये काही बदल केले जाणार आहेत की नाहीत.
श्रीलंकेकडून आयसीसीने महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 च्या यजमानपदाचे अधिकार काढून घेतल्यावर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार या स्पर्धेचा आयोजन भारतात केलं जाण्याची शक्यता आहे. 14 ते 28 फेब्रुवारी 2027 दरम्यान ही स्पर्धा रंगणार असून ऑक्टोबरमध्ये आयसीसीच्या बैठकीत महिला चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2027 च्या नव्या यजमान देशाचं नाव ठरवलं जाईल.