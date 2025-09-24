English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ICC चा मोठा निर्णय, 'या' देशाच्या क्रिकेट बोर्डालाच केले सस्पेंड! कारण...

ICC suspends Cricket Board: आयसीसीने या देशाच्या क्रिकेटचे सदस्यत्व तात्काळ निलंबित करण्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षभरातील बाबींचा सखोल आढावा आणि प्रमुख भागधारकांशी संपूर्ण चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयसीसीने म्हटले आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 24, 2025, 11:27 AM IST
ICC suspends Cricket Board: आयसीसीने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की ते खेळाडू आणि खेळाच्या दीर्घकालीन हितांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि अमेरिकेत क्रिकेटच्या विकासाला चालना देण्यासाठी काम करत आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संघांना आयसीसी स्पर्धांमध्ये सहभागी होता येईल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) अमेरिकेला मोठा धक्का देत यूएसए क्रिकेटचे सदस्यत्व तत्काळ प्रभावाने रद्द केले आहे. गेल्या एका वर्षभर चाललेल्या तपासणीनंतर आणि वारंवार झालेल्या नियमभंगाच्या घटनांनंतर हा कठोर निर्णय घेण्यात आला.

ICC काय म्हणाले?

आयसीसीने स्पष्ट केलं की, अमेरिकन क्रिकेट प्रशासनाने परिषदेच्या संविधानानुसार असलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्णपणे पाळल्या नाहीत. योग्य प्रशासकीय रचना न उभारणे, US Olympic आणि Paralympic Committee सोबत आवश्यक ती प्रगती न करणे आणि देश-विदेशात क्रिकेटची प्रतिमा मलिन करणाऱ्या घटना हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे.

का घेतला निर्णय? 

परिषदेने हा निर्णय “खेळाडूंचे आणि क्रिकेटच्या भविष्यातील हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक” असल्याचं सांगितलं. मात्र खेळाडूंवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संघांना आयसीसी स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी कायम राहील. यामध्ये 2028 मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या ऑलिंपिकमधील क्रिकेट स्पर्धाही समाविष्ट आहे.

आता पुढे?

आयसीसी आणि त्यांचे प्रतिनिधी तात्पुरते अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संघांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. खेळाडूंना सातत्याने पाठबळ देणे आणि ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटच्या सहभागाची गती कायम ठेवणे हा यामागचा उद्देश आहे. यासाठी खास सामान्यीकरण समिती स्थापन केली जाणार आहे, जी USA Cricket पुन्हा सदस्यत्व मिळवण्यासाठी कोणते बदल करावे लागतील याचा रोडमॅप ठरवेल.

यापूर्वी 2024 मध्ये झालेल्या AGM मध्ये USA Cricket ला नोटीस देऊन सुधारणा करण्यासाठी 12 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र नियमांचे पालन न केल्याने 2025 च्या AGM मध्ये अखेर सदस्यत्व निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

FAQ

Q1. आयसीसीने USA Cricket चे सदस्यत्व का रद्द केले?
A1. वारंवार नियमभंग, योग्य प्रशासकीय रचना न उभारणे, US Olympic आणि Paralympic Committee सोबत प्रगती न करणे आणि क्रिकेटची प्रतिमा खराब करणाऱ्या घटनांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

Q2. या निर्णयाचा अमेरिकन खेळाडूंवर काय परिणाम होणार आहे?
A2. खेळाडूंवर थेट परिणाम होणार नाही. USA चे राष्ट्रीय संघ आयसीसीच्या सर्व स्पर्धांमध्ये खेळत राहतील.

Q3. आता USA Cricket चे व्यवस्थापन कोण सांभाळेल?
A3. आयसीसी आणि त्यांचे नियुक्त प्रतिनिधी तात्पुरते USA Cricket चं प्रशासन आणि व्यवस्थापन पाहतील.

