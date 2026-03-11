English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ICC T20I Rankings: वर्ल्ड कपमधील फ्लॉप परफॉर्मन्समुळे सूर्यकुमार यादवला झालं नुकसान, ईशान किशन आणि संजू सॅमसनने मारली मोठी उडी

ICC T20I Rankings : वर्ल्ड कप स्पर्धेत कॅप्टन सूर्यकुमार यादवची बॅट शांतच राहिली ज्यामुळे आयसीसीच्या लेटेस्ट रँकिंगमध्ये त्याची घसरण झाली आहे. तर तिलक वर्माला सुद्धा फ्लॉप परफॉर्मन्सचा फटका बसलाय.   

पूजा पवार | Updated: Mar 11, 2026, 04:35 PM IST
Photo Credit - Social Media

ICC T20I Rankings : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 नंतर (ICC T20 World Cup 2026) आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिलने टी20 रँकिंग जाहीर केली आहे. वर्ल्ड कपमध्ये दमदार पेर्फोर्मन्स करून प्लेअर ऑफ द सीरिज ठरलेल्या संजू सॅमसनने (sanju samson) मोठी उडी घेतली असून याशिवाय ईशान किशनला (Ishan Kishan) सुद्धा मोठा फायदा झालाय. तर वर्ल्ड कप स्पर्धेत कॅप्टन सूर्यकुमार यादवची (Suryakumar Yadav) बॅट शांतच राहिली ज्यामुळे आयसीसी रँकिंगमध्ये त्याची घसरण झाली आहे. तर तिलक वर्माला सुद्धा फ्लॉप परफॉर्मन्सचा फटका बसलाय. 

संजू सॅमसनला मोठा फायदा : 

टी20 वर्ल्ड कपमध्ये संजू सॅमसनने 5 सामन्यात जवळपास 321 धावा केल्या ज्यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड सुद्धा मिळाला. या दमदार परफॉर्मन्सचा फायदा संजू सॅमसनला झाला आणि तो थेट 40 व्या स्थानावरून 22 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. संजू सॅमसनची रेटिंग ही 637 एवढी आहे. संजू सॅमसन स्पर्धेत सर्वात जास्त धावा करणारा तिसरा फलंदाज होता. संजूने शेवटच्या सलग तीन सामन्यात अर्धशतक ठोकलं. 

ईशान आणि अभिषेक पोहोचले टॉपवर : 

ईशान किशनला दोन जागांचा फायदा झाला असून तो आता आयसीसी टी20 फलंदाजांच्या रँकिंगमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला. ईशान किशनची रेटिंग ही 871 ची झाली आहे. ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जास्त धावा करणारा चौथा फलंदाज आहे. नऊ सामन्यांमध्ये नऊ डावात फलंदाजी करताना, त्याने 35.22 च्या सरासरीने आणि 193.29 च्या स्ट्राईक रेटने 317 धावा केल्या, ज्यामध्ये 3 अर्धशतकांचा समावेश आहे. भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा अव्वल स्थानावर आहे.

हेही वाचा : 'माफी मागण्याची गरज नव्हती' बॉल मारण्याच्या वादात गौतम गंभीरने अर्शदीप सिंहला केलं सपोर्ट, ICC ने दिली शिक्षा

 

सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्माला झालं नुकसान : 

आयसीसी रँकिंगमध्ये सूर्यकुमार यादवचं नुकसान झालं आहे. सूर्यकुमार आता 9 व्या स्थानावर पोहोचला असून त्याची रेटिंग ही 722 आहे. टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 9 सामन्यात सूर्यकुमार यादवने 30.25 च्या सरासरीने 136.72 च्या स्ट्राइक रेटने 242 धावा केल्या. यादरम्यान त्याच्या बॅटमधून फक्त 1 अर्धशतक आलं. 

आयसीसी रँकिंगमधील टॉप 5 फलंदाज : 

आयसीसी रँकिंगमधील टॉप 5 वर नजर टाकली तर अभिषेक शर्मा नंबर 1 तर ईशान किशन हा नंबर दोनवर आहे. तर पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान 848 रेटिंग सह तिसऱ्या स्थानी आहे. इंग्लंडचा फलंदाज फिल सॉल्ट 792 रेटिंग सह चौथ्या स्थानी आहे. श्रीलंकेचा पथुम निसंका हा पाचव्या स्थानावर असून त्याची रेटिंग 766 एवढी आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

