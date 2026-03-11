ICC T20I Rankings: वर्ल्ड कपमधील फ्लॉप परफॉर्मन्समुळे सूर्यकुमार यादवला झालं नुकसान, ईशान किशन आणि संजू सॅमसनने मारली मोठी उडी

ICC T20I Rankings : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 नंतर (ICC T20 World Cup 2026) आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिलने टी20 रँकिंग जाहीर केली आहे. वर्ल्ड कपमध्ये दमदार पेर्फोर्मन्स करून प्लेअर ऑफ द सीरिज ठरलेल्या संजू सॅमसनने (sanju samson) मोठी उडी घेतली असून याशिवाय ईशान किशनला (Ishan Kishan) सुद्धा मोठा फायदा झालाय. तर वर्ल्ड कप स्पर्धेत कॅप्टन सूर्यकुमार यादवची (Suryakumar Yadav) बॅट शांतच राहिली ज्यामुळे आयसीसी रँकिंगमध्ये त्याची घसरण झाली आहे. तर तिलक वर्माला सुद्धा फ्लॉप परफॉर्मन्सचा फटका बसलाय.
टी20 वर्ल्ड कपमध्ये संजू सॅमसनने 5 सामन्यात जवळपास 321 धावा केल्या ज्यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड सुद्धा मिळाला. या दमदार परफॉर्मन्सचा फायदा संजू सॅमसनला झाला आणि तो थेट 40 व्या स्थानावरून 22 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. संजू सॅमसनची रेटिंग ही 637 एवढी आहे. संजू सॅमसन स्पर्धेत सर्वात जास्त धावा करणारा तिसरा फलंदाज होता. संजूने शेवटच्या सलग तीन सामन्यात अर्धशतक ठोकलं.
ईशान किशनला दोन जागांचा फायदा झाला असून तो आता आयसीसी टी20 फलंदाजांच्या रँकिंगमध्ये दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला. ईशान किशनची रेटिंग ही 871 ची झाली आहे. ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वात जास्त धावा करणारा चौथा फलंदाज आहे. नऊ सामन्यांमध्ये नऊ डावात फलंदाजी करताना, त्याने 35.22 च्या सरासरीने आणि 193.29 च्या स्ट्राईक रेटने 317 धावा केल्या, ज्यामध्ये 3 अर्धशतकांचा समावेश आहे. भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा अव्वल स्थानावर आहे.
आयसीसी रँकिंगमध्ये सूर्यकुमार यादवचं नुकसान झालं आहे. सूर्यकुमार आता 9 व्या स्थानावर पोहोचला असून त्याची रेटिंग ही 722 आहे. टी20 वर्ल्ड कपमध्ये 9 सामन्यात सूर्यकुमार यादवने 30.25 च्या सरासरीने 136.72 च्या स्ट्राइक रेटने 242 धावा केल्या. यादरम्यान त्याच्या बॅटमधून फक्त 1 अर्धशतक आलं.
आयसीसी रँकिंगमधील टॉप 5 वर नजर टाकली तर अभिषेक शर्मा नंबर 1 तर ईशान किशन हा नंबर दोनवर आहे. तर पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान 848 रेटिंग सह तिसऱ्या स्थानी आहे. इंग्लंडचा फलंदाज फिल सॉल्ट 792 रेटिंग सह चौथ्या स्थानी आहे. श्रीलंकेचा पथुम निसंका हा पाचव्या स्थानावर असून त्याची रेटिंग 766 एवढी आहे.