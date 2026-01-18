टी20 वर्ल्ड कपसाठी तब्बल 42 'पाकिस्तानी' येणार भारतात, ICC ने अडचण केली दूर

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची (T20 World Cup 2026) सुरुवात 7 फेब्रुवारी पासून होणार आहे. यंदा हा वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये खेळवला जाणार असून यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. स्पर्धेत खेळाडू आणि अधिकारी यांच्या समवेत एकूण 42 लोकं टी20 वर्ल्ड कपसाठी भारतात येत आहेत. अशातच आयसीसीने व्हिजा संबंधित औपचारिकतेला सुविधाजनक बनवण्यासाठी एक महत्वाचं पाऊल उचललं आहे.
इंग्लंडच्या संघात पाकिस्तान वंशाच्या क्रिकेटर्समध्ये आदिल राशिद, रेहान अहमद आणि वेगवान साकिब महमूद सामील आहेत. अमेरिकेच्या संघात अली खान, शायन जहांगीर आणि नेदरलँडच्या संघात जुल्फिकार साकिब सारखे पाकिस्तानी वंशाचे काही खेळाडू आहेत. रिपोर्ट्सनुसार इंग्लंडचे खेळाडू राशिद, रेहान आणि साकिब यांच्या व्हिसाचं ऍप्लिकेशन पहिल्या पासूनच मंजूर करण्यात आले आहेत. नेदरलँड्स संघातील सदस्य आणि कॅनडाचे सपोर्ट स्टाफ सदस्य शाह सलीम जफर यांनाही व्हिसा मिळाला आहे.
संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, इटली, बांग्लादेश आणि कॅनडाच्या संघातील सामील पाकिस्तानी राष्ट्रीयतेचे किंवा पाकिस्तानी वंशाचे खेळाडू आणि अधिकारी यांचा व्हिसा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या संघांसाठी आवश्यक व्हिसाची प्रक्रिया पुढील आठवड्यात नियोजित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. सहभागींना व्हिसा देण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी आहे.
सहयोगी आणि पूर्ण सदस्य देशांमध्ये पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंचे प्रतिनिधित्व पाहता या प्रक्रियेला गती देणे हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. आयसीसीच्या या प्रक्रियेत अनेक संघांमधील क्रिकेटपटू, अधिकारी आणि स्टँडबाय खेळाडूंचा समावेश आहे. यावरून असे दिसून येते की जगातील सर्वोच्च क्रिकेट संस्था शेवटच्या क्षणी होणारी कोणतीही गुंतागुंत टाळू इच्छिते.
सर्व खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांच्या व्हिसा अर्जांवर कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रक्रिया व्हावी यासाठी आयसीसी जगभरातील विविध शहरांमधील भारतीय उच्चायुक्तांशी सतत संपर्कात आहे. आयसीसीला आश्वासन मिळाले आहे की प्रलंबित प्रकरणे निर्धारित वेळेत सुरळीतपणे सोडवली जातील.