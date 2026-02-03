English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  T20 World Cup 2026 : क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच! दोन देशांत, दोन शहरांत रंगणार कॅप्टन्स डे; आयसीसीचा मास्टरस्ट्रोक की मजबुरी?

T20 World Cup 2026 : क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच! दोन देशांत, दोन शहरांत रंगणार 'कॅप्टन्स डे'; आयसीसीचा मास्टरस्ट्रोक की मजबुरी?

T20 World Cup 2026 : 5 फेब्रुवारी रोजी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा कॅप्टन्स डे पार पडणार आहे. म्हणजेच या दिवशी कर्णधार वर्ल्ड कप ट्रॉफी सोबत फोटोशूट करतील तसेच त्यांची एकत्रित पत्रकार परिषद सुद्धा पार पडेल. मात्र आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच स्पर्धेचा कॅप्टन्स डे हा दोन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये होईल.

पूजा पवार | Updated: Feb 3, 2026, 07:14 PM IST
T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काहीच दिवस शिल्लक आहेत. 7 फेब्रुवारी पासून या आयसीसी स्पर्धेला सुरुवात होणार असून विशेष म्हणजे ही स्पर्धा यंदा भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे. स्पर्धेत सहभागी झालेले जवळपास 20 संघ हे भारत आणि श्रीलंकेत पोहोचलेले आहेत. येत्या 5 फेब्रुवारी रोजी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा कॅप्टन्स डे पार पडणार आहे. म्हणजेच या दिवशी कर्णधार वर्ल्ड कप ट्रॉफी सोबत फोटोशूट करतील तसेच त्यांची एकत्रित पत्रकार परिषद सुद्धा पार पडेल. मात्र आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या इतिहासात पहिल्यांदाच एकाच स्पर्धेचा कॅप्टन्स डे हा दोन वेगवेगळ्या शहरांमध्ये होईल. एक कॅप्टन्स डे हा भारतातील मुंबईत होईल तर दुसरा कॅप्टन्स डे हा श्रीलंकेच्या कोलंबोमध्ये होईल. 

भारतात कुठे होणार कॅप्टन्स डे?

भारतात होणारा आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा कॅप्टन्स डे हा मुंबईच्या बीसीसीआय हेडऑफिसमध्ये पार पडेल. येथे स्पर्धेतील 12 संघांचे कर्णधार सहभाग घेतील. हा कार्यक्रम 5 फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेला आहे. यात भारत, अफगानिस्तान, कॅनडा, इंग्लंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, न्यूझीलंड, स्कॉटलंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका आणि वेस्टइंडीज या संघांचे कॅप्टन सामील असतील. सर्व कर्णधारांना दोन वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. जे माध्यमांशी संवाद साधताना स्पर्धेपूर्वीच्या त्यांच्या तयारी आणि रणनीतींबद्दल चर्चा करतील. 

यात ग्रुप 1 ची पत्रकार परिषद ही दुपारी 3 वाजता तर ग्रुप 2 ची पत्रकार परिषद ही 3:30 वाजता पार पडेल. कॅप्टन्स डे ची ही पत्रकार परिषद वानखेडे स्टेडियम मुंबईत आयोजित केली जाईल. 

कोलंबोमध्ये कुठे होणार कॅप्टन्स डे?

कोलंबोमध्ये 8 देशांच्या कर्णधारांची कॅप्टन्स डे मीट 5 फेब्रुवारी रोजीच पार पडेल. कोळंबीमधील मर्केंटाइल क्रिकेट असोसिएशनमध्ये हा कॅप्टन्स डेचा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार असून दुपारी 12 वाजता हा कार्यक्रम पार पडेल. या कार्यक्रमात श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, नेदरलँड, ओमान, पाकिस्तान, यूएई आणि झिम्बाब्वे. इथे सुद्धा सर्व 8 कर्णधारांना दोन दोन च्या संघांमध्ये विभागण्यात आलं असून ते जे माध्यमांशी संवाद साधताना स्पर्धेपूर्वीच्या त्यांच्या तयारी आणि रणनीतींबद्दल चर्चा करतील. 

टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज सामन्यासाठीचे ग्रुप : 

ग्रुप ए : भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड्स, नामिबिया
ग्रुप बी : ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयर्लंड, झिम्बाब्वे, ओमान
ग्रुप सी : इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ, स्कॉटलंड, इटली
ग्रुप डी : दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, संयुक्त अरब अमिराती

