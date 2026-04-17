ICC T20 World Cup Match Fixing: आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 मध्ये मॅच-फिक्सिंग? कर्णधार आणि प्रशिक्षक यांची नावे समोर

ICC T20 World Cup 2026 Match Fixing Canada captain Dilpreet Bajwa: आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 (ICC T20 World Cup 2026) संपून काहीच दिवस झाले असताना एक धक्कदायक माहिती समोर आली आहे. या माहितीने क्रिकेट विश्वात खळबळ माजली आहे. या माहिती नुसार एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. विश्वचषक 2026 च्या काही सामन्यांमध्ये सामना फिक्सिंग झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली झालेल्या या स्पर्धेबाबतचे हे आरोप विशेष लक्ष वेधून घेत आहेत. ईएसपीएनक्रिकइन्फोच्या (ESPNcricinfo) वृत्तानुसार, एसीयू क्रिकेट कॅनडाच्या कामकाजाशी आणि आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत स्तरावर आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी नियमांच्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित दोन सक्रिय प्रकरणांची चौकशी करत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात कर्णधार आणि प्रशिक्षक यांची नावे चर्चेत आली आहेत. चला नेमकं प्रकरण जाणून घेऊयात...
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) च्या अँटी-करप्शन युनिटने क्रिकेट कॅनडाशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीत आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत स्तरावर भ्रष्टाचारविरोधी नियमांचे उल्लंघन झाले का, याचा तपास केला जात आहे. कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामन्यात गैरप्रकार झाल्याची शक्यता तपासली जात आहे. डॉक्युमेंटरीनुसार, विश्वचषकातील भ्रष्टाचाराचा आरोप कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सामन्याशी संबंधित आहे. हा तपास न्यूझीलंडच्या डावातील पाचव्या षटकाचा होत आहे. जेव्हा कर्णधार दिलप्रीत बाजवा गोलंदाजीसाठी आला होता. स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या अवघ्या तीन आठवड्यांपूर्वी बाजवाची कर्णधार म्हणून नियुक्ती झाली होती. प्रामुख्याने फलंदाजी करणारा अष्टपैलू आणि ऑफ-स्पिनर असलेल्या बाजवाने, न्यूझीलंडची धावसंख्या २ गडी बाद ३५ अशी असताना चेंडू हातात घेतला. त्या षटकात त्याने नो-बॉल आणि वाइड टाकत एकूण १५ धावा दिल्या, ज्यामुळे संशय अधिक गडद झाला. याआधी कॅनडाने वेगवान गोलंदाजीने सुरुवात केली होती, पण ती महागात पडली. स्पिनर साद बिन जफरने चांगली कामगिरी करत एक विकेट मेडन षटक टाकले होते.
हे संपूर्ण प्रकरण ‘भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी आणि क्रिकेट’ या डॉक्युमेंटरीमधून उघड झाले. ही फिल्म कॅनडाच्या ‘The Fifth Estate’ या तपासात्मक कार्यक्रमाने तयार केली असून CBC वर प्रसारित करण्यात आली आहे. या डॉक्युमेंटरीत कॅनडा क्रिकेटमधील व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, माजी प्रशिक्षक खुर्रम चौहान यांच्या एका ऑडिओ रेकॉर्डिंगमुळेही वाद वाढला आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये त्यांनी असा दावा केला आहे की, काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विशिष्ट खेळाडूंना संघात स्थान देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला होता. तसेच सामन्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे प्रयत्न झाल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे, जरी याचे ठोस पुरावे मिळवणे आव्हानात्मक आहे.
ICC च्या इंटीग्रिटी युनिटचे कार्यवाह प्रमुख अँड्र्यू फेग्रेव्ह यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची माहिती त्यांना आहे; मात्र सुरू असलेल्या चौकशीबाबत अधिक तपशील देणे शक्य नाही.
याशिवाय, माजी प्रशिक्षक पुबुडू दस्सनायके यांनीही संघ निवडीदरम्यान गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, काही खेळाडूंना जबरदस्तीने संघात घेतले जावे असा दबाव टाकण्यात आला होता. त्यांनी या प्रकरणी कायदेशीर लढाही सुरू केला आहे. गेल्या काही काळापासून कॅनडा क्रिकेटमध्ये प्रशासकीय गोंधळ सुरू आहे. माजी CEO सलमान खान यांच्या नियुक्तीपासून ते त्यांना पदावरून हटवण्यापर्यंत अनेक वाद झाले. त्यांच्यावर फसवणूक आणि चोरीसारखे गंभीर आरोपही झाले आहेत. अलीकडेच अरविंदर खोसा यांची बोर्डाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.
एकूणच, या सर्व घडामोडींमुळे कॅनडा क्रिकेटमधील व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.