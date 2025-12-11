फक्त 100 रुपयात पाहा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चे सामने, आयसीसीने उचललं मोठं पाऊल, 'या' दिवसापासून तिकीट विक्री सुरु

T20 World Cup 2026 Tickets : टी20 वर्ल्ड कप 2026 हा (T20 World Cup 2026) पुढील वर्षी 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या कालावधीत खेळवला जाणार आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये होणार असून यात तब्ब्ल 55 सामने खेळवले जातील. भारतातील प्रमुख शहर जसे मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, या शहरांमध्ये तर श्रीलंकातील कोलंबो, कँडी येथे 3 सामने खेळवले जातील. आयसीसीने यंदा वर्ल्ड कप तिकिटांची किंमत ही काही सामन्यांसाठी जवळपास 100 रुपये किंवा 1000 श्रीलंकाई रुपये एवढी ठेवली आहे.
आयसीसीच्या सीईओने म्हटले की, 'फक्त 100 आणि 1000 श्रीलंकन रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या तिकिटांसह, आम्ही आमच्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी परवडणाऱ्या किमतीला ठेवत आहोत. हे लाखो लोकांना क्रिकेटच्या जागतिक उत्सवाचा भाग होण्यासाठी आमंत्रित करण्यासाठी आहे. 20 संघ आणि 55 सामने असलेला 2026 चा सीजन इतिहासातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि समावेशक टी20 वर्ल्ड कप असेल'. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले, 'फक्त 100 रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या तिकिटांच्या किंमतीमुळे, आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 बद्दलचा उत्साह अनेक पटींनी वाढला आहे. आम्ही जागतिक दर्जाचा सामना सर्व प्रेक्षकांना पाहायला मिळावा यासाठी वचनबद्ध आहोत'.
आयसीसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ताने म्हटले की, 'तिकिट विक्रीचा पहिला टप्पा हा आमच्या आतापर्यंतच्या सर्वात सुलभ आणि जागतिक आयसीसी स्पर्धा आयोजित करण्याच्या प्रवासात एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी आमचे ध्येय स्पष्ट आहे की प्रत्येक चाहत्याला त्यांची पार्श्वभूमी किंवा आर्थिक परिस्थिती काहीही असो, स्टेडियममध्ये जागतिक दर्जाचे क्रिकेट अनुभवण्याची संधी मिळावी'.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सामन्यांचं तिकीट काढण्यासाठी तुम्ही https://tickets.cricketworldcup.com किंवा BookMyShow वर जाऊन सामन्याची तिकीट काढू शकता. वेबसाइटला भेट दिल्यावर, तुम्हाला सर्व संघांचे झेंडे दिसतील, यापैकी तुम्हाला ज्या संघांच्या सामन्याचे तिकीट बुक करायचे आहे त्यावर क्लिक करा. 11 नोव्हेंबर पासून या तिकिटांची विक्री सुरु होईल.
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ कधी खेळवला जाणार आहे?
उत्तर: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ हा पुढील वर्षी ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत खेळवला जाणार आहे.
भारतात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ चे सामने कोणत्या शहरांमध्ये होणार आहेत?
उत्तर: भारतातील प्रमुख शहर जसे मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली आणि कोलकाता येथे सामने खेळवले जातील.
टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या तिकिटांची किंमत किती आहे?
उत्तर: आयसीसीने काही सामन्यांसाठी तिकिटांची किंमत १०० रुपये किंवा १००० श्रीलंकाई रुपयांपासून सुरु आहे. ज्यामुळे ते परवडणारे आहेत.