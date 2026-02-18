India V Netherlands मॅचपूर्वीच बुमराहला टीम मॅनेजमेंटकडून धक्का; सुपर 8 च्या सामन्यांआधी...

ICC T-20 World Cup India Vs Netherlands Jasprit Bumrah: भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 च्या फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. मात्र साखळी फेरीतील भारताचा शेवटचा सामना शिल्लक असून ते अगदीच नवख्या नेदरलॅण्ड्सविरुद्ध आहे. मात्र या सामन्याला हलक्यात घेण्याची भारतीय क्रिकेट टीमच्या व्यवस्थापनाची तयारी दिसत नाही. त्यामुळेच या सामन्यामध्ये दुय्यम दर्जाचा संघ खेळवण्याचा विचार बाजूला पडला आहे. भारतीय संघ व्यवस्थापन प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही मोठा बदल करु इच्छित नाही. संघ उत्तम पद्धतीने सेट झाला असून त्यात बदल करण्याची सध्या तरी कोणतीही तयारी दिसत नाही. मात्र संघ व्यवस्थापनाच्या या निर्णयचा फटका भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला बसण्याची शक्यता आहे.
खरं तर बुमराहने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यामध्ये सईम अयूब आणि पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा या दोघांची विकेट घेतली. बुमराहने टिच्चून गोलंदाजी केल्यानेच भारताला पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय मिळवता आला. आता बुमराहवरील वर्क लोड मॅनेजमेंटची चर्चा जोर धरु लागली आहे. साखळी फेरीतील शेवटच्या सामन्यामध्ये बुमराहला विश्रांती देण्यात येईल अशी चर्चा होती. खरं तर सुपर 8 फेरीतील सामन्यांआधी एका सामन्यात बुमराहला विश्रांती दिली जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र त्याच वेळी दुसरीकडे बुमराह उत्तम कामगिरी करत असल्याने त्याला ब्रेक देऊन त्याची लय मोडता कामा नये असाही युक्तीवाद केला जातोय. बुमराहला आराम देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असं वाटत असतानाच संघ व्यवस्थापनाने युटर्न घेतल्याचं दिसत आहे.
भारतीय संघाचा बॅटींग कोच सितांशु कोटक यांनी मंगळवारी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला 'ग्रुप ए'च्या साखळी सामन्यांमधील शेवटच्या सामन्यात खेळवलं जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. बुमराहला विश्रांती देण्यात येणार नसल्याचं कोटक यांनी स्पष्ट केलं आहे. बीसीसीआयची एक विशेष टीम बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटवर लक्ष ठेवून आहे. खरं तर बुमराहला अनेकदा विश्रांतीसाठी संघातून वगळलं जातं. सामन्याआधीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये कोटक यांनी, मला नाही वाटत की बुमराहला विश्रांती दिली जाईल. त्याला विश्रांती देण्याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असं म्हटलं. म्हणजेच बुमराहला नेदरलॅण्ड्सविरुद्धचा सामना खेळवा लागणार असून या सामन्यात न खेळून स्पर्धेदरम्यान त्याला सुपर 8 च्या सामन्यांआधी तरी विश्रांती घेता येणार नाही.
आता बुमराहला नेदरलॅण्ड्ससारख्या दुबळ्या संघाविरुद्ध विश्रांती देऊन नंतर सुपर 8 मधील सगळे सामने खेळवले पाहिजे असं सांगितलं जात असतानाच संघ व्यवस्थापन असा कोणताही विचार करत नसल्याचं कोटक यांच्या प्रतिक्रियेवरुन स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे विश्रांतीची अपेक्षा करणाऱ्या बुमराहसाठी ही बातमी तशी धक्का देणारीच आहे. आता बुमराह आजचा सामना खेळला तर सुपर 8 मधील कोणत्या सामन्यात त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळून विश्रांती दिली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.