English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • India V Netherlands मॅचपूर्वीच बुमराहला टीम मॅनेजमेंटकडून धक्का; सुपर 8 च्या सामन्यांआधी...

India V Netherlands मॅचपूर्वीच बुमराहला टीम मॅनेजमेंटकडून धक्का; सुपर 8 च्या सामन्यांआधी...

ICC T-20 World Cup India Vs Netherlands Jasprit Bumrah: भारत आणि नेदरलॅण्ड्सदरम्यानचा सामना आज खेळवला जाणार असून या सामन्याआधीच भारतीय संघ व्यवस्थापनाने वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला मोठा धक्का दिला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 18, 2026, 08:06 AM IST
India V Netherlands मॅचपूर्वीच बुमराहला टीम मॅनेजमेंटकडून धक्का; सुपर 8 च्या सामन्यांआधी...
साखळी फेरीतील शेवटच्या सामन्याआधी मोठा निर्णय (प्रातिनधिक फोटो)

ICC T-20 World Cup India Vs Netherlands Jasprit Bumrah: भारतीय संघ टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 च्या फेरीसाठी पात्र ठरला आहे. मात्र साखळी फेरीतील भारताचा शेवटचा सामना शिल्लक असून ते अगदीच नवख्या नेदरलॅण्ड्सविरुद्ध आहे. मात्र या सामन्याला हलक्यात घेण्याची भारतीय क्रिकेट टीमच्या व्यवस्थापनाची तयारी दिसत नाही. त्यामुळेच या सामन्यामध्ये दुय्यम दर्जाचा संघ खेळवण्याचा विचार बाजूला पडला आहे. भारतीय संघ व्यवस्थापन प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही मोठा बदल करु इच्छित नाही. संघ उत्तम पद्धतीने सेट झाला असून त्यात बदल करण्याची सध्या तरी कोणतीही तयारी दिसत नाही. मात्र संघ व्यवस्थापनाच्या या निर्णयचा फटका भारताचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला बसण्याची शक्यता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानविरुद्ध उत्तम कामगिरी आणि दोन वेगळी मतं

खरं तर बुमराहने पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यामध्ये सईम अयूब आणि पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आगा या दोघांची विकेट घेतली. बुमराहने टिच्चून गोलंदाजी केल्यानेच भारताला पाकिस्तानवर 61 धावांनी विजय मिळवता आला. आता बुमराहवरील वर्क लोड मॅनेजमेंटची चर्चा जोर धरु लागली आहे. साखळी फेरीतील शेवटच्या सामन्यामध्ये बुमराहला विश्रांती देण्यात येईल अशी चर्चा होती. खरं तर सुपर 8 फेरीतील सामन्यांआधी एका सामन्यात बुमराहला विश्रांती दिली जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र त्याच वेळी दुसरीकडे बुमराह उत्तम कामगिरी करत असल्याने त्याला ब्रेक देऊन त्याची लय मोडता कामा नये असाही युक्तीवाद केला जातोय. बुमराहला आराम देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असं वाटत असतानाच संघ व्यवस्थापनाने युटर्न घेतल्याचं दिसत आहे.

भारताचे बॅटींग कोच काय म्हणाले?

भारतीय संघाचा बॅटींग कोच सितांशु कोटक यांनी मंगळवारी दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये, वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला 'ग्रुप ए'च्या साखळी सामन्यांमधील शेवटच्या सामन्यात खेळवलं जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. बुमराहला विश्रांती देण्यात येणार नसल्याचं कोटक यांनी स्पष्ट केलं आहे. बीसीसीआयची एक विशेष टीम बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटवर लक्ष ठेवून आहे. खरं तर बुमराहला अनेकदा विश्रांतीसाठी संघातून वगळलं जातं. सामन्याआधीच्या पत्रकार परिषदेमध्ये कोटक यांनी, मला नाही वाटत की बुमराहला विश्रांती दिली जाईल. त्याला विश्रांती देण्याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असं म्हटलं. म्हणजेच बुमराहला नेदरलॅण्ड्सविरुद्धचा सामना खेळवा लागणार असून या सामन्यात न खेळून स्पर्धेदरम्यान त्याला सुपर 8 च्या सामन्यांआधी तरी विश्रांती घेता येणार नाही.

कशी देणार विश्रांती?

आता बुमराहला नेदरलॅण्ड्ससारख्या दुबळ्या संघाविरुद्ध विश्रांती देऊन नंतर सुपर 8 मधील सगळे सामने खेळवले पाहिजे असं सांगितलं जात असतानाच संघ व्यवस्थापन असा कोणताही विचार करत नसल्याचं कोटक यांच्या प्रतिक्रियेवरुन स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे विश्रांतीची अपेक्षा करणाऱ्या बुमराहसाठी ही बातमी तशी धक्का देणारीच आहे. आता बुमराह आजचा सामना खेळला तर सुपर 8 मधील कोणत्या सामन्यात त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळून विश्रांती दिली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
ICCT20 World CupIndia Vs NetherlandsJasprit Bumrahbatting coach

इतर बातम्या

बॉलिवूड आणि देशभरातील चाहत्यांचा पाठिंबा; तुरुंगातून बाहेर...

मनोरंजन