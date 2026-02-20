English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • झिम्बाब्वे Semi Final खेळणार! पाकिस्तान, आफ्रिका बाहेर; भारताचं काय? सुपर 8 आधी भविष्यवाणी

झिम्बाब्वे Semi Final खेळणार! पाकिस्तान, आफ्रिका बाहेर; भारताचं काय? सुपर 8 आधी भविष्यवाणी

ICC T20 World Cup: टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सुपर 8 फेरीमधील अंतिम संघ कोण आहेत हे निश्चित झालं आहे. मात्र या आठपैकी कोणते चार संघ पुढे जाणार याबद्दल एक मोठं भाकित व्यक्त करण्यात आलं असून छोट्या संघांपैकी एक असलेला झिम्बाब्वेचा संघ उपांत्यफेरीत जाईल असं नेमकं कोणी आणि का म्हटलं आहे जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 20, 2026, 07:01 AM IST
झिम्बाब्वेने या स्पर्धेत एकही सामना गमावला नाही (प्रातिनिधिक फोटो)

ICC T20 World Cup: टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 मध्ये कोणते आठ संघ खेळणार हे निश्चित झालं आहे. कोणता संघ कोणाविरुद्ध, किती तारखेला कोणत्या मैदानावर सामने खेळणार हे सुद्धा निश्चित झालं आहे. भारत, वेस्ट इंडीज, दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वेचा संघ ग्रुप-1 मध्ये आहेत. तर पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूझीलंड आणि इंग्लंडचे संघ समावेश ग्रुप-2 मध्ये आहेत. या दोन्ही संघांमधील टॉप दोन संघ म्हणजेच चार संघ उपांत्यफेरीमध्ये प्रवेश करतील. 

कधीपासून सुरु होणार हे सामने?

आयसीसी टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 चे सामने 21 फेब्रुवारीपासून सुरु होत आहेत. पहिल्या दिवशी न्यूझीलंड आणि पाकिस्तानचे संघ आमने-सामने असतील. उपांत्यफेरीमध्ये कोणते चार संघ प्रवेश करतील याबद्दलचं भाकित व्यक्त करण्यात आलं आहे. इंग्लंडचा माजी क्रिकेटपटू माँटी पानेसरने एक मोठं विधान केलं आहे. उपांत्यफेरीसाठी कोणते चार संघ पात्र होतील याबद्दल बोलताना पानेसरने थेट संघांची नावं घेतली आहेत.

ग्रुप-1 मधून कोण होणार पात्र?

पानेसरने ग्रुप-1 मधून भारत आणि झिब्बावेचा संघ उपांत्यफेरीमध्ये प्रवेश करेल असं म्हटलं आहे. झिम्बाब्वेच्या संघांतील उंच खेळाडू आपल्या घातक गोलंदाजीच्या जोरावर कोणत्याही संघाला पराभूत करु शकतात, असं इंग्लंडच्या या माजी खेळाडूने म्हटलं आहे. झिम्बावेचा संघ नक्कीच उपांत्यफेरीत जाईल असा विश्वास पानेसरने व्यक्त केला आहे. भारत आणि झिम्बाब्वेचा संघ उपांत्यफेरीत जाणार असं पानेसर म्हणत असल्याने दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजचे संघ स्पर्धेबाहेर फेकले जातील असं त्याला सूचित करायचं आहे. 

ग्रुप-2 मधून कोण पुढे जाणार?

पानेसरने ग्रुप-2 मधून श्रीलंका आणि इंग्लंडचे संघ उपांत्यफेरीमध्ये प्रवेश करतील अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. श्रीलंकेला घरच्या मैदानांवर खेळण्याचा फायदा होईल. तर इंग्लंडकडे उत्तम फलंदाज असल्याने ते फलंदाजीच्या जोरावर उपांत्यफेरी गाठतील असा विश्वास पानेसरने व्यक्त केला आहे. याचाच अर्थ पानेसरने पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचे संघ सुपर 8 च्या फेरीत स्पर्धेबाहेर पडतील अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. 

या कारणांमुळे निवडले हे चार संघ

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पानेसरने, "मला वाटतं की इंग्लंडकडे मसल पॉवर असल्याने ते उपांत्यफेरीत जातील असं वाटतं. तसेच श्रीलंका घरच्या मैदानांवर खेळत असल्याने ते ही पात्र ठरतील अशी शक्यता आहे. श्रीलंकेला उत्तम वेळी लय गवसली आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी उत्तम पद्धतीने धावांचा पाठलाग केला. भारतीय संघ तर मोठा दावेदार आहे. चौथा संघ झिम्बाब्वेचा असेल. त्यांच्याकडे उत्तम गोलंदाज असून गोलंदाजीच्या जोरावर ते उपांत्यफेरीत जातील," असं म्हटलं.

