English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026 मध्ये हा संघ सेमीफायनलमध्ये पोहचला तर ICC सामन्याच्या तिकिटांचे पैसे परत देणार!

T20 World Cup 2026 मध्ये 'हा' संघ सेमीफायनलमध्ये पोहचला तर ICC सामन्याच्या तिकिटांचे पैसे परत देणार!

ICC To Issue Refund : आयसीसी टी-20 विश्वचषक नॉकआउट सामन्यांसाठी तिकिटांची विक्री सुरू झाली आहे. अहमदाबाद आणि कोलकाता येथे होणाऱ्या सामन्यांबाबत आयसीसीने चाहत्यांसाठी महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 25, 2026, 02:39 PM IST
T20 World Cup 2026 मध्ये 'हा' संघ सेमीफायनलमध्ये पोहचला तर ICC सामन्याच्या तिकिटांचे पैसे परत देणार!

ICC To Refund Ticket  In Kolkata and Ahmedabad: ICC (International Cricket Council ) ने टी-२० वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट टप्प्यातील सामन्यांच्या तिकिटविक्रीला अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे. मात्र, यंदाच्या स्पर्धेत राजकीय आणि लॉजिस्टिक कारणांमुळे सेमीफायनल व फायनलच्या ठिकाणाबाबत “फ्लोटिंग व्हेन्यू”ची अट ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच काही विशिष्ट संघ पात्र ठरल्यास सामने नियोजित स्थळावर न खेळवता पर्यायी ठिकाणी हलवले जाऊ शकतात.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता आणि अहमदाबादची भूमिका

नियोजनानुसार पहिला सेमीफायनल ईडन गार्डन्स, कोलकातायेथे होणार आहे, तर अंतिम सामना अहमदाबाद  येथे आयोजित करण्याचे ठरले आहे. मात्र, परिस्थितीनुसार पहिला सेमीफायनल प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो  येथे हलवला जाऊ शकतो.

ICC ने स्पष्ट केले आहे की, जर पाकिस्तान संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरला, तर त्यांचा सामना कोलंबो येथे खेळवण्यात येईल. अशा वेळी कोलकाता किंवा अहमदाबाद येथे विकल्या गेलेल्या तिकिटधारकांना पूर्ण रक्कम परत दिली जाईल. त्यामुळे चाहत्यांनी तिकीट खरेदी करताना संभ्रम बाळगण्याची गरज नाही, कारण रिफंडची हमी देण्यात आली आहे.

याशिवाय, श्रीलंका संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचून भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संघाशी खेळणार असल्यास त्यांचाही सामना कोलंबो येथे हलवला जाईल. मात्र, जर भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सेमीफायनल झाला, तर सामना कोलकाता येथेच पार पडेल.

तिकिटविक्रीच्या तारखा

४ मार्च – पहिला सेमीफायनल
५ मार्च – दुसरा सेमीफायनल
८ मार्च – फायनल

या तारखांसाठी ऑनलाइन तिकिटविक्री सुरू झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर चाहते तिकीट खरेदी करत असून, नॉकआउट टप्प्यातील सामने नेहमीप्रमाणे हाऊसफुल होण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तानची समीकरणे आणि सेमीफायनलची शर्यत

सुपर-८ फेरीत पाकिस्तानचा पहिला सामना न्यूझीलंड संघाविरुद्ध पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे त्यांना एकच गुण मिळाला. दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघकडून दोन विकेट्सनी पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळे त्यांची उपांत्य फेरी गाठण्याची शक्यता कमी झाली आहे. आता पाकिस्तानसमोर एकच पर्याय आहे, श्रीलंकेविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे. मात्र, तेवढे पुरेसे ठरणार नाही. इतर संघांचे निकाल आणि नेट रनरेट या दोन्ही गोष्टी पाकिस्तानच्या भवितव्यावर परिणाम करतील.

स्पर्धा जसजशी निर्णायक टप्प्यात पोहोचत आहे, तसतसे चाहत्यांचे लक्ष केवळ मैदानावरील कामगिरीवरच नाही, तर सामन्यांचे ठिकाण, तिकीटांची उपलब्धता आणि रिफंडच्या नियमांवरही केंद्रित झाले आहे. ICC ने दिलेल्या स्पष्ट भूमिकेमुळे चाहत्यांमध्ये काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी अंतिम निर्णय संघांच्या कामगिरीवरच अवलंबून राहणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICCT20 World Cup 2026kolkataAhmedabadPakistan team

इतर बातम्या

अमेरिकेचा 126 टक्के टॅरिफ बॉम्ब; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारता...

विश्व