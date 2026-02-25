T20 World Cup 2026 मध्ये 'हा' संघ सेमीफायनलमध्ये पोहचला तर ICC सामन्याच्या तिकिटांचे पैसे परत देणार!

ICC To Refund Ticket In Kolkata and Ahmedabad: ICC (International Cricket Council ) ने टी-२० वर्ल्ड कपच्या नॉकआउट टप्प्यातील सामन्यांच्या तिकिटविक्रीला अधिकृतपणे सुरुवात केली आहे. मात्र, यंदाच्या स्पर्धेत राजकीय आणि लॉजिस्टिक कारणांमुळे सेमीफायनल व फायनलच्या ठिकाणाबाबत “फ्लोटिंग व्हेन्यू”ची अट ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच काही विशिष्ट संघ पात्र ठरल्यास सामने नियोजित स्थळावर न खेळवता पर्यायी ठिकाणी हलवले जाऊ शकतात.
नियोजनानुसार पहिला सेमीफायनल ईडन गार्डन्स, कोलकातायेथे होणार आहे, तर अंतिम सामना अहमदाबाद येथे आयोजित करण्याचे ठरले आहे. मात्र, परिस्थितीनुसार पहिला सेमीफायनल प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो येथे हलवला जाऊ शकतो.
ICC ने स्पष्ट केले आहे की, जर पाकिस्तान संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरला, तर त्यांचा सामना कोलंबो येथे खेळवण्यात येईल. अशा वेळी कोलकाता किंवा अहमदाबाद येथे विकल्या गेलेल्या तिकिटधारकांना पूर्ण रक्कम परत दिली जाईल. त्यामुळे चाहत्यांनी तिकीट खरेदी करताना संभ्रम बाळगण्याची गरज नाही, कारण रिफंडची हमी देण्यात आली आहे.
याशिवाय, श्रीलंका संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचून भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संघाशी खेळणार असल्यास त्यांचाही सामना कोलंबो येथे हलवला जाईल. मात्र, जर भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सेमीफायनल झाला, तर सामना कोलकाता येथेच पार पडेल.
४ मार्च – पहिला सेमीफायनल
५ मार्च – दुसरा सेमीफायनल
८ मार्च – फायनल
या तारखांसाठी ऑनलाइन तिकिटविक्री सुरू झाली आहे. मोठ्या प्रमाणावर चाहते तिकीट खरेदी करत असून, नॉकआउट टप्प्यातील सामने नेहमीप्रमाणे हाऊसफुल होण्याची शक्यता आहे.
सुपर-८ फेरीत पाकिस्तानचा पहिला सामना न्यूझीलंड संघाविरुद्ध पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे त्यांना एकच गुण मिळाला. दुसऱ्या सामन्यात इंग्लंड क्रिकेट संघकडून दोन विकेट्सनी पराभव पत्करावा लागला, ज्यामुळे त्यांची उपांत्य फेरी गाठण्याची शक्यता कमी झाली आहे. आता पाकिस्तानसमोर एकच पर्याय आहे, श्रीलंकेविरुद्ध मोठ्या फरकाने विजय मिळवणे. मात्र, तेवढे पुरेसे ठरणार नाही. इतर संघांचे निकाल आणि नेट रनरेट या दोन्ही गोष्टी पाकिस्तानच्या भवितव्यावर परिणाम करतील.
स्पर्धा जसजशी निर्णायक टप्प्यात पोहोचत आहे, तसतसे चाहत्यांचे लक्ष केवळ मैदानावरील कामगिरीवरच नाही, तर सामन्यांचे ठिकाण, तिकीटांची उपलब्धता आणि रिफंडच्या नियमांवरही केंद्रित झाले आहे. ICC ने दिलेल्या स्पष्ट भूमिकेमुळे चाहत्यांमध्ये काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी अंतिम निर्णय संघांच्या कामगिरीवरच अवलंबून राहणार आहे.