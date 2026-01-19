ICC ने बांगलादेशला दिली वॉर्निंग, भारतात येऊन सामने खेळा नाहीतर, 21 तारखेनंतर घेणार मोठा निर्णय

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 : बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने सुरक्षेचं कारण देऊन त्यांच्या संघाला भारतात वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी पाठवण्यास नकार दिलाय. त्यांनी या संदर्भात आयसीसीशी पत्रव्यवहार सुद्धा केलेत. मात्र समोर येत असलेल्या माहितीनुसार आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेटला वॉर्निंग दिलीये आणि 21 तारखेपर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे.    

पूजा पवार | Updated: Jan 19, 2026, 01:37 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) आता अवघे काही दिवस शिल्लक राहिलेत. 7 फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये यंदाचा वर्ल्ड कप खेळवला जाणार असून तब्बल 20 संघांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतलाय. मात्र वर्ल्ड कपच्या तोंडावर भारताशी सुरु असलेल्या वादामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (Bangladesh Cricket Board) सुरक्षेचं कारण देऊन त्यांच्या संघाला भारतात वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी पाठवण्यास नकार दिलाय. त्यांनी या संदर्भात आयसीसीशी पत्रव्यवहार सुद्धा केलेत. मात्र आता मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येत असलेल्या माहितीनुसार आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेटला वॉर्निंग दिलीये. 

बांगलादेश ऐवजी कोणाला देणार संधी? 

ESPNcricinfo च्या सांगण्यानुसार आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला 21 जानेवारीपर्यंतच अल्टिमेटम दिलंय. आयसीसीने बीसीबीला सांगितलं की त्यांनी आगामे टी 20 वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येण्याकरता तयार व्हावं अन्यथा त्यांच्या ऐवजी यूरोपातील स्कॉटलॅंड संघाला बांगलादेश ऐवजी वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची संधी दिली जाईल. 21 जानेवारीपर्यंत बांगलादेशने या संदर्भात निर्णय दिला नाही तर टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी स्कॉटलॅंडला संधी देण्यात येईल. कारण स्कॉटलॅंडची सध्याची टी20 रँकिंग सुद्धा उत्तम आहे. 

बांगलादेश हट्टावर पेटलंय : 

बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचारांमुळे आयपीएल 2026 साठी केकेआरच्या संघात सामील असलेल्या बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून बाहेर करावे अशी मागणी केलं जात होती. त्यानंतर केकेआरने बांगलादेशचा खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला रिलीज केलं. मात्र त्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा जळफळाट झाला आणि त्यांनी बांगलादेशात आयपीएलच्या प्रक्षेपणावर अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली. तसेच ७ फेब्रुवारीपासून खेळल्या जाणाऱ्या टी २० वर्ल्ड कपसाठी संघाला भारतात पाठवण्यास सुद्धा नकार दिला. पाकिस्तान प्रमाणे आमचे सुद्धा सामने हे श्रीलंकेत खेळवले जावे अशी मागणी बांगलादेशने आयसीसीला पत्र लिहून केली. मात्र श्रीलंकेत या सामन्यांचे आयोजन करणे शक्य नसल्याचे आयसीसीने स्पष्ट केले आहे. तसेच बांगलादेशच्या संघासाठी भारत दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत केली जाईल असे देखील आयसीसीने सांगितले, पण बांगलादेश भारत दौऱ्या करणार नाही यासाठी हट्टावर पेटलं असलं तरी आता त्याने 21 जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. 

हेही वाचा : न्यूझीलंड सीरिज संपल्यावर आता विराट आणि रोहित पुन्हा कधी मैदानात दिसणार? पाहा शेड्युल

 

बांगलादेश क्रिकेट संघ:

लिटन दास (कर्णधार), तन्झिद हसन, परवेझ हुसेन इमॉन, सैफ हसन, तौहीद ह्रदोय, शमीम हुसैन, काझी नुरुल हसन सोहन, शाक महेदी हसन, रिशाद हुसेन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तन्झिम हसन साकिब, तस्किन इस्लाम, शैफ उद्दीन, शोरिफुल इस्लाम.

