2025 वनडे वर्ल्ड कपचं वेळापत्रक समोर, भारताचे सामने कधी? जाणून घ्या एका क्लिकवर

ICC Women ODI World Cup 2025 : आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या 13 व्या सीजनला 30 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे.भारत आणि श्रीलंका या देशांमधील एकूण 5 मैदानांमध्ये हे सामने खेळवले जाणार असून पहिला सामना हा यजमान भारत आणि श्रीलंका यांमध्ये खेळवला जाईल. या वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 31 सामने खेळवले जाणार असून यातील 28 सामने हे लीग स्टेज असतील. टीम इंडियाकडे यंदा वर्ल्ड कप जिंकण्याची चांगली संधी आहे.
टीम इंडियाचा पहिला लीग स्टेज सामना हा श्रीलंकेसोबत 30 सप्टेंबर रोजी असेल. तर दुसरा सामना 5 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध खेळवला जाईल. तर 9 ऑक्टोबर रोजी तिसरा सामना हा दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध असेल. 12 ऑक्टोबर रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना खेळवला जाणार असून 19 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड असा सामना होईल. 23 ऑक्टोबर रोजी भारत न्यूझीलंड विरुद्ध तर 26 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेश विरुद्ध खेळेल.
सेमीफायनल सामन्याचे शेड्यूल हे सेमीफाइनलिस्ट संघांवर आधारित असेल. पहिला सेमीफायनल सामना हा गुवाहाटी किंवा कोलंबो मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणार आहे. बंगळुरू किंवा कोलंबो मध्ये फायनल सामना खेळवला जाईल.
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आतापर्यंत कधीही वनडे वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकलेली नाही. 1973 पासून भारताने आतापर्यंत 12 वेळा महिला वनडे वर्ल्ड कप खेळला आहे. भारत आतापर्यंत २ वेळा फायनलमध्ये पोहोचलाय. टीम इंडिया 2005 आणि 2017 मध्ये वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पोहोचली होती, पण त्यांना विजेतेपद जिंकता आलं नाही.
1. आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 कधी सुरू होणार आहे?
आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 ची 13 वी आवृत्ती 30 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे.
2. भारतीय महिला संघाने आतापर्यंत कितीवेळा वनडे वर्ल्ड कप जिंकला का?
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आतापर्यंत एकदाही वनडे वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकलेली नाही.
3. भारतीय महिला संघ फायनलमध्ये कधी पोहोचला आहे?
भारतीय महिला संघ 2005 आणि 2017 मध्ये वनडे वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचला होता, पण दोन्ही वेळा त्यांना विजेतेपद जिंकता आले नाही.