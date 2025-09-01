महिला वर्ल्ड कप चॅम्पियन्सला मिळणार पुरुषांपेक्षा जास्त प्राईज मनी, ICC कडून मोठी घोषणा

Women ODI ICC World Cup 2025 : 30 सप्टेंबर पासून महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चं (ODI World Cup 2025) आयोजन होणार आहे. भारत आणि श्रीलंकामध्ये या स्पर्धेचे सामने खेळवले जाणार असून 2 नोव्हेंबर रोजी वर्ल्ड कपचा फायनल सामना खेळवला जाईल. भारताच्या चार आणि श्रीलंकेच्या एका शहरात या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात येणार आहे. पाकिस्तानचा संघ हा भारतात खेळायला येणार नाही त्यामुळे त्यांचे सर्व सामने हे श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये खेळवले जातील.
12 वर्षांमध्ये असं पहिल्यांदाच होणार आहे जेव्हा महिला वनडे वर्ल्ड कपचं यजमानपद भारताला मिळालंय. यादरम्यान आयसीसीने महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या विजेत्यांची रक्कम वाढवली आहे. मागच्या वर्ल्ड कप विजेत्यांना मिळालेल्या रकमेपेक्षा यात 4 पटीने वाढ झाली आहे. तेव्हा यंदाच्या महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या विजेत्या संघाला किती कोटींचं बक्षिस मिळणार याविषयी जाणून घेऊयात.
आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 साठी विजेत्यांच्या रकमेची घोषणा करण्यात आली. महिला वर्ल्ड कपच्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी विजेत्यांना दिलेल्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून स्पर्धे दरम्यान संघांना आणि खेळाडूंना $13.88 मिलियन डॉलर म्हणजेच 122 कोटींची प्राईज मनी देण्यात येईल. जे 2022 मध्ये झालेल्या वर्ल्ड कपपेक्षा सुमारे 297 टक्के जास्त आहे.
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या विजेत्यांना आयसीसीकडून 4.48 मिलियन डॉलर्स म्हणजे तब्बल 39.5 कोटी रुपये बक्षिस म्हणून दिले जातील. स्पर्धेतील रनर-अप संघाला 2.24 मिलियन म्हणजे 19.77 कोटी रुपये दिले जातील. सेमी फायनलिस्ट संघाला 1.12 मिलियन म्हणजे 9.8 कोटी, प्रत्येक ग्रुप स्टेज विजेत्या संघाला 30. 28 लाख रुपये, 5 व्या आणि 6 व्या स्थानी असलेल्या संघाला 6.17 कोटी, 7 आणि 8 व्या स्थानावरील विजेत्यांना 2.47 कोटी, ग्रुप स्टेजचा भाग असलेल्या संघाला 2.20 कोटी रुपये दिले जातील.
30 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध श्रीलंका, गुवाहाटी
5 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
9 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका, विशाखापत्तनम
12 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम
19 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदौर
23 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड नवी मुंबई
26 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध बांग्लादेश, नवी मुंबई
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 साठी बक्षिसाची रक्कम किती आहे?
संपूर्ण स्पर्धेसाठी एकूण 13.88 मिलियन डॉलर (सुमारे 122 कोटी रुपये) बक्षिसाची रक्कम आहे, जी 2022 च्या वर्ल्ड कपच्या तुलनेत 297 टक्के जास्त आहे.
रनर-अप आणि सेमी फायनलिस्ट संघांना किती बक्षीस मिळेल?
रनर-अप संघाला 2.24 मिलियन डॉलर (सुमारे 19.77 कोटी रुपये) आणि प्रत्येक सेमी फायनलिस्ट संघाला 1.12 मिलियन डॉलर (सुमारे 9.8 कोटी रुपये) मिळतील.
स्पर्धेच्या आयोजनासाठी कोणत्या शहरांचा समावेश आहे?
भारतातील चार शहर आणि श्रीलंकेतील एक शहर (कोलंबो) यात सामन्यांचे आयोजन होईल. कोलंबो येथे विशेषतः पाकिस्तानच्या संघाचे सामने खेळवले जातील.