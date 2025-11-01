English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ICC Women's World Cup 2025: भारतीय संघाच्या विजयरथात पाऊस ठरणार व्हिलन? जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

Women’s World Cup Final Weather Report:  महिला विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना 2 नोव्हेंबर रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात खेळला जाईल. हरमनप्रीत कौर भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल आणि लॉरा वोल्वार्ड दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचे नेतृत्व करेल.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 1, 2025, 03:07 PM IST
ICC Women’s World Cup 2025 Final rain and weather forecast of navi mumbai India and South Africa

India Women vs South Africa Women Final: महिला क्रिकेटचा सर्वात मोठा थरार म्हणजेच महिला विश्वचषक 2025 (ICC Women’s World Cup 2025 Final) भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका 2 नोव्हेंबरला नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर रंगणार आहे. सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियावर अप्रतिम विजय मिळवत ‘वुमन इन ब्लू’ने संपूर्ण देशात जल्लोषाचं वातावरण निर्माण केलं आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघ इतिहास घडवण्यासाठी सज्ज आहे, तर लॉरा वोल्वार्टच्या कप्तानीखाली दक्षिण आफ्रिका आपल्या पहिल्या विश्वविजेतेपदाच्या शोधात आहे. मात्र, या सर्व उत्साहात आता हवामानाने चाहत्यांची चिंता वाढवली आहे. अंदाजानुसार फायनलच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या रिजर्व डेवर पावसाची शक्यता मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे सामना खंडित होण्याची किंवा विलंबित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. देशभरातील क्रिकेटप्रेमी या ऐतिहासिक सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत असताना, पाऊस या ग्रँड क्लॅशचा ‘खलनायक’ ठरेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टीम इंडिया फॉर्मात, पण हवामान बनू शकतं खलनायक

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने या स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत फायनलपर्यंत मजल मारली आहे. सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाने दमदार ऑस्ट्रेलियाला 5 गडी राखून पराभूत करत अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. फायनल सामना नवी मुंबईच्या डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. मात्र, हवामान अंदाजानुसार या मोठ्या सामन्यात पावसाचा अडथळा येण्याची शक्यता आहे. AccuWeatherच्या अहवालानुसार, 2 नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईत दिवसा सुमारे 63 टक्के आणि रात्री 45 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली गेली आहे. अशा परिस्थितीत सामना स्थगित झाल्यास 3 नोव्हेंबर हा रिजर्व डे ठेवण्यात आला आहे.

रिजर्व डेवरही पावसाची शक्यता कायम

3 नोव्हेंबरलाही नवी मुंबईत पावसाची शक्यता मोठ्या प्रमाणात आहे. दिवसा 55 टक्के आणि रात्री 66 टक्के पावसाची शक्यता असल्याने, फायनल पूर्ण होण्याबाबत संशय कायम आहे. जर पहिल्या दिवशी टॉस आणि काही ओव्हर्सचा खेळ पार पडला आणि त्यानंतर पाऊस आला, तर रिजर्व डेवर खेळ तिथूनच पुढे सुरू होईल. पण हवामानाच्या अंदाजावरून पाऊस या फायनलचा ‘बिग व्हिलन’ ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

ऑस्ट्रेलियावर भव्य विजय, जेमिमाचा धमाका

सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने प्रथम फलंदाजी करत 338 धावा केल्या. त्यानंतर भारतीय संघाने इतिहास रचत हा भव्य लक्ष्याचा पाठलाग केला. जेमिमा रॉड्रिग्जने शानदार 127 धावा करत सामन्याची नायक ठरली, तर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 89 धावा जोडल्या. त्यांच्या जबरदस्त कामगिरीमुळे भारताने महिला वनडे क्रिकेटमधील सर्वात मोठे लक्ष्य गाठले.

दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडवर 125 धावांनी विजय मिळवत फायनलमध्ये स्थान निश्चित केले. आता हवामानाच्या अंदाजामुळे सर्वांचे लक्ष एका प्रश्नावर  “फायनल होणार का?”  केंद्रित झाले आहे.

