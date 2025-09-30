English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs SL मॅचने World Cup 2025 ची दमदार सुरुवात! कधी, कुठे दिसणार Live, जाणून घ्या

ICC Women World Cup IND W vs SL W When Where To Watch: आजापासून महिला क्रिकेट वर्ल्डकप स्पर्धा सुरु होत असून ही स्पर्धा भारतात खेळवली जात आहे. पहिला सामना भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान होणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 30, 2025, 12:36 PM IST
IND vs SL मॅचने World Cup 2025 ची दमदार सुरुवात! कधी, कुठे दिसणार Live, जाणून घ्या
आजपासून सुरु होतेय मालिका (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य आयसीसीच्या एक्स अकाऊंटवरुन साभार)

ICC Women World Cup IND W vs SL W When Where To Watch: आजपासून म्हणजेच 30 सप्टेंबरपासून भारतात आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक 2025 सुरू होत आहे. या स्पर्धेचा पहिला सामना भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि श्रीलंका यांच्यात होणार आहे. विजयाने या ऐतिहासिक स्पर्धेला सुरुवात करण्याचा भारतीय संघाचा मानस असेल. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ 47 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर त्यांचे पहिले आयसीसी जेतेपद जिंकण्याच्या उद्देशानेच मैदानात उतरेल. भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा होण्याचा शक्यता आहे. ही स्पर्धा 12 वर्षांनंतर भारतात होत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

श्रीलंका देऊ शकतो अश्चर्याचा धक्का

आयसीसी क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला भारतीय महिला संघ सुरुवातीपासूनच दमदार कामगिरी करून आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न करेल यात शंका नाही. दरम्यान, श्रीलंकेच्या संघाला हलक्यात घेण्याची चूक भारताला करता येणार नाही. श्रीलंकन महिलांचा संघ आश्चर्याचा धक्क देण्यासाठी ओळखला जातो. श्रीलंकन संघ भारतासमोर मोठं आव्हान निर्माण करू शकतो. केवळ खेळाडूंसाठीच नाही तर चाहत्यांसाठीही यंदाचा आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 हा खूप खास असणार आहे. क्रिकेटप्रेमी या सामन्यांची आतुरतेने वाट पाहत असून आणि भारतीय संघ विजयाने स्पर्धेची सुरुवात करेल अशी आशा चाहत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

भारताची दमदार फळी

भारतीय महिला क्रिकेट संघात स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्ज, कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि दीप्ती शर्मा सारख्या स्टार खेळाडू आहेत. त्यामुळे, श्रीलंकेच्या संघाला भारतावर मात करण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील, असं चित्र दिसत आहे भारताचा सामना केल्यानंतर, श्रीलंकेचा संघ त्यांचे पुढील सहा गट फेरीचे सामने घरच्या मैदानावर म्हणजेच श्रीलंकेत खेळणार आहे. 

भारत-महिला विरुद्ध श्रीलंका-महिला, महिला विश्वचषक 2025 सामन्याचा तपशील: 

तारीख: 30 सप्टेंबर 2025

दिवस: मंगळवार

वेळ: दुपारी 3 वाजता (IST)

नाणेफेक: दुपारी अडीच वाजता

स्थळ: एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी (बारसापारा)

टीव्हीवर कुठे पहाता येईल सामना: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाईव्ह स्ट्रीमिंग: जिओ हॉट स्टार

दोन्ही संघ पुढीलप्रमाणे आहेत:

भारतीय संघ: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, प्रतीक रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रॉड्रिग्ज, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंग ठाकूर, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधती रेड्डी, क्रांती गौड.

श्रीलंका संघ: चमारी अटापट्टू (कर्णधार), हसिनी परेरा, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेशा दुलानी, डुमी विहंगा, पियुमी वत्सला, इनोका रणवीरा, सुगंधिका मलकी कुमारी, सुगंधी कुमारी, मदनी कुमारी, डुमी विहंगा. कुलसूर्या.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Women World CupICC Women World Cup 2025ind w vs sl wLive streamingWhen

इतर बातम्या

Nilesh Ghaywal: अहिल्यानगरचा पत्ता, नावाच्या स्पेलिंगमध्ये...

महाराष्ट्र बातम्या