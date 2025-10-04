English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबलमध्ये मोठा बदल, टीम इंडियाला झालं नुकसान, पाहा कोण कितव्या स्थानी?

ICC Women World Cup 2025 : आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 ला 30 सप्टेंबर पासून सुरुवात झाली आहे. यात जगभरातील एकूण 8 संघ सहभागी झाले असून सध्या स्पर्धेच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये कोणता संघ कोणत्या स्थानी आहे याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Oct 4, 2025, 05:36 PM IST
ICC Women World Cup 2025 : भारतात सध्या आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धा (Women World Cup 2025) खेळवली जात आहे. या स्पर्धेचे सामने भारताच्या विविध शहरांमध्ये खेळवले जात असून पाकिस्तानचे सामने श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे खेळवले जातायंत. शुक्रवारी इंग्लंड विरुद्ध साऊथ आफ्रिका संघात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात साऊथ आफ्रिकेचा संघ 69  धावांवर सर्वबाद झाला तर इंग्लंडने एकही विकेट न घालवता विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं. इंग्लंडच्या संघाला या मोठ्या विजयामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये सुद्धा फायदा झाला. मात्र इंग्लंडला फायदा झाला असला तरी टीम इंडियाचं (Team India) मात्र नुकसान होऊन त्यांच्या स्थानात घसरण झाली आहे. 

पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाची घसरण : 

टीम इंडियाने वर्ल्ड कपच्या पहिल्याच सामन्यात श्रीलंकेला 59 धावांनी हरवलं होतं. त्यानंतर ज्या संघांनी वर्ल्ड कपमधील सामने जिंकले ते संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाच्या वरच्या बाजूला जाऊ लागले. इंग्लंड विरुद्ध साऊथ आफ्रिका सामन्यापूर्वी टीम इंडिया तिसऱ्या स्थानावर होती. मात्र आता चौथ्या स्थानावर टीम इंडियाची घसरण झाली आहे. 

इंग्लंड आता +3.773 च्या नेट रनरेटने पहिल्या स्थानावर पोहोचली असून दुसऱ्या स्थानावर +1.780 नेट रनरेटने ऑस्ट्रेलिया आहे. तर बांगलादेश (+1.623) तिसऱ्या स्थानावर आहे. तसेच भारत चौथ्या स्थानावर आहे. टीम इंडियाचा नेट रन रेट +१.२५५ आहे. श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका या सर्व संघांनी त्यांचे सुरुवातीचे सामने गमावले आहेत त्यामुळे पॉइंट टेबलमध्ये त्यांचे खाते उघडू शकलेले नाहीत.

इंग्लंड - 2 पॉईंट्स  (+3.773)
ऑस्ट्रेलिया - 2 पॉईंट्स  (+1.780)
बांगलादेश - 2 पॉईंट्स   (+1.623)
भारत - 2 पॉईंट्स   (+1.255)

रविवारी भारत - पाकिस्तान महामुकाबला : 

वर्ल्ड कप 2025 ला सुरुवात 30 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध श्रीलंका सामन्याने झाली. यात टीम इंडियाने 59 धावांनी सामना जिंकला. आता टीम इंडियाचा पुढील सामना हा 5 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होणार आहे. कोलंबो शहरात हा सामना रंगणार असून पुरुष आशिया कपनंतर महिला वर्ल्ड कपमध्ये हा सामना कसा रंगतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. दुपारी 3 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. या सामन्यात सुद्धा पाकिस्तानच्या महिला संघाशी हात न मिळवण्याचे निर्देश बीसीसीआयकडून भारतीय खेळाडूंना देण्यात आलेले आहेत.    

FAQ : 

वर्ल्ड कप २०२५ ची सुरुवात कधी झाली आणि किती दिवस चालेल?
स्पर्धेला ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरुवात झाली आणि ती २ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत चालेल. एकूण ८ संघ सहभागी आहेत आणि प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध एकदा खेळेल (राउंड-रोबिन फॉरमॅट).

आयसीसी महिला वर्ल्ड कप २०२५ सध्या कुठे खेळवला जात आहे?
ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदी खेळवली जात आहे. भारताच्या विविध शहरांमध्ये (जसे गुवाहाटी, इंदूर, नव्ही मुंबई इ.) सामने होत आहेत, तर पाकिस्तानचे सामने श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे न्यूट्रल व्हेन्यूवर खेळवले जात आहेत.

टीम इंडियाची पॉईंट्स टेबलमधील स्थिती काय आहे?
इंग्लंड-साऊथ आफ्रिका सामन्यापूर्वी तिसऱ्या स्थानावर असलेली टीम इंडिया आता चौथ्या स्थानावर घसरली आहे. त्यांचा नेट रन रेट +१.२५५ आहे आणि २ पॉईंट्स आहेत (श्रीलंका विरुद्ध विजयामुळे).

