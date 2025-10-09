English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
धनुष्यबाण... दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटूचं अनोखं सेलिब्रेशन; 'प्रभु श्रीराम'ची करून दिली आठवण, video viral

Tazmin Brits Prabhu Shri Ram Celebration: महिला विश्वचषकादरम्यान क्रिकेटच्या मैदानावर एक अद्भुत दृश्य पाहायला मिळाले. दक्षिण आफ्रिकेच्या एका खेळाडूने शतक ठोकल्यानंतर भगवान रामाचे स्मरण केले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 9, 2025, 07:01 AM IST
Tazmin Brits Huundred Celebration In World Cup: वर्ल्ड कपच्या मैदानावर एका अप्रतिम क्षणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेची क्रिकेटपटू ताजमिन ब्रिट्स (Tazmin Brits) हिने शतक पूर्ण केल्यानंतर असा सेलिब्रेशन केला की भारतीय चाहत्यांनाही 'प्रभु श्रीराम'ची आठवण झाली. या वर्षी भारतात 12 वर्षांनंतर महिला वर्ल्ड कप रंगतो आहे. देशभरात सणांचा माहोल असून, नुकताच दसरा पार पडला आहे आणि दिवाळीची चाहूल लागली आहे.  हे दोन्ही सण प्रभु श्रीरामांशी संबंधित आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर ब्रिट्सचा हा सेलिब्रेशन सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

 ‘धनुष्य-बाण’ उगारत केलेलं सेलिब्रेशन

शतक पूर्ण होताच ताजमिन ब्रिट्स एक गुडघ्यावर बसली आणि हातात ‘अदृश्य धनुष्य’ धरल्यासारखी पोझ दिली  जणू काही त्या श्रीरामांसारख्या ‘तीर कमान’ सोडत आहेत! मैदानावरच त्यांनी केलेलं हे अनोखं सेलिब्रेशन दशर्‍याच्या वातावरणाशी पूर्ण जुळणारं वाटलं. सोशल मीडियावर या क्षणाचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

 

5 सामन्यांत 4 शतकांची कमाल

ताजमिन ब्रिट्स सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. मागील 5 वनडे सामन्यांपैकी 4 वेळा तिने शतक झळकावलं आहे. यंदाच्या वर्षात तिच्या बॅटमधून एकूण 5 शतकं आली आहेत. त्यामुळे ती महिला क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक शतकं करणारी खेळाडू ठरली आहे. हा विक्रम यापूर्वी भारताच्या स्मृती मंधानाच्या नावावर होता, जिने 2024 मध्ये 4 शतकं झळकावली होती.

 

दक्षिण आफ्रिकेचा 6 विकेट्सने विजय

न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात ब्रिट्सनं केवळ शतकच ठोकलं नाही, तर आपल्या संघाला विजयाचं सोनेरी यशही मिळवून दिलं. न्यूझीलंडनं प्रथम फलंदाजी करत 47.5 षटकांत 231 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला विकेट फक्त 26 धावांवर गेल्यानंतर ब्रिट्सनं तुफान शतकी खेळी केली. तिच्या शानदार 100 धावांच्या इनिंग्ससोबत सुने लूसच्या नाबाद 83 धावांच्या खेळीमुळे आफ्रिकन संघाने 40.5 षटकांत लक्ष्य गाठलं आणि सामना 6 विकेट्सने जिंकला.

या सामन्यातील अप्रतिम खेळ आणि अद्वितीय सेलिब्रेशनमुळे ताजमिन ब्रिट्सला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’चा मान मिळाला. तिच्या या सेलिब्रेशनमुळे क्रिकेटप्रेमींनी मैदानावरच श्रीरामांच्या ‘तीर-कमान’ची झलक पाहिल्यासारखं वाटलं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICC Women World Cup 2025Tazmin BritsLord RamViral Video

