धनुष्यबाण... दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेटपटूचं अनोखं सेलिब्रेशन; 'प्रभु श्रीराम'ची करून दिली आठवण, video viral

Tazmin Brits Huundred Celebration In World Cup: वर्ल्ड कपच्या मैदानावर एका अप्रतिम क्षणाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेची क्रिकेटपटू ताजमिन ब्रिट्स (Tazmin Brits) हिने शतक पूर्ण केल्यानंतर असा सेलिब्रेशन केला की भारतीय चाहत्यांनाही 'प्रभु श्रीराम'ची आठवण झाली. या वर्षी भारतात 12 वर्षांनंतर महिला वर्ल्ड कप रंगतो आहे. देशभरात सणांचा माहोल असून, नुकताच दसरा पार पडला आहे आणि दिवाळीची चाहूल लागली आहे. हे दोन्ही सण प्रभु श्रीरामांशी संबंधित आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर ब्रिट्सचा हा सेलिब्रेशन सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
शतक पूर्ण होताच ताजमिन ब्रिट्स एक गुडघ्यावर बसली आणि हातात ‘अदृश्य धनुष्य’ धरल्यासारखी पोझ दिली जणू काही त्या श्रीरामांसारख्या ‘तीर कमान’ सोडत आहेत! मैदानावरच त्यांनी केलेलं हे अनोखं सेलिब्रेशन दशर्याच्या वातावरणाशी पूर्ण जुळणारं वाटलं. सोशल मीडियावर या क्षणाचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
The moment Tazmin Brits made it hundreds in her last ODIs
Watch #NZvSA LIVE in your region, broadcast details here https://t.co/MNSEqhJP29#CWC25 pic.twitter.com/NfSYRjCsOY
— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 6, 2025
ताजमिन ब्रिट्स सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. मागील 5 वनडे सामन्यांपैकी 4 वेळा तिने शतक झळकावलं आहे. यंदाच्या वर्षात तिच्या बॅटमधून एकूण 5 शतकं आली आहेत. त्यामुळे ती महिला क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक शतकं करणारी खेळाडू ठरली आहे. हा विक्रम यापूर्वी भारताच्या स्मृती मंधानाच्या नावावर होता, जिने 2024 मध्ये 4 शतकं झळकावली होती.
World Record Alert!
Tazmin Brits has become the first-ever women's player to score 5 ODI hundreds in a calendar year!
Her 101 off 89 balls today also earned her the Player of the Match award. What a phenomenal achievement! #Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/CpqCAHUC3b
— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 6, 2025
न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात ब्रिट्सनं केवळ शतकच ठोकलं नाही, तर आपल्या संघाला विजयाचं सोनेरी यशही मिळवून दिलं. न्यूझीलंडनं प्रथम फलंदाजी करत 47.5 षटकांत 231 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला विकेट फक्त 26 धावांवर गेल्यानंतर ब्रिट्सनं तुफान शतकी खेळी केली. तिच्या शानदार 100 धावांच्या इनिंग्ससोबत सुने लूसच्या नाबाद 83 धावांच्या खेळीमुळे आफ्रिकन संघाने 40.5 षटकांत लक्ष्य गाठलं आणि सामना 6 विकेट्सने जिंकला.
या सामन्यातील अप्रतिम खेळ आणि अद्वितीय सेलिब्रेशनमुळे ताजमिन ब्रिट्सला ‘प्लेअर ऑफ द मॅच’चा मान मिळाला. तिच्या या सेलिब्रेशनमुळे क्रिकेटप्रेमींनी मैदानावरच श्रीरामांच्या ‘तीर-कमान’ची झलक पाहिल्यासारखं वाटलं.