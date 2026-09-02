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श्रीलंकेविरुद्ध यजमानपद हिसकावल्यानंतर भारतात होणार चॅम्पियन्स ट्रॅाफी 2027! तारीख आणि ठिकाणाची घोषणा

महिला आयसीसी ट्रॅाफी 2027 मध्ये खेळवली जाणार आहे, ही स्पर्धा सुरुवातीला श्रीलंकेमध्ये होणार होती पण आता आयसीसीने हे यजमानपद श्रीलंकेकडून हिसकावून भारताकडे देण्यात आले आहे. या स्पर्धेच्या तारखा आणि ठिकाणे जाहीर करण्यात आले आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 02, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:48 PM IST
श्रीलंकेविरुद्ध यजमानपद हिसकावल्यानंतर भारतात होणार चॅम्पियन्स ट्रॅाफी 2027! तारीख आणि ठिकाणाची घोषणा
Image Credit: भारत आयसीसी महिला चॅम्पियन ट्रॅाफीचे यजमानपद भूषवणार (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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