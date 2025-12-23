English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्मृती मंधानाला मोठा धक्का, आयसीसी रँकिंगमध्ये झाली घसरण, या भारतीय क्रिकेटरच्या डोक्यावर नंबर 1 चा मुकुट

स्मृती मंधानाला मोठा धक्का, आयसीसी रँकिंगमध्ये झाली घसरण, 'या' भारतीय क्रिकेटरच्या डोक्यावर नंबर 1 चा मुकुट

ICC Women Ranking Updated: आयसीसीने महिला क्रिकेटची रँकिंग जाहीर केली असून यात भारताची उपकर्णधार असलेल्या स्मृती मंधानाला मोठा धक्का बसला आहे. रँकिंगमध्ये तिची घसरण झाली असून भारतीय गोलंदाजाच्या डोक्यावर नंबर 1 गोलंदाजाचा मुकुट चढला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 23, 2025, 05:44 PM IST
Photo Credit - Social Media

ICC Women Ranking Updated:  आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिलने महिला खेळाडूंची लेटेस्ट रँकिंग जाहीर केली असून यात मोठे बदल झाले आहेत. भारताची स्टार ऑलराऊंडर दीप्ती शर्माने (Deepti Sharma) टी 20 रँकिंगमध्ये गोलंदाजांमध्ये नंबर 1 चं स्थान पटकावलं, तर दुसरीकडे स्मृती मंधानाला मात्र मोठा फटका बसला. फलंदाजांच्या वनडे रँकिंगमध्ये स्मृती मंधानाने नंबर 1 चं स्थान गमावलं असून दक्षिण आफ्रिकेच्या स्टार फलंदाजाने तिला मागे सोडलं आहे. या खेळाडूने काही दिवसांपूर्वीच आयर्लंड विरुद्ध तीन सामन्यात जबरदस्त प्रदर्शन केलं. 

दीप्ति शर्माने पहिल्यांदाच केला कारनामा : 

दीप्ती शर्माने टी20 आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजांच्या आयसीसी रँकिंगमध्ये पहिलं स्थान मिळवलं आहे. तिने विशाखापट्टणममध्ये श्रीलंकेविरुद्ध टी20 सीरीजच्या पहिल्या सामन्यात 4 ओव्हर टाकून 20 धावा देत 1 विकेट घेतली. त्यामुळे दीप्तीच्या रेटिंगमध्ये सुधार झाली आहे. पूर्वी हे स्थान ऑस्ट्रेलियाच्या अ‍ॅनाबेल सदरलँडकडे होते, परंतु दीप्तीने आता तिला मागे टाकले आहे. तिच्या कारकिर्दीतील ही एक मोठी कामगिरी आहे. 

लौरा वोल्वार्ड्टने घेतली मंधानाची जागा : 

दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लौरा वोल्वार्ड्टलाने वनडे फलंदाजी रँकिंगमध्ये पहिलं स्थान पटकावलं. आयर्लंडविरुद्धच्या घरच्या एकदिवसीय मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांमध्ये शतके झळकावून त्याने मालिकावीराचा पुरस्कार जिंकला. या कामगिरीसह, तिने कारकिर्दीतील सर्वोत्तम रेटिंग मिळवले आणि भारतीय फलंदाज स्मृती मानधनाला मागे टाकत नंबर 1 रँकिंगची फलंदाज बनली. लॉरा वोल्वार्डने यापूर्वी सुद्धा हे स्थान भूषवले होते.

टी 20 रँकिंगमध्ये भारतीय फलंदाजांचा दबदबा : 

टी 20 रँकिंगमध्ये भारतीय फलंदाजांचा दबदबा पाहायला मिळतोय. श्रीलंके विरुद्ध टी 20 सामन्यात भारताच्या जेमिमा रॉड्रिग्सने अर्धशतकीय खेळी केली होती. त्यामुळे ती पाच स्थानांनी वर गेली असून तिने टॉप 10 मध्ये एंट्री केली आहे. जेमिमा रँकिंगमध्ये नंबर 9 स्थानावर आहे. भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधाना ही तिसऱ्या स्थानावर असून शेफाली वर्मा ही 10 व्या स्थानावर आहे. गोलंदाजीत अरुंधती रेड्डी पाच स्थानांनी पुढे सरकली आणि 36 व्या स्थानावर पोहोचली.

