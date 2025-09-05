क्रिकेटच्या फॅन्ससाठी मोठी संधी! एका कॉफीपेक्षा स्वस्त World Cup 2025चे तिकीट, किंमत ऐकून बसेल धक्का

ICC Womens odi World Cup 2025 tickets starts from only 100: भारत 12 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आयसीसी विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025चं यजमानपद भूषवणार आहे. 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटीत भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात स्पर्धेचा पहिला सामना रंगणार आहे. त्याआधी होणाऱ्या ओपनिंग सेरेमनीत सुप्रसिद्ध गायिका श्रेय्या घोषाल आपल्या सुरेल आवाजाने चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करणार आहेत.
या स्पर्धेतील सर्व सामन्यांसाठी ऑनलाईन तिकीट विक्रीला सुरुवात झाली आहे. सर्वात खास बाब म्हणजे एका सामन्याचं तिकीट फक्त १०० रुपयांत उपलब्ध आहे. म्हणजेच एका कॉफीपेक्षा स्वस्तात वर्ल्ड कपचा थरार थेट स्टेडियममध्ये अनुभवता येणार आहे.
भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे आठ संघ यावेळी खेळणार आहेत. राउंड-रॉबिन फेरीत प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध एकदा भिडणार असून 28 सामने खेळवले जातील. टॉप4 संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करतील.