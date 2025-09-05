English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
क्रिकेटच्या फॅन्ससाठी मोठी संधी! एका कॉफीपेक्षा स्वस्त World Cup 2025चे तिकीट, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Women's ODI World Cup 2025 Tickets: महिला विश्वचषकाचा पहिला सामना 30 सप्टेंबर रोजी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जाईल. त्यापूर्वी श्रेया घोषाल उद्घाटन समारंभात सादरीकरण करेल. त्याची तिकिटे 100 रुपयांपासून सुरू होतात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 5, 2025, 10:36 AM IST
ICC Womens odi World Cup 2025 tickets starts from only 100: भारत 12 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आयसीसी विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025चं यजमानपद भूषवणार आहे. 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटीत भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात स्पर्धेचा पहिला सामना रंगणार आहे. त्याआधी होणाऱ्या ओपनिंग सेरेमनीत सुप्रसिद्ध गायिका श्रेय्या घोषाल आपल्या सुरेल आवाजाने चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करणार आहेत.

तिकीटांची सुरुवात फक्त 100 रुपयांपासून!

या स्पर्धेतील सर्व सामन्यांसाठी ऑनलाईन तिकीट विक्रीला सुरुवात झाली आहे. सर्वात खास बाब म्हणजे एका सामन्याचं तिकीट फक्त १०० रुपयांत उपलब्ध आहे. म्हणजेच एका कॉफीपेक्षा स्वस्तात वर्ल्ड कपचा थरार थेट स्टेडियममध्ये अनुभवता येणार आहे.

तिकीट बुकिंग कसं कराल?

  • अधिकृत संकेतस्थळावर लॉग-इन करून "बुक माय शो" लिंकवर पोहोचता येईल.
  • तिथे तुम्हाला सर्व पाच स्टेडियमची यादी दिसेल.
  • ज्या ठिकाणी सामना पाहायचा आहे, ते निवडा आणि "बुक नाऊ" वर क्लिक करा.
  • ऑनलाईन पेमेंट करून तिकीट लगेच मिळेल.
  • 4 ते 8 सप्टेंबर या कालावधीत गूगल पे युजर्ससाठी प्री-सेल विंडो आहे.
  • 9 सप्टेंबरपासून सर्वांसाठी सार्वजनिक विक्री सुरू होईल.

सामन्यांचे स्थळ काय आहेत? 

 

  • डी.वाय. पाटील स्टेडियम, नवी मुंबई
  • एसीए स्टेडियम, गुवाहाटी
  • एसीए-व्हीडीसीए स्टेडियम, विशाखापट्टणम
  • होल्कर स्टेडियम, इंदूर
  • आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

सहभागी संघ

भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तान हे आठ संघ यावेळी खेळणार आहेत. राउंड-रॉबिन फेरीत प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध एकदा भिडणार असून 28 सामने खेळवले जातील. टॉप4 संघ सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करतील.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

