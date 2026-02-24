English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs PAK: 14 जूनला रंगणार भारत-पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; पाहा महिला टी-20 विश्वचषकाचे पूर्ण वेळापत्रक!

WomensT20 World Cup 2026 Fixture : आयसीसीकडून यावर्षी होणाऱ्या महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026च्या संपूर्ण शेड्युलची घोषणा केलीये. यात तीन महिन्यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान संघ क्रिकेटच्या मैदानात भिडतील. 

पूजा पवार | Updated: Feb 24, 2026, 03:30 PM IST
Photo Credit - Social Media

WomensT20 World Cup 2026 Fixture : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World cup 2026) 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा मोठा पराभव करून सुपर 8 फेरीत प्रवेश मिळवला. सध्या दोन्ही संघ हे वेगवेगळ्या ग्रुपमधून सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पुरुष टी 20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु असताना आता आयसीसीने नव्या शेड्युलची घोषणा केलीये. आयसीसीकडून यावर्षी होणाऱ्या महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026च्या (Womens T20 World Cup 2026) संपूर्ण शेड्युलची घोषणा केलीये. यात तीन महिन्यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान संघ क्रिकेटच्या मैदानात भिडतील. 

12 जून पासून महिला टी20 वर्ल्ड कपला सुरुवात : 

भारतीय महिला संघाने मागच्यावर्षी भारतात झालेला आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 वर नाव कोरलं होतं. भारताच्या महिला संघाने जिंकलेली पहिलीच आयसीसी ट्रॉफी होती. टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून टी 20 सीरिज जिंकली आहे. आता महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला 12 जून पासून सुरुवात होणार आहे. 5 जुलै रोजी या स्पर्धेचा फायनल सामना खेळवला जाईल. 

कधी होणार भारत पाकिस्तान सामना? 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान हे दोन संघ जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानात एकमेकांसमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. 15 फेब्रुवारी श्रीलंकेत भारत - पाक मध्ये झालेल्या पुरुष टी20 वर्ल्ड कप सामन्यात सुद्धा असाच नजारा पाहायला मिळाला. महिला टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात महामुकाबला हा 14 जून रोजी होणार आहे. एजबेस्टनच्या मैदानावर हा सामना खेळवला जाणार असून यंदा या स्पर्धेचे यजमानपद इंग्लंडकडे आहे. 

भारताचे सामने कधी? 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान - 14 जून 2026 
भारत विरुद्ध नेदरलँड  - 17 जून 2026 
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - 21 जून 2026 
भारत विरुद्ध बांगलादेश - 25 जून 2026 
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया - 28 जून 2026 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

