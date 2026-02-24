IND vs PAK: 14 जूनला रंगणार भारत-पाकिस्तान हायव्होल्टेज सामना; पाहा महिला टी-20 विश्वचषकाचे पूर्ण वेळापत्रक!

WomensT20 World Cup 2026 Fixture : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World cup 2026) 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा मोठा पराभव करून सुपर 8 फेरीत प्रवेश मिळवला. सध्या दोन्ही संघ हे वेगवेगळ्या ग्रुपमधून सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पुरुष टी 20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु असताना आता आयसीसीने नव्या शेड्युलची घोषणा केलीये. आयसीसीकडून यावर्षी होणाऱ्या महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026च्या (Womens T20 World Cup 2026) संपूर्ण शेड्युलची घोषणा केलीये. यात तीन महिन्यांनी पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान संघ क्रिकेटच्या मैदानात भिडतील.
भारतीय महिला संघाने मागच्यावर्षी भारतात झालेला आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 वर नाव कोरलं होतं. भारताच्या महिला संघाने जिंकलेली पहिलीच आयसीसी ट्रॉफी होती. टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून टी 20 सीरिज जिंकली आहे. आता महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला 12 जून पासून सुरुवात होणार आहे. 5 जुलै रोजी या स्पर्धेचा फायनल सामना खेळवला जाईल.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान हे दोन संघ जेव्हा क्रिकेटच्या मैदानात एकमेकांसमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. 15 फेब्रुवारी श्रीलंकेत भारत - पाक मध्ये झालेल्या पुरुष टी20 वर्ल्ड कप सामन्यात सुद्धा असाच नजारा पाहायला मिळाला. महिला टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात महामुकाबला हा 14 जून रोजी होणार आहे. एजबेस्टनच्या मैदानावर हा सामना खेळवला जाणार असून यंदा या स्पर्धेचे यजमानपद इंग्लंडकडे आहे.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान - 14 जून 2026
भारत विरुद्ध नेदरलँड - 17 जून 2026
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - 21 जून 2026
भारत विरुद्ध बांगलादेश - 25 जून 2026
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया - 28 जून 2026