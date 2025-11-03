English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
World Cup 2025: ट्रॉफी घेण्यापूर्वी कर्णधार हरमनप्रीत कौरची 'ही' इच्छा पूर्ण करण्यास जय शहांनी दिला नकार, VIDEO व्हायरल!

 Harmanpreet Kaur Viral Video: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने  2025 मध्ये पहिला एकदिवसीय विश्वचषक (ICC Women World Cup 2025) जिंकला. हरमनप्रीतने तिच्या कर्णधारपदाने आणि फलंदाजीने टीकाकारांना चुकीचे सिद्ध केले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 3, 2025, 03:53 PM IST
Harmanpreet Kaur World Cup Trophy: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने प्रथमच ODI वर्ल्ड कप 2025 जिंकत इतिहास रचला. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. पण ट्रॉफी वितरणावेळी घडलेली एक घटना सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आहे. हरमनप्रीतने ट्रॉफी घेताना ICC चेअरमन जय शाह यांच्या पायाला हात लावण्याचा पायाला हात लावत पाया पडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र जय शाह यांनी तिला ताबडतोब थांबवले. हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

हरमनप्रीतच्या जेश्चरने जिंकले सगळ्यांचे मन 

फायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करून भारताने पहिल्यांदा वर्ल्ड कप आपल्या नावे केला. ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी हरमनप्रीत जेव्हा स्टेजवर पोहोचली, तेव्हा तिने सर्वप्रथम जय शाह यांच्या सन्मानार्थ त्यांच्या पायाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जय शाह यांनी तिला आदराने रोखले आणि स्वतः हरमनप्रीतचा सन्मान करण्याचा भाव दाखवला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला असून चाहत्यांकडून हरमनप्रीतच्या या कृतीचं प्रचंड कौतुक होत आहे. अनेकांनी तिच्या वागण्यातून भारतीय संस्कृतीचे मूल्य दिसल्याचे म्हटले आहे.

कर्णधार हरमनप्रीतने दिले सर्वांना उत्तर

या स्पर्धेपूर्वी हरमनप्रीतच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. तीन सलग पराभवानंतर तिच्या कर्णधारपदावर टीका झाली होती. पण या वर्ल्ड कपमध्ये तिने शांतपणे खेळ करत समजूतदार नेतृत्व दाखवले आणि नॉकआउट सामन्यांमध्ये अप्रतिम फलंदाजी करत सर्व टीकाकारांना चुकीचे ठरवले. तिच्या शांत स्वभाव, आक्रमक खेळ आणि संयमी निर्णयांनी भारताला पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप विजेतेपद मिळवून दिलं.

जय शाह यांचाही मोठा वाटा

जय शाह यांनी भारतीय क्रिकेटमध्ये, विशेषतः महिला क्रिकेटच्या विकासात, महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. बीसीसीआय सचिव म्हणून त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले, ज्यात महिला आणि पुरुष खेळाडूंना समान मॅच फी देण्याचा निर्णय विशेष ठरला. त्यांच्या कार्यकाळात महिला क्रिकेटला नवीन ओळख आणि बळकटी मिळाली.

सोशल मीडियावर हरमनचा Video ट्रेंडमध्ये

या संपूर्ण प्रसंगाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. चाहत्यांनी हरमनप्रीतच्या संस्कारित वागणुकीला ‘भारतीय संस्कृतीचं जिवंत उदाहरण’ म्हटलं आहे. तिच्या या कृतीने तिने फक्त क्रिकेटमध्येच नव्हे, तर आदर आणि विनम्रतेच्या भावनेतही भारताचं नाव उंचावलं आहे.

 

वर्ल्ड कप विजयासोबतच हरमनप्रीत कौरने आणखी एक गोष्ट सिद्ध केली की, ती केवळ एक यशस्वी कर्णधार नाही, तर ती भारतीय संस्कारांची खरी ओळख आहे.

