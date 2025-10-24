सेमी फायनलमध्ये 4 संघांचं स्थान निश्चित; कधी, कुठे होणार सामने? पाहा वेळापत्रक

Women World Cup 2025 : आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आली असून यातील 8 पैकी 4 संघांनी त्यांचं सेमी फायनलमधील स्थान निश्चित केलं आहे. टीम इंडियाने गुरुवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामन्यात तब्बल 53 धावांनी विजय मिळवला. ज्यामुळे टीम इंडिया ही महिला वर्ल्ड कपच्या सेमी फायनलमध्ये स्थान मिळवणारा चौथा संघ ठरला. तेव्हा आता सेमी फायनलचे सामने कधी पासून सुरु होणार याबाबत जाणून घेऊयात.
न्यूझीलंडने टॉस जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान दिलं होतं. टीम इंडियाकडून प्रतिका रावलने 134 बॉलमध्ये 122 धावा केल्या.तर उपकर्णधार स्मृती मंधानाने 95 बॉलमध्ये 109 धावा केल्या. जेमिमा रॉड्रिग्सने 76 धावा केल्या. हरमनप्रीत कौरने 10 आणि रिचा घोषने 4 धावा केल्या. मात्र 49 व्या ओव्हर दरम्यान पाऊस पडला आणि सामना काहीकाळ थांबवावा लागला. खूप वेळ सामना सुरु न झाल्याने DLS नियमाने टीम इंडियाने केलेल्या 340 धावांच्या धावांपैकी 15 धावा कमी करण्यात आल्या आणि न्यूझीलंडला 44 ओव्हरमध्ये विजयासाठी 325 धावांचं टार्गेट देण्यात आलं.
न्यूझीलंडचा संघ 44 ओव्हरमध्ये फक्त 218 धावा करू शकला. भारतीय संघाने न्यूझीलंडच्या 8 विकेट घेतल्या. यामध्ये रेणुका ठाकूर आणि क्रांती गौडने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर स्नेह राणा, श्रीचरणी, दीप्ती शर्मा, प्रतिका रावलने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. टीम इंडियाच्या खेळाडूंना न्यूझीलंडला रोखण्यात यश आले.
ऑस्ट्रेलिया
दक्षिण आफ्रिका
इंग्लंड
भारत
सेमी फायनलचा पहिला सामना हा बुधवार 29 ऑक्टोबर रोजी गुवाहाटीच्या एसीए स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
सेमी फायनलचा दुसरा सामना हा गुरुवार 30 ऑक्टोबर रोजी नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
फायनलचा सामना हा २ नोव्हेंबर रोजी रविवारी नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाईल.
भारताने न्यूझीलंडवर विजय कसा मिळवला?
उत्तर: न्यूझीलंडने टॉस जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजी दिली. भारताने ३४० धावा केल्या, पण पावसामुळे DLS नियम लागू झाला. भारताच्या धावसंख्येतून १५ धावा वजा होऊन न्यूझीलंडला ४४ ओव्हरमध्ये ३२५ धावांचे टार्गेट देण्यात आले. न्यूझीलंड २१८/८ धावांवर खेळला आणि भारताने ५३ धावांनी विजय मिळवला.
पहिला सेमीफायनल सामना कधी आणि कुठे खेळला जाईल?
उत्तर: पहिला सेमीफायनल सामना बुधवार, २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी गुवाहाटी येथील एसीए स्टेडियमवर खेळला जाईल.
फायनल सामना कधी आणि कुठे होणार?
उत्तर: फायनल सामना रविवार, २ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी मुंबई येथील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळला जाईल.