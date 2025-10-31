विराटसोबत का होतेय तुफानी जेमिमाची तुलना? Stats पाहून म्हणाल 'एक नारी सब पे भारी'

World Cup 2025 IND VS AUS Jemimah Rodrigues : नवी मुंबईच्या डी .वाय.पाटील स्टेडियममध्ये महिला विश्वचषक स्पर्धेचा उपांत्य सामना पार पडला. भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अशा संघांमध्ये खेळवण्यात आलेल्या या साम्यामध्ये Team India च्या महिला खेळाडूंनी दमदार कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाच्या संघाकडून विजय हिसकावून आणला आणि या सामन्यात चार चाँद लावून गेली ती म्हणजे जेमिमा रॉड्रिग्जसची तुफानी खेळी. 134 चेंडूंमध्ये जेमिमानं बिनबाद 127 धावा केल्या आणि तिनं संघाच्या धावसंख्येमध्ये दमदार धावांसह भरीव योगदान दिलं.
जेमिमा मैदानावर खेळत असताना जणी वीज तळपते अशी फटकेबाजी करत तिनं ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांच्या नाकीनऊ आणले. संपूर्ण क्रिकेट विश्वातून कौतुकाची थाप मिळवणाऱ्या या महिला क्रिकेटपटूनं आतापर्यंत 58 एकदिवसीय सामने (ODI) खेळले. ज्यानंतर आता या खेळीसोबत तिची तुलना थेट विराट कोहलीशी होत आहे. विराट आणि जेमिमा या दोघांनीही त्यांच्या कारकिर्दीतील 58 एकदिवसीय सामन्यांदरम्या नेमकी कशी कामगिरी केली हेच एका नामांकित माध्यमानं या आकडेवारीतून तुलनात्मकरित्या अधोरेखित केलं आहे.
58 ODIs मध्ये जेमिमानं सरासरी 35.20 सहस 90.31 च्या स्ट्राईक रेटनं 1725 इतक्या धावा केल्या. यामध्ये 454 धावा या ऑस्ट्रेलियाविरोधातील 11 सामन्यांतून आल्या. जिथं तिची सरासरी होती 45.40. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या 12 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तिनं 28.60 च्या सरासरीनं 286 धावा केल्या. तर, न्यूझीलंडसोबतच्या 7 ODI मध्ये तिनं 48.60 च्या सरासरीनं 243 धावा केल्या. (Jemimah Rodrigues vs virat kohli)
विराटचं सांगावं तर, 58 ODIs मध्ये त्यानं 81.57 च्या स्ट्राईक रेटनं, सरासरी 42.85 सह 2059 इतक्या धावा केल्या. श्रीलंकेविरोधात कोहलीनं 40.64 च्या सरासरीनं 20 सामन्यांमध्ये 591 धावा केल्या. तर, दक्षिण आफ्रिकेविरोधात 40.28 च्या सरासरीनं त्यानं 9 सामन्यांमध्ये 282 धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाविरोधातील पाच सामन्यांमध्ये विराटनं 45.50 च्या सरासरीनं 182 इतक्या धावा केल्या.
58 ODIs नंतर जेमिमाच्या खात्यात 3 शतकं आणि 8 अर्धशतकी खेळींची नोंद आहे. 127 बिनबाद ही तिची आतापर्यंतची सर्वोत्कृष्ट कामगिरी. तर, विराटनं 58 ODIs मध्ये 5 शतकं आणि 14 अर्धशतकं झळकावली होती. 118 धावांची खेळी त्याची सर्वोत्कृष्ट खेळी ठरली.
जेमिमा खेळलेल्या 58 ODIs पैकी 34 सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं विजयी कामहिरी केली असून, या विजयी सामन्यांमध्ये तिनं 1236 धावांचं योगदान दिलं. यामध्ये तीन शतकं आणि सात अर्धशतकांचा समावेश आहे. तर, 58 ODIs पैकी विराट खेळलेल्या 36 सामन्यांमध्ये भारतीय संघानं विजय मिळवला. ज्यामध्ये त्यानं सरासरी 1531 इतक्या धावा केल्या. ज्यामध्ये 5 शतकं आणि 9 अर्धशतकांचा समावेश आहे.
जेमिमा आणि विराटची आकडेवारी पाहिली तर ही महिला क्रिकेटपटू टीम इंडियातील अष्टपैलू खेळाडू विराट कोहली याला चांगलीच टक्कर देताना दिसत आहे. इतकंच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियाविरोधातील महिला विश्वचषकाच्या तिच्या दमदार खेळीकडे पाहिल्यास कर्णधार हरमनप्रीत कौर (89) हिच्यासोबतची तिची 167 धावांची भागिदारी ऐतिहासिक कामगिरीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी ठरली असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. इथं संघाला अंतिम फेरीत स्थान मिळवून दिल्यानंतर जेमिमासमोर तिचा आतापर्यंतचा प्रवास एका क्षणात उभा राहिला आणि तिच्या सर्व भावना आसवांवाटे व्यक्त झाला. तिची ही कामगिरी पाहचा टीम इंडियाच्या या कडाडणाऱ्या विजेचं अर्थात जेमिमाचं कौतुक होणं हे Must आहे नाही का....!!!!
उपांत्य सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्जने कशी कामगिरी केली आणि त्याचा संघावर काय परिणाम झाला?
नवी मुंबईच्या डी.वाय. पाटील स्टेडियममध्ये झालेल्या भारत-ऑस्ट्रेलिया उपांत्य सामन्यात जेमिमा रॉड्रिग्जने 134 चेंडूत बिनबाद 127 धावा केल्या.
जेमिमा रॉड्रिग्जची एकूण ODI कारकीर्द कशी आहे?
जेमिमाने आतापर्यंत 58 ODI खेळले, ज्यात तिने संपूर्ण क्रिकेट विश्वातून कौतुक मिळवले. तिची तुलना विराट कोहलीशी होण्याचे कारण तिची सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक खेळी आहे.
या सामन्याचे महत्त्व काय आणि पुढे काय अपेक्षित आहे?
हा उपांत्य सामना भारताच्या अंतिम फेरीतील प्रवेशासाठी निर्णायक ठरला. जेमिमाच्या खेळीने तिने स्वतःचा आणि संघाचा दर्जा अधोरेखित केला. आता अंतिम सामन्यात भारत मजबूत दावेदार म्हणून उतरणार असून, जेमिमासारख्या खेळाडूंची कामगिरी निर्णायक ठरेल.