घरात अठराविश्व दारिद्र, परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडलं... वर्ल्ड कप विजेता क्रांती गौडचं नशिब पालटलं, एवढ्या रुपयांचं बक्षिस जाहीर

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आपल्या राज्यातील महिला क्रिकेट खेळाडू क्रांती गौडला सर्वोत्तम कामगिरी केल्याबद्दल तिचं कौतुक केलं आहे. तसेच प्रोत्साहन म्हणून 1 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री मोहन यादवने देशातील महिला क्रिकेट संघाच्या विजयावर आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, रविवारी रात्री आमच्या राज्यातील मुलगी आणि देशभरातली मुलींनी ज्याप्रकारे मैदानावर खेळ खेळला आहे तो नक्कीच कौतुकास्पद आहे.
राजधानी भोपाळमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे त्यांच्या शानदार विजयाबद्दल अभिनंदन केले. ते म्हणाले, "भारताच्या मुलींनी अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य केल्या आहेत. संघाने केवळ विश्वचषक जिंकला नाही तर संपूर्ण देशाला अभिमान वाढवला आहे. मध्य प्रदेशची मुलगी क्रांती गौर हिने तिच्या प्रतिभेने राज्याला गौरव मिळवून दिला आहे. तिला सरकारकडून ₹1 कोटी मानधन मिळेल."
मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, प्रत्येक क्षेत्रात मुलींची प्रगती ही अभिमानाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. ते म्हणाले, "महिला खेळाडूंनी क्रिकेटसह विविध खेळांमध्ये असाधारण कामगिरी करून भारताची प्रतिष्ठा वाढवली आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगती करत आहे आणि आमच्या प्रतिभावान मुली देखील जागतिक स्तरावर आपला ठसा उमटवत आहेत."
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महिला विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांच्या संघांना पराभूत करून भारतीय संघाने उल्लेखनीय पुनरागमन केले. आमच्या प्रतिभावान मुलींनी चमत्कार केले आहेत.
क्रांती गौर यांचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. आजही तिचे कुटुंब दोन खोल्यांच्या घरात राहते, जे एक सरकारी घर देखील आहे. क्रांती पाच भावंडांमध्ये सर्वात लहान आहे. गरिबीमुळे तिने आठव्या इयत्तेत शाळा सोडली. त्यानंतर तिने क्रिकेटमध्ये करिअर केले.
क्रांती गौर वयाच्या आठव्या वर्षापासून क्रिकेट खेळत आहे. सुरुवातीला ती घराबाहेर मुलांसोबत टेनिस बॉलने खेळायची. अनेक टोमणे मारूनही ती संघर्ष करत राहिली. आज, क्रांती चॅम्पियन झाल्यानंतर, संपूर्ण गावात आनंदाचे वातावरण आहे. कुटुंब आणि गावकरी मध्यरात्रीपर्यंत टीव्हीसमोर चिकटून होते.