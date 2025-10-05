English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महिला वर्ल्ड कपमध्येही 'नो हॅन्डशेक', हरमनप्रीतने पाकिस्तानच्या कर्णधाराला दिली टशन

 रविवार 5 ऑक्टोबर रोजी हा सामना कोलंबोच्या मैदानात खेळवला जात असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून राहिलंय कारण पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत - पाक देशातील संबंध ताणले गेलेत.

पूजा पवार | Updated: Oct 5, 2025, 06:40 PM IST
महिला वर्ल्ड कपमध्येही 'नो हॅन्डशेक', हरमनप्रीतने पाकिस्तानच्या कर्णधाराला दिली टशन
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 चा (ICC Women World Cup 2025) सामना खेळवला जात आहे. रविवार 5 ऑक्टोबर रोजी हा सामना कोलंबोच्या मैदानात खेळवला जात असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून राहिलंय कारण पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत - पाक देशातील संबंध ताणले गेलेत. दुपारी ३ वाजता या सामन्याला सुरुवात झाली, त्याआधी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने जिंकला. दोन्ही देशांमध्ये असलेला तणाव टॉसच्यावेळी सुद्धा दिसला कारण आशिया कपप्रमाणे वर्ल्ड कपसामन्यातही भारताने त्यांचं नो हॅन्डशेक धोरण कायम ठेवलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं? 

कोलंबोच्या क्रिकेट स्टेडियमवर रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना खेळवला जात आहे. सामन्यापूर्वी झालेला टॉस पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने जिंकला. तिने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान मिळालं. नुकत्याच पार पडलेल्या पुरुषांच्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत - पाकिस्तानच्या संघात तीन सामने खेळवण्यात आले. मात्र यापैकी एकाही सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानच्या खेळाडूंसह हात मिळवला नाही. टॉस दरम्यान सुद्धा सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधारशी हात मिळवला नव्हता. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियाने हा निर्णय घेतला होता. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने घेतलेली ही भूमिका भारताच्या महिला संघाने सुद्धा पाकिस्तान विरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यात घेतली. 

भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने टॉस झाल्यावर पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हात मिळवणं टाळलं. एवढंच नाही तर हरमनप्रीतने  पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना सोबत नजर सुद्धा मिळवली नाही. 

भारतीय संघाची प्लेईंग 11 :

प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, रेणुका सिंग ठाकूर, क्रांती गौड, श्री चरणी

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :

मुनीबा अली, सदफ शमास, सिद्रा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाझ, सिद्रा नवाज (wk), फातिमा सना (c), नतालिया परवेझ, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इक्बाल.

FAQ : 

भारत विरुद्ध पाकिस्तानचा महिला वर्ल्ड कप सामना कधी आणि कुठे खेळवला जात आहे?
उत्तर: हा सामना रविवार, ५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कोलंबोच्या क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. दुपारी ३ वाजता सामन्याला सुरुवात झाली आहे.

 भारताने नो हॅन्डशेक धोरण का कायम ठेवलं?
उत्तर: पुरुषांच्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत-पाकिस्तानच्या तीन सामन्यांमध्येही टीम इंडियाने पाकिस्तानी खेळाडूंसह हात मिळवला नव्हता. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या घटनांमुळे घेतलेल्या या भूमिकेचं पालन महिला वर्ल्ड कप सामन्यातही करण्यात आलं.

आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यांबाबत काय झालं होतं?
उत्तर: आशिया कप २०२५ मध्ये भारत-पाकिस्तान संघांमध्ये तीन सामने खेळवण्यात आले होते, पण यापैकी एकाही सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानी खेळाडूंसह हात मिळवला नव्हता.

About the Author
Tags:
IND vs PakICC Womens Cricket World Cup 2025Cricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात एकाचवेळी 2 लाख लोकांना नोकरी मिळणार! लंडन, न्य...

महाराष्ट्र बातम्या