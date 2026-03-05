English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • इराण - इस्त्राईल युद्धाचा क्रिकेटवर परिणाम, ICC ने वर्ल्ड कप लीगमधील 2 सामन्यांबाबत घेतला मोठा निर्णय

इराण - इस्त्राईल युद्धाचा क्रिकेटवर परिणाम, ICC ने वर्ल्ड कप लीगमधील 2 सामन्यांबाबत घेतला मोठा निर्णय

आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चे सहा सामने हे सध्या स्थगित करण्यात आले आहेत. हे सर्व सामने 10 मार्च नेपाळमध्ये आयोजित केले जाणार आहेत. परंतु प्रवास आणि सुरक्षा यांच्याशी संबंधित कारणांमुळे पुढील सूचना येईपर्यंत हे सामने खेळण्याचे टाळण्यात आले आहे.

पूजा पवार | Updated: Mar 5, 2026, 02:41 PM IST
इराण - इस्त्राईल युद्धाचा क्रिकेटवर परिणाम, ICC ने वर्ल्ड कप लीगमधील 2 सामन्यांबाबत घेतला मोठा निर्णय
Photo Credit - Social Media

ICC ODI 2027 Qualifier : मिडिल ईस्टमध्ये वाढत्या तणावाचा प्रभाव आता क्रिकेटवर सुद्धा दिसून येतोय. इराण आणि इस्त्राईल यांच्यात सुरु असणारा संघर्ष आणि बिघडत्या सुरक्षा स्थितीच्या कारणास्तव आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिलने एक मोठा निर्णय घेतलाय. आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चे सहा सामने हे सध्या स्थगित करण्यात आले आहेत. हे सर्व सामने 10 मार्च नेपाळमध्ये आयोजित केले जाणार आहेत. परंतु प्रवास आणि सुरक्षा यांच्याशी संबंधित कारणांमुळे पुढील सूचना येईपर्यंत हे सामने खेळण्याचे टाळण्यात आले आहे. आता या सामन्यांसाठी नव्या तारखांची घोषणा काही दिवसांनी केली जाईल. 

नेपाळमध्ये होणार सामने : 

आयसीसीच्या वेळापत्रकानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंडमध्ये खेळवला जाणार होता. इथे 10 मार्च ते 20 मार्च दरम्यान एकूण सहा वनडे सामने आयोजित केले जाणार होते. या सीरिजमध्ये नेपाळ ओमान आणि यूएई यांच्यात सामने खेळवले जाणार होते. हे तिन्ही संघ नेपाळमध्ये पोहोचून त्री सीरिज मालिका खेळणार होते. मात्र अनेक हवाई मार्ग बंद असल्याने आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे नेपाळमध्ये पोहोचणं संघांसाठी अवघड झालं आहे. याच कारणांमुळे या सामन्यांना थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 

नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने दिली माहिती : 

नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने 4 मार्च रोजी सोशल मीडियावरून यासंदर्भातील माहिती दिली. बोर्डाने सांगितलं की, मिडल ईस्टमधून सध्याची स्थिती पाहून काठमांडूमध्ये होणाऱ्या लीग-2 चे सामने पुढील सूचना येईपर्यंत स्थगित करण्यात आलेले आहेत. वक्तव्यात असं देखील सांगण्यात आलं की ओमान, यूएई आणि नेपाळ या संघांचे सामने यामुळे प्रभावित झाले आहेत. आयसीसी आणि संबंधित बोर्डांनी आपसात चर्चा करून नव्या तारखांची घोषणा केली जाईल. 

हेही वाचा : T20 वर्ल्डकपच्या Semi Final आधीच संजूसाठी Good News! ईशान, अभिषेक, तिलक, सूर्यालाही दिलासा

 

2027 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सोबत जुडलेली स्पर्धा : 

आयसीसी पुरुष वर्ल्डकप 2027 च्या क्वालिफिकेशन प्रक्रियेअंतर्गत आयसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्डकप लीग 2 ची महत्वाची भूमिका बजावली. ही स्पर्धा तीन वर्षांची असते आणि त्यात एकूण आठ संघांचा समावेश असतो. लीगच्या शेवटी, अव्वल चार संघ पात्रता फेरीत प्रवेश करतात, जे वर्ल्ड कपसाठी अंतिम स्थान निश्चित करतात. उर्वरित संघांना पुढे जाण्यासाठी अतिरिक्त सामने खेळावे लागतात. त्यामुळे या लीगमधील प्रत्येक सामना हा भारतासाठी खूप महत्वाचा आहे. नेपाळमधील सामने पुढे ढकलण्यात आले असले तरी, लीगचे पुढील नियोजित सामने एप्रिलमध्ये खेळवले जातील. पुढील फेरी २ एप्रिल रोजी विंडहोक येथे स्कॉटलंड, ओमान आणि नामिबिया यांच्यात सुरू होणार आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
ICC World Cup Leaguemarathi newsnepalCricket NewsICC

