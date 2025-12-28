English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • World Test Championship: ऑस्ट्रेलियाला पराभवाने धक्का; Points Table मध्ये भारताची स्थिती बिकट! पुढले 6 महिने...

World Test Championship: ऑस्ट्रेलियाला पराभवाने धक्का; Points Table मध्ये भारताची स्थिती बिकट! पुढले 6 महिने...

World Test Championship Points Table: ऑस्ट्रेलियाच्या सुमार कामगिरीमुळे अवघ्या दोन दिवसांमध्ये या सामन्याचा निकाल लागला आणि सामना 27 डिसेंबरला संपला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 28, 2025, 02:17 PM IST
पॉण्ट्स टेबलमध्ये कोण कितव्या स्थानी?

World Test Championship Points Table: क्रिकेट जगातील बहुचर्चित अ‍ॅशेसच्या 2025-26 च्या पर्वातील चौथा सामना 26 डिसेंबरपासून पुढील पाच दिवस खेळवला जाणार होता. मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या सुमार कामगिरीमुळे अवघ्या दोन दिवसांमध्ये या सामन्याचा निकाल लागला आणि सामना 27 डिसेंबरला संपला. मेलबर्न क्रिकेट मैदानामध्ये हा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात मिळालेला पराभव हा ऑस्ट्रेलियाला टेस्ट चॅम्पियनशीप 2025-27 च्या साकलमधील पहिला पराभव ठरला आहे. 

2 दिवसाच्या सामन्यात काय घडलं?

ऑस्ट्रेलियन संघाने चौथ्या डावामध्ये इंग्लंडसमोर 175 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. इंग्लंडने हा सामना 32.2 ओव्हरमध्ये 6 गड्यांच्या मोबदल्यात सहज जिंकला. या रंजक सामन्यानंतर वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपच्या पॉइण्ट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. चौथ्या कसोटीआधी इंग्लंडचा संघ 27.08 पीटीसी म्हणजेच जिंकण्याच्या टक्केवारीनुसार पॉइण्ट्स टेबलमध्ये सातव्या स्थानी होता. मेलबर्नमधील विजयानंतर इंग्लंडच्या विजयी टक्केवारीत नक्कीच वाढ झाली असली तरी ते अजूनही सातव्या स्थानावर कायम आहेत. 

पहिल्या दुसऱ्या स्थानी कोण?

दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियन संघ बॉक्सिंग डे टेस्टच्या आधी 100 जिंकण्याच्या शक्यतेनुसार अव्वल स्थानी होता. मात्र आता ऑस्ट्रेलियाच्या पॉइण्ट्स टेबलमध्ये घसणर झाली आहे. आता ऑस्ट्रेलियाच्या खात्यावर 85.71 पॉइण्ट्स आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या खालील क्रमांकावर म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंडचा संघ आहे. सध्याच्या साखळीमध्ये न्यूझीलंडचा संघ तीन कसोटी सामने खेळला असून त्यांनी दोन सामने जिंकले हेत. एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यांच्या विजयाची टक्केवारी 77.78 इतकी आहे.

पॉइण्ट्स टेबलच्या मध्यभागी कोण?

दक्षिण आफ्रिकेचा संघ तिसऱ्या स्थानी असून त्यांनी चारपैकी तीन कसोटी सामने जिंकले असून एकात त्यांचा पराभव झाला आहे. त्याच्या विजयाची टक्केवारी 75 इतकी आहे. चौथ्या स्थानी श्रीलंका आहे. पाचव्या स्थानी पाकिस्तानचा संघ आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तान प्रत्येकी दोन सामने खेळले असून दोघांनी एक एक सामना गमावला आहे.

भारताची परिस्थिती काय?

मेलबर्न कसोटीनंतर भारताची पॉइण्ट्स टेबलमधील अवस्था पाहिली तर ती फारशी समाधानकारक नाही. भारताने या साखळीमध्ये एकूण 9 कसोटी सामने खेळले असून त्यापैकी चार जिंकले आहेत. भारताचा चार सामन्यामध्ये पराभव झाला आहे. एक सामना अनिर्णित राहिला असून पॉइण्ट्स टेबलमध्ये भारताच्या नावावर 35.19 पॉइण्ट्स आहेत. भारत या यादीत सहाव्या स्थानी आहे.  

पुढची कसोटी कधी?

भारताला आता इतर संघांच्या कामगिरीवर अवलंबून रहावं लागणार आहे. भारताची पुढची कसोटी आता थेट जून 2026 मध्ये होणार असून भारत अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. श्रींलंकेविरुद्ध भारत ऑगस्ट 2026 मध्ये दोन कसोटी सामने खेळणार आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

