/ICC ने पाकिस्तानला ठोठावला दंड, टेस्ट रँकिंगच्या स्थानात घसरण

ICC WTC Ranking : पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टेस्ट सीरिज खेळवण्यात आली असून यात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. टेस्ट सीरिजमध्ये पाकिस्तान 0-3 ने पराभूत झाली असून आयसीसीने संघावर दंड ठोठावला आहे. दंड सुद्धा असा लावण्यात आला की वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये पाकिस्तानची स्थिती गडगडली आहे. आयसीसी रँकिंगच्या इतिहासात सुद्धा पाकिस्तानचा संघ सर्वात खालच्या पायरीवर आहे.
पाकिस्तानला बर्लिंगममध्ये इंग्लंड विरुद्ध तिसऱ्या आणि शेवटच्या टेस्ट सामन्यात स्लो ओव्हर रेटमुळे दोनवेळा शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पाकिस्तानने तिसऱ्या टेस्टमध्ये टार्गेटपेक्षा 11 ओव्हर कमी फेकले, यामुळे संपूर्ण संघाची 50 टक्के फी कापण्यात आली. सोबतच वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये त्यांचे 11 पॉईंट्स सुद्धा कापण्यात आले. यासोबतच पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये सर्वात खालच्या स्थानी घसरला. आता ही टीम 4.63 पॉईंटने नवव्या स्थानी आहे. सर्वात शेवटच्या स्थानावर राहणे टाळण्यासाठी, पाकिस्तानला आता नोव्हेंबरमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध होणारी मायदेशातील टेस्ट सिरीज जिंकणे आवश्यक आहे.
वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पाकिस्तानच्या संघाची घसरण झाली आहे. हा संघ केवळ 71 गुणांसह आयसीसी कसोटी क्रमवारीत नवव्या स्थानावर घसरला आहे. टेस्ट क्रमवारीत 17 गुण असलेल्या झिम्बाब्वेच्याच तो पुढे आहे. 126 गुणांसह ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावर आहे. दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या, न्यूझीलंड तिसऱ्या आणि भारत चौथ्या स्थानावर आहे. इंग्लंडचा संघ पाचव्या स्थानावर आहे.
A look at the standings following Pakistan’s latest sanction.September 14, 2026
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पाकिस्तान संघाचं भविष्य अंधारात असल्याचं दिसू लागलं आहे. इंग्लंड टेस्ट सीरिजच्या दरम्यान खेळाडूंच्या स्तरावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. शिवाय पीसीबीने ज्या प्रकारे सात खेळाडू आणि दोन प्रशिक्षकांना वगळले, त्यामुळे संघात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुढे कोणाला वगळले जाईल हे कोणालाच माहित नाही. आता आगामी सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा संघ कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.