English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

टीम इंडियाच्या टेस्टमधील खराब कामगिरीनंतर गौतम गंभीरवर कारवाई, प्रशिक्षकाच्या शर्यतीतून बाहेर, पोस्ट करून दिली माहिती

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात गुवाहाटी येथे दुसरा टेस्ट सामना खेळवण्यात येत असून यात टीम इंडियाच्या खराब परफॉर्मन्सवरून हेड कोच गौतम गंभीरच्या नेतृत्वावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Nov 25, 2025, 03:15 PM IST
टीम इंडियाच्या टेस्टमधील खराब कामगिरीनंतर गौतम गंभीरवर कारवाई, प्रशिक्षकाच्या शर्यतीतून बाहेर, पोस्ट करून दिली माहिती
(Photo Credit : Social Media)

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना गुवाहाटी येथे खेळवला जात आहे. कोलकतामध्ये खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव झाला. ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. आता गुवाहाटी टेस्टमध्ये सुद्धा दक्षिण आफ्रिका टीम इंडियावर भारी पडताना दिसतेय. चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने 5 विकेट्स गमावून 548 धावा केल्यावर डाव डिक्लेअर केला. ज्यामुळे टीम इंडियाला 549 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. टीम इंडिया दुसऱ्या टेस्टमध्ये पराभवाच्या छायेत आहे आणि अशातच हेड कोच गौतम गंभीरच्या भविष्यावर सुद्धा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशातच आईसलँड क्रिकेटच्या माजी ओपनरने या परिस्थितीची मजा घेत एक पोस्ट शेअर केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

आईसलँड क्रिकेट हा सोशल मीडियावर क्रिकेटशी निगडित मजेदार पोस्टसाठी ओळखला जातो. गंभीरच्या खराब चाचणी निकालांचा उल्लेख करत त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर म्हटले आहे की त्याला त्यांच्या संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी आमंत्रित केले जाणार नाही. आईसलँड क्रिकेटने एक्सवर पोस्ट करत लिहिले की, 'आमच्या सर्व चाहत्यांसाठी, गौतम गंभीरला नवीन राष्ट्रीय संघ प्रशिक्षक म्हणून आमंत्रित केले जाणार नाही. ते पद आधीच भरले गेले आहे आणि आम्ही 2025 मध्ये आमचे 75% सामने जिंकले'.

हेही वाचा : स्मृती मंधानाच्या नणंदेची सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल, लग्न पुढे ढकलण्याचं नेमकं कारण सांगितलं

गंभीरला टेस्ट संघाच्या कोच पदावरून हटवलं जाऊ शकतं?

बीसीसीआयकडून गौतम गंभीरला हेड कोच पदावरून हटवण्यासंदर्भात कोणतेही विधान किंवा संकेत देण्यात आलेले नाहीत. मात्र टीम इंडियाच्या टेस्ट क्रिकेटमधील फ्लॉप प्रदर्शनामुळे त्यांच्यावर खूप दबाव आहे. चाहते आणि क्रिकेट तज्ज्ञांमध्ये हा चर्चेचा विषय बनला आहे. गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारताची होम ग्राउंडवर टेस्ट कामगिरी खालावली आहे, गेल्या होम ग्राउंड मैदानावरील टेस्ट सामन्यांपैकी चार सामन्यांमध्ये भारताला पराभव पत्करावा लागला होता.

FAQ : 

गौतम गंभीरच्या हेड कोच पदावरून हटवण्याची शक्यता आहे का? 

बीसीसीआयकडून गौतम गंभीरला हेड कोच पदावरून हटवण्यासंदर्भात कोणतेही विधान किंवा संकेत देण्यात आलेले नाहीत, परंतु टीम इंडियाच्या टेस्ट क्रिकेटमधील फ्लॉप प्रदर्शनामुळे त्यांच्यावर खूप दबाव आहे.

गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारताचा टेस्ट क्रिकेटमधील प्रदर्शन कसा आहे? 

गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारताची होम ग्राउंडवर टेस्ट कामगिरी खालावली आहे, गेल्या होम ग्राउंड मैदानावरील टेस्ट सामन्यांपैकी चार सामन्यांमध्ये भारताला पराभव पत्करावा लागला होता.

पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा किती धावांनी पराभव झाला?

पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव झाला. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
gautam gambhirteam indiaCricket Newsmarathi newsInd vs SA

इतर बातम्या

Billionaire Routine: भन्नाट! स्वत:च्या घरात भांडी घासायचं क...

Lifestyle