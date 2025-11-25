टीम इंडियाच्या टेस्टमधील खराब कामगिरीनंतर गौतम गंभीरवर कारवाई, प्रशिक्षकाच्या शर्यतीतून बाहेर, पोस्ट करून दिली माहिती

IND VS SA : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना गुवाहाटी येथे खेळवला जात आहे. कोलकतामध्ये खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव झाला. ज्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली. आता गुवाहाटी टेस्टमध्ये सुद्धा दक्षिण आफ्रिका टीम इंडियावर भारी पडताना दिसतेय. चौथ्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकेने 5 विकेट्स गमावून 548 धावा केल्यावर डाव डिक्लेअर केला. ज्यामुळे टीम इंडियाला 549 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. टीम इंडिया दुसऱ्या टेस्टमध्ये पराभवाच्या छायेत आहे आणि अशातच हेड कोच गौतम गंभीरच्या भविष्यावर सुद्धा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशातच आईसलँड क्रिकेटच्या माजी ओपनरने या परिस्थितीची मजा घेत एक पोस्ट शेअर केली.
आईसलँड क्रिकेट हा सोशल मीडियावर क्रिकेटशी निगडित मजेदार पोस्टसाठी ओळखला जातो. गंभीरच्या खराब चाचणी निकालांचा उल्लेख करत त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर म्हटले आहे की त्याला त्यांच्या संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी आमंत्रित केले जाणार नाही. आईसलँड क्रिकेटने एक्सवर पोस्ट करत लिहिले की, 'आमच्या सर्व चाहत्यांसाठी, गौतम गंभीरला नवीन राष्ट्रीय संघ प्रशिक्षक म्हणून आमंत्रित केले जाणार नाही. ते पद आधीच भरले गेले आहे आणि आम्ही 2025 मध्ये आमचे 75% सामने जिंकले'.
To all our fans, no, Gautam Gambhir will not be invited to be our new national team coach. That position is already filled and we won 75 percent of our matches in 2025.
Iceland Cricket (icelandcricket) November 24, 2025
हेही वाचा : स्मृती मंधानाच्या नणंदेची सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल, लग्न पुढे ढकलण्याचं नेमकं कारण सांगितलं
बीसीसीआयकडून गौतम गंभीरला हेड कोच पदावरून हटवण्यासंदर्भात कोणतेही विधान किंवा संकेत देण्यात आलेले नाहीत. मात्र टीम इंडियाच्या टेस्ट क्रिकेटमधील फ्लॉप प्रदर्शनामुळे त्यांच्यावर खूप दबाव आहे. चाहते आणि क्रिकेट तज्ज्ञांमध्ये हा चर्चेचा विषय बनला आहे. गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारताची होम ग्राउंडवर टेस्ट कामगिरी खालावली आहे, गेल्या होम ग्राउंड मैदानावरील टेस्ट सामन्यांपैकी चार सामन्यांमध्ये भारताला पराभव पत्करावा लागला होता.
गौतम गंभीरच्या हेड कोच पदावरून हटवण्याची शक्यता आहे का?
बीसीसीआयकडून गौतम गंभीरला हेड कोच पदावरून हटवण्यासंदर्भात कोणतेही विधान किंवा संकेत देण्यात आलेले नाहीत, परंतु टीम इंडियाच्या टेस्ट क्रिकेटमधील फ्लॉप प्रदर्शनामुळे त्यांच्यावर खूप दबाव आहे.
गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारताचा टेस्ट क्रिकेटमधील प्रदर्शन कसा आहे?
गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली भारताची होम ग्राउंडवर टेस्ट कामगिरी खालावली आहे, गेल्या होम ग्राउंड मैदानावरील टेस्ट सामन्यांपैकी चार सामन्यांमध्ये भारताला पराभव पत्करावा लागला होता.
पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा किती धावांनी पराभव झाला?
पहिल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाचा 30 धावांनी पराभव झाला.