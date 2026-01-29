English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
T20 World Cup 2026 Iceland : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणार आहे. बांगलादेश या स्पर्धेतून बाहेर पडलाय, मात्र तरीही पाकिस्तानच्या उपलब्धतेवर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. त्यानंतर आता अजून एका संघाने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिलाय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 29, 2026, 09:11 PM IST
बांगलादेशनंतर आता अजून एका संघाने टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भाग घेण्यास दिला नकार, पाकिस्तानचा उल्लेख करत म्हणाला....
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 Iceland : टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु होण्यासाठी आता फक्त एक आठवडा शिल्लक आहे. मात्र या स्पर्धेशी निगडित वाद काही संपण्याचं नाव घेत नाही. बांगलादेश या स्पर्धेतून बाहेर पडलाय, मात्र तरीही पाकिस्तानच्या उपलब्धतेवर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने म्हटलं होतं की, टी 20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) स्पर्धेत पाकिस्तानचा संघ सहभागी होणार की नाही या संदर्भातील निर्णय 30 जानेवारी रोजी घेतला जाईल. त्यानंतर आइसलँडने (Iceland) म्हटलं होतं की, ते या स्पर्धेत पाकिस्तानची जागा घेण्यास तयार आहेत आणि तिकिटं विकत घेण्यासाठी उत्सुक असतं. मात्र आता आइसलँडने अजून एक सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करून वर्ल्ड कप खेळण्यास नकार दिलाय. 

काय म्हणालं आइसलँड क्रिकेट बोर्ड? 

आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने आपल्या ऑफिशियल एक्स अकाउंटवरून एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली. यात त्यांनी थोड्या मजेशीर पद्धतीने आणि हलक्याफुलक्या भाषेचा वापर करून आइसलँडने स्वतःला वर्ल्ड कप 2026 मधून दूर केलं. 

आइसलँड क्रिकेट बोर्डाने म्हटलं की, 'आम्ही जड अंतःकरणाने जाहीर करतो की, आगामी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानची जागा घेण्यासाठी आम्ही उपलब्ध नाही, मग त्यांनी आत्ता माघार घेतली असो वा नसो. आता स्पर्धेसाठी खूप कमी वेळ शिल्लक आहे, व्यावसायिक प्रशिक्षण घेणे आणि इतक्या कमी वेळात या जागतिक स्पर्धेत पोहोचणे आमच्यासाठी अशक्य आहे. आम्ही स्कॉटलंडसारखे नाही आहोत जे किट प्रायोजकाशिवाय मनाप्रमाणे येऊ शकतात.

आमचे खेळाडू वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून येतात आणि ते त्यांचा व्यवसाय सोडून जगाच्या दुसऱ्या बाजूला फिनलंडच्या उबदार पाण्यात खेळण्यासाठी जाऊ शकत नाहीत. आमचा कॅप्टन एक व्यावसायिक बेकर आहे, त्याला त्याच्या ओव्हनची काळजी घ्यावी लागते. आमच्या जहाजाच्या कॅप्टनला त्याचे जहाज चालवावे लागते आणि आमच्या बँकर्सना नोकरीला जावे लागते. हौशी स्तरावरील क्रिकेटचे हे कठोर वास्तव आहे.

 

आमच्या चाहत्यांसाठी ही बातमी अत्यंत निराशाजनक असेल. जगातील सर्वात शांत देशांपैकी एक असूनही, आमचे ऑनलाइन फॉलोअर्स खूप मोठे आहेत आणि X वर आम्ही जगातील १४ व्या क्रमांकाचे सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेले राष्ट्रीय बोर्ड आहोत. 1693 मध्ये लँडेनच्या लढाईत विल्यम ऑफ ऑरेंजच्या पराभवानंतर डचांना सर्वात मोठा धक्का देण्यासाठी आम्ही सज्ज होतो आणि अमेरिकन ग्रीनलँड ताब्यात घेण्यास उत्सुक होते, किंवा किमान त्यांच्या केशरी पोशाखातील नेत्याला असे वाटत होते.

आमचा पराभव युगांडाचा फायदा ठरू शकतो. आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो. त्यांच्या जॅकेटकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे. अपस्माराच्या आजारांव्यतिरिक्त, आणि जर तुम्हाला अपस्मार असेल तर त्यांच्यापासून दूर राहणेच चांगले. भविष्य नेहमीच बर्फासारखे असते, जोपर्यंत ते वितळत नाही.

स्कॉटलंडची मागच्या दाराने झाली एंट्री : 

बांगलादेशने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चे सामने खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिल्यावर स्कॉटलंडची मागच्या दाराने वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एंट्री झाली. अशी चर्चा होती की पाकिस्तानने सुद्धा जर वर्ल्ड कप 2026  खेळण्यावर बहिष्कार टाकला तर त्यांच्या जागी आइसलँड स्पर्धेत खेळण्यासाठी उत्सुक आहे. 

हेही वाचा : IND vs PAK: भारत - पाकिस्तान संघाला एकाच छताखाली राहण्यास भाग पडलं, नेमकं कारण काय?

 

