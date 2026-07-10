/श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडियाची रँकिंग धोक्यात, पाचवा सामना जिंकला नाही तर....

Team India ICC Ranking : श्रेयस अय्यर हा भारताच्या टी20 संघाचा कर्णधार बनल्यापासून लागोपाठ 5 वेळा टीम इंडियाचा पराभव झाला आहे. श्रेयस अय्यर कर्णधार झाल्यापासून भारतीय संघाने आतापर्यंत आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्ध सीरिज गमावल्या आहेत. इंग्लंड विरुद्ध टीम इंडियाला गुरुवारी झालेल्या सामन्यात 9 विकेटने दारुण पराभव मिळाला. त्यामुळे इंग्लंडने पाच सामन्यांच्या सीरिजमध्ये 3-0 ने आघाडी घेतली आहे. शेवटचा सामना हा शनिवारी होणार आहे, मात्र त्यात टीम इंडिया जिंकली जरी तरी सीरिजमध्ये बरोबरी त्यांना करता येणार नाही. श्रेयस अय्यरकडे नेतृत्व येण्यापूर्वी टीम इंडियाने 2024 पासून एकही टी20 सीरिज गमावली नव्हती. त्यामुळे टीम इंडिया आयसीसी रँकिंगमध्ये नंबर 1 ला आहे. मात्र टीम इंडियाचा हाच नंबर 1 चा क्रमांक आता धोक्यात येऊ शकतो.
श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमधील शेवटचा सामना हा शनिवारी भारतीय संघ खेळणार आहे. मात्र 11 जुलै रोजी साउथैम्प्टनमध्ये खेळवला जाणारा हा सामना भारताच्या आयसीसी रँकिंगसाठी अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. कारण जर भारताने हा सामना गमावला तर ते आयसीसी टी20 रँकिंगमध्ये खालच्या स्थानावर घसरतील. तर पॉईंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर असणारा इंग्लंडचा संघ हा पहिल्या स्थानावर जाईल. असं झालं तर मागील अनेक वर्षांशी नंबर 1 ची रँकिंग टीम इंडियाकडून निघून जाईल.
ब्रिस्टल येथे झालेला चौथा टी20 सामना जिंकून सीरिज खिशात घातल्यानंतर, इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक याने भारतासारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध आपल्या संघाने केलेल्या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला. त्यांच्या संघाने आपली योजना अतिशय उत्तमरीत्या अंमलात आणली आहे. आता टी20 मालिकेत निर्भेळ यश (क्लीन स्वीप) मिळवण्यासोबतच 'टीम इंडिया'कडून अव्वल स्थान हिरावून घेण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.
इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकने आयसीसी रँकिंगमध्ये अव्वल स्थान मिळवण्यासाठीचे टार्गेट स्पष्ट केलं आहे. श्रेयस अय्यर आणि त्याच्या संघाला आता इंग्लंडच्या संघाला तोच उद्देश साध्य करण्यापासून रोखावे लागेल. हा सामना साऊथहॅम्पटन येथे होणार असून, या मैदानावर भारतीय संघाचा हा दुसरा टी20 सामना असेल; यापूर्वी जुलै 2022 मध्ये त्यांनी येथे इंग्लंडविरुद्ध आपला पहिला टी20 सामना खेळला होता आणि त्यात 50 धावांनी विजय मिळवला होता.