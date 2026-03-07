'न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर...'; दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने दिली उघडपणे धमकी, 'तुम्हाला यापुढे...'

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final : क्रिकेटप्रेमींसाठी 8 मार्च रविवार खूप खास असणार आहे. कारण यादिवशी संध्याकाळी 7 वाजता अमदबादमधील स्टेडिअमवर T20 World Cup चा अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंडमधील हा सामना अतिशय रोमांचित होणार आहे, असं क्रिकेट तज्ज्ञ सांगतात. भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही तगड्या स्थितीत असल्याने टी 20 वर्ल्डची ट्रॉफी कोण घरी येणार यावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अशात दक्षिण आफ्रिकेचा माजी वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनने न्यूझीलंडला थेट धमकीच दिली आहे.
एबी डिव्हिलियर्सच्या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत डेल स्टेनने टीम इंडिया भारतीय मैदानात मॅच असल्याने खूप मजबूत स्थितीत आहे. अशात त्यांना हरवणे हे न्यूझीलंडसाठी कठीण असणार आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडला जिंकण्यासाठी काहीतरी चमत्कार करावा लागणार आहे.
डेल स्टेनने या मुलाखतीत न्यूझीलंडला थेट धमकी दिली आहे. त्याने म्हटलं की, जर न्यूझीलंडने भारतीय संघाविरुद्ध विजय मिळवला नाही तर तो दक्षिण आफ्रिकेला "चोकर्स" या नावाने हाक मारेल. स्टेन म्हणाला, 'सर्वजण दक्षिण आफ्रिकेला चोकर्स म्हणतात. न्यूझीलंड आमच्यापेक्षा जास्त वेळा अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. कृपया जिंका नाहीतर मी तुम्हाला चोकर्सचा टॅग देऊ."
हारून जिंकणाऱ्याला बाजीगर असं म्हटलं जात. तर क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकूनही पराभव होणाऱ्याला चोकर्स असं म्हणतात.
DALE STEYN ON NEW ZEALAND "CHOKERS" TAG
Dale Steyn - "Everyone likes to call South Africa chokers. NZ have been in more finals than we have. Please go on to win (2026). Otherwise, I am formally handing over chokers card to you"
What's your take pic.twitter.com/5kQF3mkI2T
— Fan Account Richard Kettlebourogh (@RichKettle07) March 7, 2026
दक्षिण आफ्रिकेने तीन वेळा आयसीसी फायनल खेळले असून दोनदा त्यांनी विजय मिळवला आहे. तर टीम 12 वेळा सेमी फायनलला पोहोचली आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडने सात वेळा अंतिम फेरी गाठली ज्यात दोनदा विजय मिळवला आहे. पण त्यांनी भारताला हरवून दोन्ही जेतेपदे जिंकली आहेत. टी-20 विश्वचषकातील किवीचा हा दुसरा अंतिम सामना आहे .
आयसीसी नॉकआउट ट्रॉफी (चॅम्पियन्स ट्रॉफी) चा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झाला. केनियातील नैरोबी इथे भारतीय संघाचा चार विकेट्सनी पराभव झाला. ख्रिस केर्न्सच्या शतकामुळे न्यूझीलंडने दोन चेंडू शिल्लक असताना 265 धावांचे लक्ष्य गाठले. आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2019-21 चा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात साउथहॅम्प्टन येथील रोझ बाउल येथे खेळला गेला. न्यूझीलंडने तो सामना आठ विकेट्सने जिंकला.