English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर...; दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने दिली उघडपणे धमकी, तुम्हाला यापुढे...

'न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर...'; दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने दिली उघडपणे धमकी, 'तुम्हाला यापुढे...'

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final : टी 20 वर्ल्डकपचा थरार हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामना अहमदाबादला 8 मार्चला रंगणार आहे. पण त्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज खेळाडू स्टेनने न्यूझीलंडला धमकी दिली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 7, 2026, 03:04 PM IST
'न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर...'; दक्षिण आफ्रिकेच्या खेळाडूने दिली उघडपणे धमकी, 'तुम्हाला यापुढे...'

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final : क्रिकेटप्रेमींसाठी 8 मार्च रविवार खूप खास असणार आहे. कारण यादिवशी संध्याकाळी 7 वाजता अमदबादमधील स्टेडिअमवर T20 World Cup चा अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंडमधील हा सामना अतिशय रोमांचित होणार आहे, असं क्रिकेट तज्ज्ञ सांगतात. भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही तगड्या स्थितीत असल्याने टी 20 वर्ल्डची ट्रॉफी कोण घरी येणार यावर तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अशात दक्षिण आफ्रिकेचा माजी वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनने न्यूझीलंडला थेट धमकीच दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'न्यूझीलंडने T20 World Cup फायनल जिंकली नाही तर...'

एबी डिव्हिलियर्सच्या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत डेल स्टेनने टीम इंडिया भारतीय मैदानात मॅच असल्याने खूप मजबूत स्थितीत आहे. अशात त्यांना हरवणे हे न्यूझीलंडसाठी कठीण असणार आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडला जिंकण्यासाठी काहीतरी चमत्कार करावा लागणार आहे. 

डेल स्टेनने न्यूझीलंडला काय दिली धमकी?

डेल स्टेनने या मुलाखतीत न्यूझीलंडला थेट धमकी दिली आहे. त्याने म्हटलं की, जर न्यूझीलंडने भारतीय संघाविरुद्ध विजय मिळवला नाही तर तो दक्षिण आफ्रिकेला "चोकर्स" या नावाने हाक मारेल. स्टेन म्हणाला, 'सर्वजण दक्षिण आफ्रिकेला चोकर्स म्हणतात. न्यूझीलंड आमच्यापेक्षा जास्त वेळा अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. कृपया जिंका नाहीतर मी तुम्हाला चोकर्सचा टॅग देऊ."

चोकर्स या शब्दाचा अर्थ काय?

हारून जिंकणाऱ्याला बाजीगर असं म्हटलं जात. तर क्रिकेट वर्ल्ड कप जिंकूनही पराभव होणाऱ्याला चोकर्स असं म्हणतात. 

 

हेसुद्धा वाचा - IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर, कुलदीपला संधी?; फायनलसाठी सूर्याने न्यूझीलंडविरोधात रचला 'चक्रव्यूह'

 

किवी संघाने किती वेळा अंतिम सामना गमावला?

दक्षिण आफ्रिकेने तीन वेळा आयसीसी फायनल खेळले असून दोनदा त्यांनी विजय मिळवला आहे. तर टीम 12 वेळा सेमी फायनलला पोहोचली आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडने सात वेळा अंतिम फेरी गाठली ज्यात दोनदा विजय मिळवला आहे. पण त्यांनी भारताला हरवून दोन्ही जेतेपदे जिंकली आहेत. टी-20 विश्वचषकातील किवीचा हा दुसरा अंतिम सामना आहे .

भारत आणि न्यूझीलंडमधील विजयचा इतिहास काय सांगतो?

आयसीसी नॉकआउट ट्रॉफी (चॅम्पियन्स ट्रॉफी) चा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झाला. केनियातील नैरोबी इथे भारतीय संघाचा चार विकेट्सनी पराभव झाला. ख्रिस केर्न्सच्या शतकामुळे न्यूझीलंडने दोन चेंडू शिल्लक असताना 265 धावांचे लक्ष्य गाठले. आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2019-21 चा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात साउथहॅम्प्टन येथील रोझ बाउल येथे खेळला गेला. न्यूझीलंडने तो सामना आठ विकेट्सने जिंकला.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Ind vs NZIndia vs New Zealandind vs nz final

इतर बातम्या

'इराणसाठी आजची रात्र वैऱ्याची; आतापर्यंतचा सर्वात मोठा...

विश्व