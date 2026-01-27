पाकिस्तान Out होताच T20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशची रि-एन्ट्री? नवं समीकरण समजून घ्या

T20 World Cup 2026 :टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र असं असलं तरी अजूनही याच्याशी निगडित कॉन्ट्रोव्हर्सी संपण्याचं नाव घेत नाही. बांगलादेश आयसीसी वर्ल्ड कप 2026 मधून (T20 World Cup 2026) बाहेर गेल्यावर आता पाकिस्तान सुद्धा अनेक ढोंग करत आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नकवीने (Moshin Naqvi) सोमवारी सांगितले की पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पाकिस्तानच्या (Pakistan) संघाच्या सहभागाचा अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ यांच्या भेटीनंतर घेतला जाईल. मोहसिन नक्वी यांनी सध्यस्थितीवर सल्लामसलत करण्यासाठी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली होती, त्यानंतर निर्णय अपेक्षित होता, परंतु पीसीबी प्रमुखांनी फेसबुकवर पोस्ट केले की अंतिम निर्णय आता शुक्रवारी किंवा पुढील सोमवारी घेतला जाईल.
पाकिस्तानला त्यांचा हा ड्रामा महागात पडू शकतो, याचं कारण ते स्वतः स्वतःच्या जाळ्यात फसू शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये खेळण्यास नकार देऊ शकत नाही. कारण त्यांना माहित आहे की जर त्यांनी असं केलं तर आयसीसी पुन्हा बांगलादेशला स्पर्धेचा भाग बनवू शकते.
मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएलमधून बाहेर केल्यावर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने टी20 वर्ल्ड कपला मुद्दा बनवून आणि भारतात खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचं कारण पुढे करून बीसीसीआय आणि आयसीसी या दोघांसोबतही शत्रुत्व घेतलं आहे. मात्र आता 7 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पहिल्या सामन्यासाठी फक्त दहा दिवस शिल्लक असल्याने आयसीसी बांगलादेशला परत बोलावू शकते अशी थोडीफार शक्यता आहे.
टी20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशची एंट्री होणार की नाही हे पाकिस्तानवर अवलंबून आहे. विशेष गोष्ट अशी की पाकिस्तान स्वतः बांगलादेशला समर्थन देण्याचं नाटक करतंय. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांगलादेशने घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा देत वर्ल्ड कपवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. हिंदुस्थान टाइम्सच्या एका रिपोर्टनुसार जर पाकिस्तानने वर्ल्ड कपवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला, तर आयसीसी बांगलादेशला त्यांचा रिप्लेसमेंट म्हणून सर्वात आधी संधी देईल.
रिपोर्टमध्ये एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने सांगण्यात आले की, 'जर पाकिस्तानने या स्पर्धेतून हटण्याचा निर्णय घेतला तर पाकिस्तान ग्रुप एमध्ये त्यांची जागा घेईल. बीसीबीला त्यांच्या मूळ विनंतीनुसार त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळण्याची संधी दिली जाईल. या व्यवस्थेमुळे मर्यादित लॉजिस्टिक आव्हाने निर्माण होतील'. पाकिस्तानने टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी आपला संघ आधीच जाहीर केला आहे. त्यामुळे ते या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची गंभीर चूक करणार नाहीत अशी शक्यता आहे.