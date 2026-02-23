India Semi Final Scenario: समीकरणे विसरून जा... जर टीम इंडियाला सेमीफायनलमध्ये पोहोचायचे असेल, तर त्यांना या ५ गोष्टी कराव्या लागतील, नाहीतर त्यांचा गुंडाळावा लागेल गाशा

T20 World Cup 2026 Team India Semi Final Scenario : रविवार (२२ नोव्हेंबर) टी-20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय क्रिकेट संघाच्या चाहत्यांसाठी निराशेचा दिवस होता. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये सुमारे १००,००० प्रेक्षकांसमोर सूर्यकुमार यादवच्या संघाला दारुण पराभव पत्करावा लागला. हा पराभव इतका अपमानजनक होता की भारतीय खेळाडूही धक्का बसला. १९ नोव्हेंबर २०२३ नंतर पहिल्यांदाच या मैदानावर असे काही घडले आहे ज्यामुळे सर्वांनाच अस्वस्थ केले आहे. भारताला ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचा मार्ग अवघड झाला आहे. आता, झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये, संघ केवळ विजयासाठी नाही तर मोठ्या फरकाने विजयासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
भारताच्या पराभवानंतर, लोकांचे कॅल्युलेटर उघडले आहेत. तज्ञ नेट रन रेट समस्येवर उपाय सुचवत आहेत आणि चाहते पुन्हा एकदा प्रार्थना करत आहेत. आता, समस्या केवळ उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या समीकरणाची नाही तर संघातील गोंधळाची देखील आहे. जेव्हा तुम्ही जिंकता तेव्हा सर्वकाही चांगले दिसते, परंतु पराभवामुळे आतील त्रुटी उघड होतात. संघासोबतही असेच काहीसे घडत आहे. सुरूवातीला असे वाटत होते, की हा संघ अंतिम फेरी जिंकेल, परंतु आता तो सामना गाठण्यासाठीही संघर्ष करत आहे.
१८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम इंडियाला एक मजबूत सुरुवात हवी होती. दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडेन मार्करामने आपली रणनीती बदलली आणि तो गोलंदाजी करायला आला. इशान किशन त्याच्या ऑफ-स्पिनवर खाते न उघडताच बाद झाला. तिलक वर्मा १ धावेवर मार्को जॅन्सनकरवी बाद झाला. अभिषेक शर्मालाही पाचव्या षटकात जॅन्सनने बाद केले. यामुळे टीम इंडिया सामन्यात मागे पडली. टॉप थ्रीमध्ये तीन डावखुरे फलंदाज असल्याने विरोधी संघाला ऑफ-स्पिन किंवा स्लोअर चेंडू वापरून सातत्याने बाद करणे सोपे होत आहे. आता, भारताला त्यांची रणनीती बदलावी लागेल. पुढील सामन्यात तिलक वर्माच्या जागी संजू सॅमसन परतू शकतो, अशी चर्चा आहे.
या सामन्यात अक्षर पटेलला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट न करणे हा सर्वात आश्चर्यकारक निर्णय होता. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याचे महत्त्व संघ व्यवस्थापनाने कमी लेखले का? अक्षर केवळ मधल्या षटकांमध्येच किफायतशीर गोलंदाजी करत नाही तर खालच्या क्रमात त्याची फलंदाजी संघाचे बल स्थान आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजीमध्ये तीन डावखुरे फलंदाज असल्याने अक्षरला वगळण्यात आले असे मानले जाते. याउलट, दक्षिण आफ्रिकेने भारताच्या सात डावखुरे फलंदाजांविरुद्ध अनुभवी डावखुरा फिरकीपटू केशव महाराजांना मैदानात उतरवले. महाराजने ३ षटकांमध्ये २४ धावा देऊन ३ बळी घेऊन डावखुरा फिरकीपटू डावखुरा फलंदाजांविरुद्धही चांगली कामगिरी करू शकतो हे सिद्ध केले. महाराजने डावखुरा फलंदाजांविरुद्ध ३ पैकी २ बळी घेतले. आता, टीम इंडियाने यातून धडा घ्यावा आणि आपल्या प्रमुख खेळाडूंना सातत्याने कायम ठेवावे.
आधुनिक टी-२० क्रिकेटमध्ये 'इंटेट' महत्त्वाचा आहे. या सामन्यात लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय फलंदाज खूपच आळशी दिसत होते. मधल्या षटकांमध्ये स्ट्राइक रोटेशन आणि जोखीम घेण्याचा अभाव संघात आत्मविश्वासाचा अभाव दिसत होता. तीन विकेट गमावल्यानंतर, संपूर्ण संघ दबावाखाली आला आणि १४ षटकांत ५ विकेट गमावून फक्त ८६ धावाच करू शकला. द्विपक्षीय मालिकेत असे दिसून आले नाही. विकेट गमावल्यानंतरही भारत लवकर धावा काढत असे, परंतु आयसीसी स्पर्धांमध्ये हे पूर्णपणे उलट झाले आहे. यात सुधारणा न करता, संघ भविष्यातील सामने जिंकू शकणार नाही.
शेवटच्या षटकांमध्ये सातत्याने धावा देणे ही भारताची दीर्घकाळापासूनची कमकुवतपणा आहे. गोलंदाजांना अचूक यॉर्कर टाकण्यात अपयश येणे आणि दबावाच्या क्षणी चुकीची लेंथ निवडणे यामुळे विरोधी संघाला धावा काढणे सोपे होते. डेथ ओव्हरमध्ये डीसिप्लिन न पाळणे म्हणजे तुम्ही सामन्याबाहेर आहात. बुमराह वगळता सर्वजण धावा लुटवत आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अर्शदीप सिंग आणि हार्दिक पंड्या अपयशी ठरले. हार्दिकने शेवटच्या षटकात २० धावा देऊन संघावर प्रचंड दबाव आणला.
या पराभवानंतर भारताचा नेट रन रेट (NRR) गंभीरपणे प्रभावित झाला आहे. उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी आता भारताला चमत्काराची आवश्यकता आहे का? आता, त्यांना पुढील सामने मोठ्या फरकाने जिंकावे लागतीलच, शिवाय गटातील इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून राहावे लागेल. भारताचा नेट रन रेट ३,८०० पर्यंत पोहोचला आहे. त्यांना वेस्ट इंडिज किंवा झिम्बाब्वेविरुद्ध अशाच विजयांची आवश्यकता असेल. आता आगामी सामन्यांमध्ये टीम इंडिया कसे आव्हान देईल हे पाहणे बाकी आहे.