'जबरदस्तीने माझा गर्भपात केला', पूर्व पत्नीने क्रिकेटरवर केले गंभीर आरोप, क्रिकेट बोर्डाकडे शिक्षेची केली मागणी

Pakistan Cricket : पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर इमाद वसीम सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असून त्याच्यावर पूर्व पत्नीकडून गंभीर कायदेशीर आरोप करण्यात आले आहेत. पाकिस्तानच्या क्रिकेट विश्वात हा विषय मोठ्या वादाचा ठरत आहे. पाकिस्तानचा माजी ऑलराऊंडर इमाद वसीमवर त्याची पूर्व पत्नी सानिया अशफाकने गंभीर आरोप लावल्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. सानिया अशफाकचा लढा आता सत्य आणि न्याया भोवती फिरत असून तिने सार्वजनिक केलेले वेदनादायक संदेश आणि व्हिडिओ पुरावे यांमुळे हे प्रकरण कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचे बनवू शकतात.
सानिया अशफाकने एक व्हिडीओ संदेश आणि सोशल मीडिया पोस्टद्वारे इमाद वसीम विरुद्ध मोर्चा खोलला आहे. सानियाचा सर्वात धक्कादायक आरोप म्हणजे तिला जबरदस्ती गर्भपात करण्यासाठी भाग पाडलं गेलं. सानियाने या कृत्याला 'हत्या' म्हटले आहे आणि म्हटले आहे की या प्रक्रियेमुळे तिच्यावर मानसिक आणि शारीरिक आघात झाला. सानिया अशफाकने दावा केलाय की डिसेंबर 2023 मध्ये इमादने लाहोरमध्ये गर्भपात करण्यासाठी तिला मजबूर करण्यात आला.
सानियाने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की 'तिला बदला नकोय तर तिला स्वतःसाठी आणि तिच्या मुलासाठी न्याय हवाय'. तिने म्हटले की 2023 मध्ये त्याने (इमाद वसीम) माझ्या मुलाचा गर्भपात केला. तो एक खुनी आहे आणि माझ्याकडे या सगळ्याचे पुरावे आहेत आणि व्हिडीओ सुद्धा आहेत. मला ते करायचं नव्हतं मात्र त्या कठीण काळात मला समर्थाना ऐवजी अविश्वास आणि तिरस्कार मिळाला.
सानिया अशफाकने पाकिस्तान सुपर लीग आणि इस्लामाबाद यूनाइटेड कडे मागणी केली आहे. अलिकडच्या ऑक्शनमध्ये संघाने इमाद वसीमला PKR 22 कोटी (अंदाजे ₹71.38 लाख) मध्ये जोडले. सानियाने चाहत्यांना गुन्हेगारचे संरक्षण करणाऱ्या संघावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसीन नकवी आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आणि निष्पक्ष चौकशीची खात्री करण्याची विनंती केली आहे.