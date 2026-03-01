अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा क्रिकेटवर परिणाम? टी-20 विश्वचषकादरम्यान ICC ने जारी केले निवेदन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran-Israel War Effect on T20 world Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) मध्य पूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. 2026 च्या ICC पुरुष T20 विश्वचषकात सहभागी असलेल्या सर्वांसाठी जास्त काळजी घेतली जाणार आहे. यासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 1, 2026, 12:09 PM IST
International Cricket Council on Iran-Israel War: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कौन्सिल (ICC) मध्य पूर्वातील सुरु असलेल्या तणावावर सतत लक्ष ठेवत आहे, कारण या परिस्थितीचा प्रभाव ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 आणि त्यासंबंधित सर्व घटकांवर पडू  शकतो. सध्या टी-20 विश्वचषक ही टूर्नामेंट भारत आणि श्रीलंका येथे आयोजित केला जात आहे, आणि आतापर्यंत त्यावर थेट परिणाम झालेला नाही, तरीही ICC ने सुरक्षेची जबाबदारी प्राधान्याने घेतली आहे.

प्रवास आणि हवाई मार्गांवरील अवलंबित्व

टूर्नामेंटशी संबंधित खेळाडू, संघ व्यवस्थापक, मैच अधिकारी, प्रसारण कर्मचारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांची परती मुख्यतः आखाती  देशातील प्रमुख हवाई मार्गांवर अवलंबून आहे, विशेषतः दुबई (DXB) हवाई अड्डा हा मुख्य परिवहन केंद्र म्हणून काम करतो. या मार्गावर अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी ICC ने तज्ज्ञ टीम तयार केली आहे. प्रवासात येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी वैकल्पिक हवाई मार्ग आणि विमान कंपन्यांशी संपर्क सुरू आहे.

सुरक्षा व्यवस्थापन आणि आपातकालीन योजना

ICC ने या परिस्थितीत सर्व सहभागींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक आपातकालीन योजना राबवल्या आहेत. प्रवास, लॉजिस्टिक्स आणि सुरक्षा व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञांची टीम सतत अलर्टवर आहे. तसेच, ICC ने स्पष्ट केले की सर्व सहभागी सुरक्षितपणे आपापल्या देशात परतू शकतील यासाठी सर्व उपाययोजना राबविल्या जातील.

चाहत्यांसाठी सूचना

ICC ने चाहत्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी टूर्नामेंटसाठी किंवा आगामी प्रवासासाठी जारी दिशा-निर्देश काळजीपूर्वक पाळावेत. आंतरराष्ट्रीय प्रवास करताना सर्व आवश्यक तपासण्या आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

वैकल्पिक उपाय आणि 24 तास सहाय्य

ICC प्रवास व लॉजिस्टिक्स टीम मोठ्या आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांशी संपर्कात आहे, आणि आवश्यकतेनुसार युरोप, दक्षिण आशिया व दक्षिण-पूर्व आशियातील हवाई मार्गांमधून पर्यायी मार्गांचा वापर करता येईल. तसेच, ICC ने 24 तास काम करणारी विशेष प्रवास सहाय्य डेस्क सुरु केली आहे, जी संबंधित लोकांना तातडीने मदत उपलब्ध करुन देते.

ICC ची जबाबदारी 

ICC ने स्पष्ट केले आहे की परिस्थिती बदलत राहिल्यास, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार तातडीने नवीन सूचना जारी केल्या जातील. ICC चे लक्ष्य सर्व सहभागींची सुरक्षितता आणि टूर्नामेंटचे यशस्वी आयोजन सुनिश्चित करणे आहे.

मध्य पूर्वातील तणावामुळे आत्तापर्यंत थेट परिणाम नाहीत, तरी ICC ने सुरक्षिततेसाठी सर्व उपाययोजना राबवल्या आहेत. प्रवास, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा, पर्यायी मार्ग व सहाय्य डेस्क या सर्व बाबींवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे, जेणेकरून सहभागी आणि चाहत्यांसाठी हा टूर्नामेंट सुरक्षित आणि यशस्वी राहील.

