एक नियम ज्यामुळे IPL मध्ये आला मोठा ट्विस्ट, संघाला मिळतो फायदा, गेम चेंजर ठरतो 12 वा खेळाडू

Impact Player Rule : इंडियन प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा (IPL) 19 वा सीजन सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. 28 मार्च रोजी एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात आयपीएल 2026 चा ओपनिंग सामना होणार आहे. मात्र यापूर्वी आयपीएलमधील एका नियमावरून खेळाडूंमध्ये काही मतमतांत्तर आहेत. इम्पॅक्ट प्लेअर हा नियम काही वर्षांपूर्वी आयपीएलमध्ये लागू करण्यात आला. मात्र यावरून काही संघांचे कर्णधार आणि दिग्गज खेळाडू हे नाराज असले तरी बीसीसीआयने स्पष्ट केलं आहे की सध्या ते हा नियम बदलणार नाही.
आयपीएल 2023 पासून इम्पॅक्ट प्लेअरचा नवा नियम लागू करण्यात आलेला आहे. हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात क्रांतिकारी नियम होता. याअंतर्गत संघांना सामन्यात कोणत्याही इनिंग दरम्यान एका खेळाडूला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून स्थानापन्न करण्याची परवानगी असेल. जर एखादा संघ प्रथम गोलंदाजी करत असेल, तर तो दुसऱ्या इनिंगमध्ये एक अतिरिक्त फलंदाज मैदानात उतरवू शकतो. जर संघाची आघाडीची फळी लवकर पॅव्हेलियनमध्ये परतली तर कर्णधार तात्काळ एका अतिरिक्त फलंदाजाला इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून मैदानात उतरवू शकतो. त्याचप्रमाणे प्रथम फलंदाजी करणारा संघ आपला बचाव मजबूत करण्यासाठी दुसऱ्या डावात एका अतिरिक्त गोलंदाजाचा वापर करू शकतो. हा नियम अनेकदा सामन्यात गेम चेंजर ठरतो. सर्वात आधी आयपीएल 2023 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने या नियमाचा वापर करू गोलंदाज तुषार देशपांडे याला संघात स्थान दिले होते.
इम्पॅक्ट प्लेअर हा नियम काही बाबतीत संघांच्या फायद्याचा असला तरी खेळाडूंचं म्हणणं आहे की हा नियम खेळाच्या पारंपरिक प्रकृतिला बिघडवत आहे. तसेच रणनीतीपेक्षा पॉवर हिटिंगला जास्त प्रोत्साहन देतो. आयपीएल कर्णधारांचं असे म्हणणं आहे की खरा क्रिकेट खेळ हा 12 खेळाडूंमधील नव्हे, तर 11 खेळाडूंमधील सामना आहे. मात्र इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाबाबत खेळाडू आणि कर्णधारांकडून तीव्र विरोध असूनही, बीसीसीआयने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बोर्डाच्या मते, हा नियम 2025 ते 2027 या कालावधीसाठी लागू राहील. इम्पॅक्ट प्लेयर नियम आयपीएलमध्ये यापुढे लागू ठेवायचा की नाही यासंदर्भात आढावा बैठक ही आयपीएल 2027 च्या सीजननंतर होईल. त्या बैठकीत हा नियम 2028 आणि त्यानंतरच्या सिजनमध्ये सुरू ठेवायचा की जुन्या 'प्लेइंग इलेव्हन' नियमाकडे परत जायचे हे ठरवले जाईल. मात्र तो पर्यंत आयपीएल 2026 मध्ये सुद्धा इम्पॅक्ट प्लेअर नियम लागू असेल.
आयपीएल 2026 च्या संपूर्ण वेळापत्रकाची घोषणा 26 मार्च रोजी झाली आहे. यंदा आयपीएल सीजनची सुरुवात ही 28 मार्च पासून होणार असून यातील लीग स्टेज सामने हे 24 मे पर्यंत खेळवले जातील. आयपीएल 2026 च्या 70 सामन्यांचे वेळापत्रक बीसीसीआयने जाहीर केलं आहे. त्यानुसार 28 मार्च रोजी बंगळुरूच्या चिन्नस्वामी स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात सामना खेळवला जाईल.
भारताचा स्टार ऑलराऊंडर आणि दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेल याने इम्पॅक्ट प्लेअरच्या नियमाचा विरोध केला आहे. 'इम्पॅक्ट प्लेयर' नियमानुसार, संघ सामन्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर आपल्या पाच खेळाडूंच्या यादीतील कोणत्याही एका खेळाडूला बदलू शकतात. यामुळे संघातील ऑलराऊंडर खेळाडूंची भूमिका बदलते, कारण गोलंदाजी करताना कर्णधार गोलंदाजाला, तर फलंदाजी करताना फलंदाजाला मैदानात उतरवतो. अक्षरने म्हटले होते की, 'मला वैयक्तिकपणे हा नियम आवडलेला नाही. पूर्वी संघ ऑलराऊंडर खेळाडूंची निवड करत असत कारण ते सामन्यांमध्ये दुहेरी भूमिका वाजवायचे. मात्र, इम्पॅक्ट प्लेअर नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, संघ व्यवस्थापनाने फक्त फलंदाज किंवा गोलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे'.