/इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या चर्चांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, पाकिस्तान सरकारला दिला आदेश

imran khan health update : पाकिस्तानचा माजी खेळाडू आणि पंतप्रधान इम्रान खान मागील काही वर्षांपासून पाकिस्तानच्या जेलमध्ये आहे. पाकिस्तानात तुरुंगवासात असलेल्या माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबाबत सर्वांनाच ठाऊक आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी त्याच्या मुलाने देखील माजी खेळाडू आणि पंतप्रधान इम्रान खानला भेटण्याची मागणी देखील केली होती. आता माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबाबत सर्वाच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची प्रकृती जास्त खराब झाल्यानंतर न्यायालयाने आज त्यांना उपचारासाठी शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये हलवण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात सविस्तर लेख वाचा.
वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार इम्रान खानच्या तब्ब्येतीसाठी त्याचबरोबर प्रकृतीचे मूल्यांकन आणि उपचारांसाठी एक वैद्यकीय पथकाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने अडियाला तुरुंग प्रशासनाकडून संपूर्ण वैद्यकीय अहवालाची मागणी केली. न्यायमूर्ती शाहिद वाहिद यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इम्रान खान यांच्या आरोग्याबाबत आणि कुटुंबीयांच्या भेटींसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी घेतली आहे आता सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात काय म्हंटले यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
हे ही वाचा
इम्रान खान यांच्या आरोग्याबाबत आणि कुटुंबीयांच्या भेटींसंदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली, यावेळी तुरुंग प्रशासनाने न्यायालयामध्ये सुनावणीच्या दरम्यान संपूर्ण अहवाल सादर केला नाही. फक्त 1 सारांश सादर करण्यात आला आहे, या अहवालामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, नाडी आणि हृदयाच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती आणि अँजिओग्राफी करण्याची शिफारस केली होती. इस्लामाबादच्या जनरल एॅडवोकेटने सांगितले की, ही चाचणी केवळ रुग्णालयामध्ये केली जाऊ शकते, त्यामुळे आता इम्रान खान यांच्या वकिलांनी त्यांना रुग्णालयामध्ये नेण्याची मागणी केली आहे.
इम्रान खान यांच्या वकिलांनी त्यांच्या रक्ताच्या गुठळ्यांची तपासणी करण्याची आणि त्यांच्या खाजगी डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करण्याची विनंती केली. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इम्रान खानच्या कुटुंबांना भेटण्याच्या संदर्भात देखील आदेश देण्यात आले आहेत. इम्रान खान यांची बहीण डॉ. उझमा खान आणि त्यांचे खाजगी डॉक्टर यांचा एका वैद्यकीय मंडळात समावेश केला जावा असे सांगण्यात आले आहे, ज्यामध्ये इतर अनेक तज्ञांचाही समावेश असेल. हे सर्वजण मिळून त्यांची तपासणी आणि चाचण्या घेतील, त्यानंतर त्यांना कोणत्या प्रकारच्या चाचण्यांची गरज आहे आणि त्यांना रुग्णालयामध्ये जाण्याची गरज आहे हे सर्व माहिती देतील.