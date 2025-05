Imran Khan News: इम्रान खान यांची तुरुंगात हत्या? पाकिस्तान सरकारने काय म्हटलंय जाणून घ्या

Imran Khan Death Fact Check: 10 मे रोजी संध्याकाळी भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी कारवाई थांबवत युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली. पण भारतासोबतच्या चार दिवसांच्या युद्धात पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले आहे. भारताने दमदार कामगिरी करत पाकिस्तानातील अनेक दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत. याशिवाय यामध्ये अनेक दहशतवाद्यांचा खात्मा झाल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान पाकिस्तानमधून एक मोठी बातमी येत आहे. या बातम्यांनुसार असा दावा केला जात आहे की पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि 1992 च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचे कर्णधार इम्रान खान यांचे निधन झाले आहे. मृत्यूचा दावा करणारे इम्रान खानचे फोटो आणि त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले. सोशल मीडियावर ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरू लागली आहे. व्हायरल पोस्टमधून असे म्हंटले जात आहे की आयएसआय आणि पाकिस्तानी रेंजर्सनी तुरुंगात इम्रान खानची हत्या केली आहे. पण नक्की काय सत्य आहे हे जाणून घेऊयात...

ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारतीय सैन्याने पाकिस्तानमधील ज्या 9 ठिकाणी ड्रोन हल्ले केले होते त्यामध्ये रावळपिंडीचाही समावेश होता. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली रावळपिंडीतील आदियाला या तुरुंगात आहेत. त्यामुळे त्यांचा तुरुंगातच मृत्यू झाला आहे असे वृत्त आहे.

Former Pakistani PM IMRAN KHAN has passed away at the age of 72.

My condolences to his family and supporters pic.twitter.com/qJz5W8k4JF

— Jenny (@Jenny__Speaks) May 10, 2025