/इमरान खान यांच्या बहीण अलीमा खान अटक; पाकिस्तानात मोठी कारवाई! वाचा संपूर्ण प्रकरण

पाकिस्तानचे माजी कर्णधार इम्रान खान मागील अनेक वर्षांपासून तुरुंगामध्ये आहेत, त्यामुळे मागील काही दिवसांमध्ये त्यांची तब्ब्येत खराब झाल्याची बातमी देखील समोर आली होती. आता पाकिस्तानमधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पोलिसांनी माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांची बहीण अलीमा खान यांना लाहोरमधील त्यांच्या घरातून अटक केली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) च्या प्रवक्त्याने ही माहिती दिली आहे. ही अटक पक्षाच्या 27 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनाच्या अगदी आधी झाली आहे. वास्तविक, पीटीआय इम्रान खान यांच्या सुटकेच्या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलने आयोजित करण्याच्या तयारीत आहे.
इम्रान खान हे पक्षाचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान आहेत. ते ऑगस्ट 2023 पासून तुरुंगात आहेत. त्यांची तात्काळ सुटका व्हावी, ही पक्षाची मुख्य मागणी आहे. इम्रान खानच्या प्रकृतीची तपासणी करण्यासाठी पीआयएमएस (PIMS) आणि शिफा हॉस्पिटलमधील डॉक्टर अदियाला तुरुंगात दाखल झाले आहेत. तुरुंगातील सूत्रांनुसार, डॉक्टर त्याचे डोळे, रक्तदाब आणि हृदयाची तपासणी करणार आहेत. इम्रानचा उजवा डोळा बऱ्याच काळापासून चर्चेत आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी आणि कायदेशीर टीमने त्याच्या दृष्टीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. तुरुंग प्रशासनाने यापूर्वी सादर केलेल्या एका वैद्यकीय अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, उपचारानंतर त्याच्या डोळ्यांच्या स्थितीत सुधारणा झाली होती.
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इम्रानच्या वैद्यकीय तपासणीच्या बातम्यांदरम्यानच, लाहोरमध्ये त्याची बहीण अलीमा खानच्या अटकेची बातमी समोर आली आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पोलिसांनी तिला तिच्या घरातून ताब्यात घेतले आहे. ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पीटीआयने 27 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. इम्रान खानची तात्काळ सुटका करणे ही पक्षाच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक आहे. यापूर्वी, पोलिसांनी पीटीआयच्या काही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या आंदोलनाच्या तयारीदरम्यान अलीमाला अटक करण्यात आली.
राजधानीत संभाव्य आंदोलनाच्या शक्यतेने इस्लामाबाद पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे. 'डॉन' वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार, केंद्रीय पोलीस कार्यालयात एक महत्त्वाची बैठक झाली, ज्यात पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत सुरक्षेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यात आला आणि कोणताही हिंसाचार किंवा व्यत्यय टाळण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली. पोलीस आता केवळ रस्त्यांवरच नव्हे, तर पडद्यामागील तयारीवरही लक्ष ठेवून आहेत. ते पक्षाची तयारी, नेत्यांच्या हालचाली आणि कार्यकर्त्यांच्या हालचालींविषयी माहिती गोळा करत आहेत.