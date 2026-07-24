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'माझ्या वडिलांना वाचवा...' इम्रान खानच्या मुलाने वडिलांना भेटण्यासाठी केली विनवणी! व्यक्त केले दु:ख

पाकिस्तानच्या या दिग्गज कर्णधारांची मागील काही महिन्यांमध्ये तब्बेत देखील जास्त खराब झाली आहे असे वृत समोर आले आहेत. त्यांच्या मुलाला त्यांची चिंता वाटत आहे. इम्रान खान यांच्या मुलाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 24, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:42 PM IST
'माझ्या वडिलांना वाचवा...' इम्रान खानच्या मुलाने वडिलांना भेटण्यासाठी केली विनवणी! व्यक्त केले दु:ख
Image Credit: इम्रान खानच्या मुलाची भावूक पोस्ट (Photo - Social Media )

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'माझ्या वडिलांना वाचवा...' इम्रान खानच्या मुलाने वडिलांना भेटण्यासाठी केली विनवणी! व्यक्त केले दु:ख
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