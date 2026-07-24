'माझ्या वडिलांना वाचवा...' इम्रान खानच्या मुलाने वडिलांना भेटण्यासाठी केली विनवणी! व्यक्त केले दु:ख

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मुलाने सांगितले की, त्यांचे वडील 1100 दिवसांपासून तुरुंगात असून त्यांना तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची गरज आहे. खान यांच्या मुलाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले आहे. पाकिस्तानच्या या दिग्गज कर्णधारांची मागील काही महिन्यांमध्ये तब्बेत देखील जास्त खराब झाली आहे असे वृत समोर आले आहेत. त्यांच्या मुलाला त्यांची चिंता वाटत आहे. इम्रान खान यांच्या मुलाने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. माजी पाकिस्तानी कर्णधाराच्या मुलाचे म्हणणे आहे की, 1100 दिवसांपासून तुरुंगात असलेल्या त्यांच्या वडिलांना तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची गरज आहे.
क्रिकेटपटू-राजकारणी इम्रान खान सध्या रावळपिंडी येथील अडियाला तुरुंगात आहेत. इस्लामाबाद येथील एका सत्र न्यायालयाने त्यांना तोशाखाना प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा दोषी ठरवल्यानंतर 5 ऑगस्ट 2023 रोजी अटक करण्यात आली होती. यानंतर इम्रान खान आणखी अनेक प्रकरणांमध्ये दोषी आढळला, ज्यामुळे तो सतत तुरुंगात आहे. आता इम्रान खानच्या मुलाने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्यांने त्याच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. इम्रान खानच्या मुलाने सांगितले की, "माझे वडील, इम्रान खान, आता जवळपास 1100 दिवसांपासून तुरुंगात आहेत आणि मार्च महिन्यापासून माझा आणि माझ्या भावाचा त्यांच्याशी संपर्क झालेला नाही. आम्हाला कित्येक महिन्यांपासून त्यांच्याशी संपर्क साधण्याची परवानगी मिळालेली नाही," असे कासिम खान यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
हे ही वाचा
26 वर्षीय कासिम आणि त्याचा मोठा भाऊ सुलेमान खान ब्रिटनमध्ये राहतात. तो म्हणाला की, त्याला त्याच्या वडिलांची केवळ त्यांच्या राजकीय बाबींमुळेच नाही, तर एक मुलगा म्हणूनही आठवण येते. त्याने लिहिले, "मला त्यांच्याशी क्रिकेट, पुस्तके आणि चित्रपट यांसारख्या सामान्य गोष्टींवर बोलता आले असते तर बरे झाले असते. पाकिस्तानच्या जनतेला त्यांचा निवडून आलेला नेता स्वतंत्र हवा आहे, पण मला माझ्या वडिलांची पूर्वीपेक्षा जास्त आठवण येते." असे त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहीले आहे.
कासिम याने पाकिस्तानमधील सध्याच्या व्यवस्थेवरही हल्लाबोल केला. त्यांनी आरोप केला की, लष्कराच्या पाठिंब्याने चालणारे सरकार लोकशाही संस्थांना कमजोर करत आहे, राजकीय विरोधाला दडपत आहे आणि लोकांना त्यांचे नेते निवडण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या मुद्द्यावर गप्प न बसण्याचे आवाहन केले. तोशाखाना भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर ७३ वर्षीय इम्रान खान यांना 5 ऑगस्ट 2023 रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून त्यांच्यावर इतर अनेक प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्यात आला असून ते रावळपिंडीच्या अडियाला तुरुंगात कैदेत आहेत. सध्या त्यांना एकांतवासात ठेवण्यात आले आहे.