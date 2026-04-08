राजस्थानचा सुपरस्टार हिरो झाला पण संस्कार विसरला नाही! MI च्या गोलंदाजांना धुतल्यानंतर वैभव सुर्यवंशीने धरले हर्षा भोगलेंचे पाय

Vaibhav Suryavanshi took blessings from Harsha Bhogle after winning the match : 7 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्स विरूद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये काल आयपीएल 2026 चा 13 वा सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये मुंबई इंडियन्सच्या संघाला या स्पर्धेचा सलग दुसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. तर राजस्थानने या स्पर्धेचा सलग तिसरा विजय नावावर केला आहे. कालच्या सामन्यामध्ये पावसामुळे सामन्यांची मज्जा खराब झाली होती पण राजस्थानच्या संघाने त्याच्या कामगिरीने चाहत्यांची मने जिंकली. कालच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या दोन्ही सलामीवीर फलंदाजांनी दमदार सुरूवात केली आणि मुंबई इंडियन्सच्या या अनुभवी गोलंदाजांना गुडघे टेकायला भाग पाडले. कालच्या सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सचे युवा फलंदाज वैभव सुर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल यांनी कमालीची कामगिरी केली. त्यांनी या सिझनची सुरूवात दमदार केली आहे.
कालच्या सामन्यामध्ये पहिल्याच ओव्हरमध्ये यशस्वी जयस्वाल याने कहर केला आणि दिपक चहर याला धु धु धुतलं. तर यशस्वी जयस्वाल याने पहिल्याच ओव्हरमध्ये धावांचा पाऊस पाडल्यानंतर वैभव सुर्यवंशी याने त्याची कामगिरी दाखवायला सुरूवात केली. कालच्या सामन्यामध्ये वैभव सुर्यवंशी याने 14 चेंडूंमध्ये 39 धावांची धडाकेबाज खेळी केल्यानंतर, 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने असे काही केले आहे, ज्यामुळे त्याच्या खेळापेक्षा त्याच्या संगोपनाबद्दल अधिक चर्चा सुरू झाली आहे. त्याने त्याच्या कामगिरीनेच नाही तर त्याच्या मैदानाबाहेरील कृत्याने देखील चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.
सोशल मिडियावर सध्या एक व्हिडिओ सामन्यानंतरचा व्हायरल होत आहे. सामन्यानंतर, वैभव सूर्यवंशीने प्रसिद्ध समालोचक हर्षा भोगले यांच्या पायांना स्पर्श केला. राजस्थान रॉयल्सच्या इंस्टाग्राम हँडलवर अपलोड केलेला हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने व्हायरल होत आहे. काही दिवसांपूर्वी, गुजरात टायटन्सचे मुख्य प्रशिक्षक आशिष नेहरा यांना पाहिल्यानंतर वैभवने असेच काहीसे केले होते.
सोशल मीडियावर लोक म्हणत आहेत, "प्रतिभा आणि मूल्यांचा संगम हाच खरा स्टार असतो." वैभव सूर्यवंशीच्या शैलीवरून असे दिसते की, त्याला केवळ क्रिकेटमध्येच नव्हे, तर लोकांच्या मनातही हिरो बनायचे आहे. हा त्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
मुंबई इंडियन्स विरूद्ध राजस्थान रॅायल्स यांच्यामध्ये काल सामना पार पडला. पावसामुळे या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाला कमी ओव्हर्सचा खेळ खेळवण्यात आला. या सामन्याची धडाकेबाज सुरूवात केली आहे. राजस्थान रॅायल्सची दमदार सुरूवात यशस्वी जयस्वाल आणि वैभव सुर्यवंशी याने केली आणि सामना पुर्णपणे मुंबई इंडियन्सच्या हातातून खेचून घेतला. पावसामुळे प्रत्येक संघासाठी ११ षटकांपर्यंत कमी केलेल्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने पाच षटकांत ८० धावा केल्या. यशस्वी जैस्वालने ३२ चेंडूंमध्ये नाबाद ७७ धावा केल्या, तर वैभव सूर्यवंशीने १४ चेंडूंमध्ये ३९ धावा केल्या.
कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध विजय मिळवून हंगामाची सुरुवात करणाऱ्या मुंबई इंडियन्सचा हा सलग दुसरा पराभव होता. पावसामुळे बाधित झालेल्या या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला २७ धावांनी पराभूत केले. जयस्वाल आणि सूर्यवंशी यांच्या वादळी फलंदाजीच्या जोरावर राजस्थान रॉयल्सने निर्धारित ११ षटकांत तीन गडी गमावून १५० धावा केल्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात मुंबई इंडियन्स नऊ गडी गमावून केवळ १२३ धावाच करू शकली.