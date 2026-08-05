/शर्ट - पॅन्ट आणि गळ्यात आयडी कार्ड, RBI मध्ये इशान किशन कोणत्या पदावर झाला रुजू? किती आहे पगार?

क्रिकेटच्या मैदानात दमदार खेळीतून सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा इशान किशनचा एक फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये तो इतर चार व्यक्तीसोबत दिसत असून एका बँकेचा आयडी कार्ड त्याच्या गळ्यात आहे. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, गेल्या नऊ वर्षांपासून क्रीडा कोट्यातून इशानने सरकारी नोकरी केली आहे.
फॉर्मल ड्रेस आकाशी रंगाची शर्ट आणि काळी पँट आणि गळ्यात बँकेचे आयडी कार्ड असं या फोटोमध्ये त्याचा लूक आहे. नुकताच तो टीम इंजियासोबत इंग्लंड दौऱ्यावर गेलेल्या असताना त्याचा हा फोटो चर्चेचा विषय बनला आहे. तुम्हाला आम्ही सांगतो ही नोकरी त्याला आता नाही तर 2017 मध्ये लागली होती.
इशान किशन भारतीय रिझर्व्ह बँकेत सहायक व्यवस्थापक पदावर कार्यरत आहेत. त्यावेळी ईशान हा 18 वर्षांचा होता. विशेष म्हणजे तो आरबीआयसाठी डी. वाय. पाटील स्पर्धेत सहभागी पण झाला होता. जेव्हा त्याला वेळ मिळतो तो बँकेत जातो. ईशान किशन हे सहाय्यक व्यवस्थापक (Assistant Manager) असून, हे 'अ' श्रेणीचे पद असल्याने त्याला साधारण 45000 ते 49000 च्या घरात पगार आहे. तसंच त्याला घरभाडे, महागाई भत्ता आणि इतर लाभही मिळतात. ज्यामुळे त्याचा एकूण पगार हा 90000 ते 115000 रुपयांच्या घरात मिळतो. मिळालेल्या माहितीनुसार इशानला दरमहिन्या या नोकरीसाठी 75000 ते 90000 रुपये मिळतात.