ब्राझिलियन खेळाडूची अविश्वसनीय कामगिरी! टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये रचला इतिहास, संघाला 13 धावांवर गुंडाळलं

Laura Cardoso sets an unprecedented world record in T20 International cricket : ब्राझीलची महिला क्रिकेटपटू लॉरा कार्डोसोने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक अभूतपूर्व विश्वविक्रम प्रस्थापित केला आहे. लेसोथोविरुद्धच्या सामन्यात लॉराने अवघ्या ३ षटकांत ४ धावांत ९ बळी घेतले, ज्यात दोन निर्धाव षटकांचा समावेश होता. पुरुष आणि महिला या दोन्ही प्रकारच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात एखाद्या खेळाडूने अशी कामगिरी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या ऐतिहासिक गोलंदाजीमुळे ब्राझीलने लेसोथोला केवळ १३ धावांत गुंडाळले आणि १८९ धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. यापूर्वी, टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम भूतानच्या सोनम येशेच्या नावावर होता, जिने २०२५ मध्ये म्यानमारविरुद्ध ७ धावांत ८ बळी घेतले होते. या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना ब्राझीलने २०२ धावा केल्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात लेसोथोचा संपूर्ण संघ अवघ्या ६.२ षटकांत सर्वबाद झाला. लॉराची ही जादुई गोलंदाजी क्रिकेट विश्वात एक नवीन मैलाचा दगड ठरली आहे.
२८ मार्च २००५ रोजी जन्मलेल्या कार्डोसोचे क्रिकेट प्रशिक्षण लहान वयातच सुरू झाले. वयाच्या ११ व्या वर्षी तिने व्हॉलीबॉल सोडून क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, तिची विलक्षण प्रतिभा वयाच्या १२ व्या वर्षीच दिसून आली होती. जानेवारी २०२० मध्ये, ब्राझिलियन क्रिकेट बोर्डाने केंद्रीय करार दिलेल्या १४ क्रिकेटपटूंपैकी लॉरा कार्डोसो एक होती. तिच्या खेळातील कौशल्यासोबतच, ती अभ्यासातही उत्कृष्ट आहे. या दोन्ही गोष्टी सांभाळून तिने आपल्या प्रशिक्षणाला आकार दिला.
उजव्या हाताची वेगवान गोलंदाज लॉरा कार्डोसोने २०२१ च्या आयसीसी महिला टी२० विश्वचषक पात्रता फेरीत पदार्पण केले. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात तिने दोन षटकांत केवळ सहा धावा देऊन एक निर्धाव षटक आणि एक बळी घेतला. पदार्पणानंतर काही दिवसांतच, जेव्हा कॅनडा विजयाच्या उंबरठ्यावर होता, तेव्हा कार्डोसोने आणखी प्रभावी कामगिरी केली. एका रोमांचक सामन्यात, तिने हॅट-ट्रिक घेत तीन धावा वाचवल्या आणि आपल्या संघाला एक थरारक विजय मिळवून दिला. या युवा गोलंदाजाला सामनावीर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
Brazil's Laura Cardoso delivered the best-ever T20I returns (9/4), including 5 wickets in 5 balls, to bowl out Lesotho for 13 CricketTwitter pic.twitter.com/SXuZVhYfIZ
वेगवान गोलंदाज कार्डोसोने दुसऱ्या षटकात हॅट-ट्रिक घेत सुरुवात केली, त्यानंतर चौथ्या षटकात आणखी चार बळी घेऊन आपल्या बळींची संख्या सातवर नेली. कार्डोसोने सहाव्या षटकात आणखी दोन बळी मिळवून नऊ बळींची कामगिरी पूर्ण केली. शेवटचा बळी मारियान आर्थरने घेतला.