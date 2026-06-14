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भारतीय संघाची चिंता वाढली, वैभव सूर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत! पुढचा सामना खेळणार की नाही?

Vaibhav Sooryavanshi News : भारतीय क्रिकेट अ संघ सध्या श्रीलंकेमध्ये ट्राय सिरीज खेळत आहे, यामध्ये भारताच्या संघाला पहिल्या सामन्यात विजय मिळाला होता तर दुसऱ्या सामन्यात संघाचा पराभव झाला होता. भारताचा युवा स्टार वैभव सुर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत झाली आहे यामध्ये तो खेळणार की नाही यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 14, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:08 PM IST
भारतीय संघाची चिंता वाढली, वैभव सूर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत! पुढचा सामना खेळणार की नाही?

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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भारतीय संघाची चिंता वाढली, वैभव सूर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत! पुढचा सामना खेळणार
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