/भारतीय संघाची चिंता वाढली, वैभव सूर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत! पुढचा सामना खेळणार की नाही?

Vaibhav Sooryavanshi Injury : भारत अ संघ हा सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर यामध्ये भारताच्या संघाने ट्राय सिरीजचा पहिला सामना श्रीलंकेविरुद्ध जिंकला होता. तर अफगाणिस्तानविरुद्ध सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. मागील सामन्यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांची फार काही चांगली गोलंदाजी राहिली नाही. आता या मालिकेचा तिसरा भारताचा सामना हा 15 जून रोजी होणार आहे यामध्ये टीम इंडिया स्पर्धेत कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल. आता या सामन्याआधी भारतासाठी एक वाईट बातमी समोर आली आहे. भारताचा युवा स्टार वैभव सुर्यवंशीला सरावादरम्यान दुखापत झाली आहे यामध्ये तो खेळणार की नाही यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
भारताचा युवा स्टार वैभव सुर्यवंशीला दुखापत झाली आहे, वैभव सूर्यवंशी सरावादरम्यान जखमी झाला, ज्यामुळे त्याला सराव अर्धवट थांबवावा लागला. मात्र, आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, तो पुढील सामन्यात खेळणार की नाही? यासंदर्भात अस्पष्टता आहे. रेव्हस्पोर्ट्सच्या वृत्तानुसार, दांबुला येथील रंगीरी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये सराव सत्रादरम्यान वैभव सूर्यवंशीला अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. त्यामुळे त्याला सरावाच्या दरम्यान विश्रांती करावी लागली. त्याला अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्यानंतर थोड्याच वेळात नेट्स सोडावे लागले. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने आणि संघ व्यवस्थापनाने अद्याप याबाबत कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
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वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगण्यात येत आहे की आगामी ट्राय सिरीजचा सामना हा श्रीलंकेविरुद्ध होणार आहे या सामन्यामध्ये वैभव सुर्यवंशी खेळणार नाही अशी वृतांनी माहिती दिली आहे. आगामी मालिका महत्वाच्या आहेत त्यामुळे बीसीसीआय सध्या खेळाडूच्या तंदुरुस्तीबाबत कोणतीही जोखीम घेण्यास तयार नाही. श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यात सूर्यवंशीच्या सहभागाची शक्यता कमी आहे.
आयर्लंडविरुद्ध आणि इंग्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताच्या संघात वैभवला संधी मिळाली आहे. टीम इंडिया पहिल्यांदा श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली मालिका खेळणार आहे. वैभव सूर्यवंशी लवकरच तंदुरुस्त होऊ शकतो. तो भारताच्या आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकतो. तथापि, वैद्यकीय अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच यावर स्पष्ट भाष्य केले जाऊ शकते.