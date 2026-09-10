IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ODI मालिकेसाठी बीसीसीआयची घोषणा, शुभमन नव्हे तर 'हा' खेळाडू सांभाळणार संघाचं कर्णधारपद

India vs Australia : भारताचा संघ आशियाई गेम्स खेळण्याआधी अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिकेचे आयोजन भारतामध्ये अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने केले आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ हा आशियाई खेळांआधी अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळणार आहे. तर आशियाई खेळ सुरु असताना भारताचा संघ ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे तर दोन मल्टी डे सामन्यांची मालिका भारतामध्ये खेळवली जाणार आहे. यासाठी आता बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे यामध्ये अनेक दमदार खेळांडूंना कमबॅक करण्याची भारतीय संघात संधी मिळणार आहे.
भारत अ संघामध्ये कर्णधार म्हणून ऋतुराज गायकवाड याची निवड करण्यात आली आहे तर देवदत्त पडिक्कल हा संघाचा उपकर्णधार असणार आहे. प्रियांश आर्या, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार यांना देखील संघांत स्थान मिळाले आहे. कुमार कुशाग्र, निशांत संधू, विप्राज निगम, अर्शिन कुलकर्णी यांना देखील संधी मिळाली आहे. अर्शद कुलकर्णी, नमन धीर, प्रभसिमरण सिंग, गुरप्रजीत सिंग, यश ठाकूर यांना संघामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. हार्दिक पांड्या मागील काही दिवसांपासून सातत्याने संघाबाहेर दुखापतीमुळे बाहेर आहे. त्याला भारतीय संघामध्ये कमबॅक करण्याआधी त्याला भारतीय अ संघात स्थान मिळाले आहे, पण तो या मालिकेमध्ये खेळणार की नाही हे त्याच्या फिटनेसवर ठरणार आहे.
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भारत अ संघात मल्टी डे सिरीजसाठी भारताच्या संघामध्ये अनेक नवे चेहरे पहिल्यांदाच खेळताना दिसणार आहेत. देवदत्त पडिक्कल या संघाचे कर्णधारपद सांभाळणार आहे तर साई सुदर्शन या संघाचा उपकर्णधार असणार आहे. अमन मोखाडे, आयुष पांडे, यश राठोड, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र यांना देखील संघामध्ये जागा मिळाली आहे. कुमार कुशाग्रने नुकत्याच पार पडलेल्या दुलीप ट्रॅाफीमध्ये त्याने कमालीची कामगिरी केली होती. शम्स मुलाणी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीसन [विकेटकिपर], नचिकेत भुते, व्ही वैशाक* यांना देखील संघात स्थान मिळाले आहे.
News India A squad announced for home series against Australia A, comprising two multi-day matches and three one-day games in Puducherry. Details https://t.co/qv3pB2OLhj https://t.co/svfhQbnEoV— BCCI (@BCCI) September 9, 2026
रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), देवदत्त पडिक्कल (उपकर्णधार), प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्रा (विकेटकिपर), निशांत सिंधू, विपराज निगम, अर्शीन कुलकर्णी, अर्शद खान, नमन धीर, हार्दिक पंड्या*, प्रभसिमरन सिंह, यज्ञ ठाकूर
देवदत्त पडिक्कल [कर्णधार], साई सुधारसन [उपकर्णधार], अमन मोखाडे, आयुष पांडे, यश राठोड, शेख रशीद, कुमार कुशाग्रा [विकेटकिपर], शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन जगदिशन [विकेटकिपर], व्ही वैशांक.